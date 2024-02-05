https://ria.ru/20240205/rossiya-1925427202.html

"Время путешествовать по стране": международная выставка-форум "Россия"

"Время путешествовать по стране": международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 05.02.2024

"Время путешествовать по стране": международная выставка-форум "Россия"

Выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ. Флешмобы, мастер-классы и пленарные сессии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:46

2024-02-05T11:46

2024-02-05T11:46

фото

выставка-форум "россия"

россия

волгоградская область

вячеслав фетисов

байкал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925419794_0:426:2881:2047_1920x0_80_0_0_224b2bb244c728f732cdbd24b6fcf18f.jpg

Выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ. Флешмобы, мастер-классы и пленарные сессии — в фотоленте Ria.ru.

россия

волгоградская область

байкал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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