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Путин в интервью напомнил о духовной правде, заявил советник патриарха - РИА Новости, 09.02.2024
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13:36 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926411261.html
Путин в интервью напомнил о духовной правде, заявил советник патриарха
Путин в интервью напомнил о духовной правде, заявил советник патриарха - РИА Новости, 09.02.2024
Путин в интервью напомнил о духовной правде, заявил советник патриарха
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил о том, что общность православной и христианской цивилизации русских... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:36
2024-02-09T13:36
россия
владимир путин
такер карлсон
николай балашов
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил о том, что общность православной и христианской цивилизации русских и украинцев в конце концов определит их взаимоотношения, а все второстепенное отступит перед ней, президент напомнил всем о духовной и исторической правде, считает советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. "Убежден, что цивилизационная и культурная общность русских и украинцев, общее мировоззрение, общие ценности, обусловленные общей православной христианской верой и общей историей, в конце концов будут определять наши взаимоотношения. Все второстепенное и болезненное уйдет, отступит, как это ни кажется сегодня далеким и нереальным, а это — главное — останется: наша общность. Мне кажется, президент говорил именно об этом. Он часто выражает свое глубокое внутреннее убеждение, что по существу русские с украинцами — один народ. И это правда. Потому что у нас одно общее крещение. И оно случилось по воле Божией в Киеве, который уже по одному этому никогда не станет для нас чужим", – сказал Балашов, комментируя для РИА Новости интервью президента. Все это, считает протоиерей, добавляет трагизма в восприятие нынешних событий, а для кого-то – ненужным образом усложняет картину "борьбы сил света с силами зла" и кажется несвоевременным на фоне военного противостояния. "Но это духовная и историческая правда, и для меня ценно, что президент Путин об этом помнит и напоминает другим. Хотя порой видится, что многие не только за границей, но и здесь, в России, не хотят этих слов слышать и пропускают мимо ушей", – подчеркнул священнослужитель. Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. Президент завершил интервью словами о том, что украинские власти "растаскивают" Русскую православную церковь, потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить.
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россия, владимир путин, такер карлсон, николай балашов, русская православная церковь, youtube, киев
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Николай Балашов, Русская православная церковь, YouTube, Киев
Путин в интервью напомнил о духовной правде, заявил советник патриарха

Советник патриарха: Путин напомнил о духовной и исторической правде

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил о том, что общность православной и христианской цивилизации русских и украинцев в конце концов определит их взаимоотношения, а все второстепенное отступит перед ней, президент напомнил всем о духовной и исторической правде, считает советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
«
"Убежден, что цивилизационная и культурная общность русских и украинцев, общее мировоззрение, общие ценности, обусловленные общей православной христианской верой и общей историей, в конце концов будут определять наши взаимоотношения. Все второстепенное и болезненное уйдет, отступит, как это ни кажется сегодня далеким и нереальным, а это — главное — останется: наша общность. Мне кажется, президент говорил именно об этом. Он часто выражает свое глубокое внутреннее убеждение, что по существу русские с украинцами — один народ. И это правда. Потому что у нас одно общее крещение. И оно случилось по воле Божией в Киеве, который уже по одному этому никогда не станет для нас чужим", – сказал Балашов, комментируя для РИА Новости интервью президента.
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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4 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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6 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа пошла уже в другом тоне.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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7 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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8 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12
Все это, считает протоиерей, добавляет трагизма в восприятие нынешних событий, а для кого-то – ненужным образом усложняет картину "борьбы сил света с силами зла" и кажется несвоевременным на фоне военного противостояния.
"Но это духовная и историческая правда, и для меня ценно, что президент Путин об этом помнит и напоминает другим. Хотя порой видится, что многие не только за границей, но и здесь, в России, не хотят этих слов слышать и пропускают мимо ушей", – подчеркнул священнослужитель.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за девять часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Президент завершил интервью словами о том, что украинские власти "растаскивают" Русскую православную церковь, потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить.
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Изолировать Россию не удалось". Западные СМИ об интервью Путина Карлсону
Вчера, 13:23
 
РоссияВладимир ПутинТакер КарлсонНиколай БалашовРусская православная церковьYouTubeКиев
 
 
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