https://ria.ru/20240209/arest-1926418050.html

В Иркутске арестовали подростка, пришедшего в школу с пистолетом

В Иркутске арестовали подростка, пришедшего в школу с пистолетом - РИА Новости, 09.02.2024

В Иркутске арестовали подростка, пришедшего в школу с пистолетом

Подростка, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом в Иркутске, арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:02

2024-02-09T14:02

2024-02-09T14:03

происшествия

иркутск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подростка, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом в Иркутске, арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В Иркутске 6 февраля в отдел полиции позвонила директор одной из школ города и сообщила, что в класс зашли трое подростков с пистолетом. Сотрудники полиции установили, что им от 16 до 18 лет, при личном досмотре у одного из них был изъят пневматический пистолет. Никто не пострадал. Этот 16-летний подросток состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, его задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. "Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании им меры пресечения. Октябрьский районный суд г. Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 16-летнего иркутянина под стражу на два месяца", - говорится в сообщении. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления в адрес руководства школы, охранной организации и органов системы профилактики.

https://ria.ru/20240119/podrostok-1922323759.html

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск