https://ria.ru/20240209/putin-1926411261.html

Путин в интервью напомнил о духовной правде, заявил советник патриарха

Путин в интервью напомнил о духовной правде, заявил советник патриарха - РИА Новости, 09.02.2024

Путин в интервью напомнил о духовной правде, заявил советник патриарха

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил о том, что общность православной и христианской цивилизации русских... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:36

2024-02-09T13:36

2024-02-09T13:36

россия

владимир путин

такер карлсон

николай балашов

русская православная церковь

youtube

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил о том, что общность православной и христианской цивилизации русских и украинцев в конце концов определит их взаимоотношения, а все второстепенное отступит перед ней, президент напомнил всем о духовной и исторической правде, считает советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. "Убежден, что цивилизационная и культурная общность русских и украинцев, общее мировоззрение, общие ценности, обусловленные общей православной христианской верой и общей историей, в конце концов будут определять наши взаимоотношения. Все второстепенное и болезненное уйдет, отступит, как это ни кажется сегодня далеким и нереальным, а это — главное — останется: наша общность. Мне кажется, президент говорил именно об этом. Он часто выражает свое глубокое внутреннее убеждение, что по существу русские с украинцами — один народ. И это правда. Потому что у нас одно общее крещение. И оно случилось по воле Божией в Киеве, который уже по одному этому никогда не станет для нас чужим", – сказал Балашов, комментируя для РИА Новости интервью президента. Все это, считает протоиерей, добавляет трагизма в восприятие нынешних событий, а для кого-то – ненужным образом усложняет картину "борьбы сил света с силами зла" и кажется несвоевременным на фоне военного противостояния. "Но это духовная и историческая правда, и для меня ценно, что президент Путин об этом помнит и напоминает другим. Хотя порой видится, что многие не только за границей, но и здесь, в России, не хотят этих слов слышать и пропускают мимо ушей", – подчеркнул священнослужитель. Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Президент завершил интервью словами о том, что украинские власти "растаскивают" Русскую православную церковь, потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить.

https://ria.ru/20240209/putin-1926407235.html

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россия, владимир путин, такер карлсон, николай балашов, русская православная церковь, youtube, киев