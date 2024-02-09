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В Иркутске арестовали подростка, пришедшего в школу с пистолетом - РИА Новости, 09.02.2024
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14:02 09.02.2024 (обновлено: 14:03 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/arest-1926418050.html
В Иркутске арестовали подростка, пришедшего в школу с пистолетом
В Иркутске арестовали подростка, пришедшего в школу с пистолетом - РИА Новости, 09.02.2024
В Иркутске арестовали подростка, пришедшего в школу с пистолетом
Подростка, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом в Иркутске, арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:02
2024-02-09T14:03
происшествия
иркутск
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подростка, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом в Иркутске, арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В Иркутске 6 февраля в отдел полиции позвонила директор одной из школ города и сообщила, что в класс зашли трое подростков с пистолетом. Сотрудники полиции установили, что им от 16 до 18 лет, при личном досмотре у одного из них был изъят пневматический пистолет. Никто не пострадал. Этот 16-летний подросток состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, его задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. "Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании им меры пресечения. Октябрьский районный суд г. Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 16-летнего иркутянина под стражу на два месяца", - говорится в сообщении. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления в адрес руководства школы, охранной организации и органов системы профилактики.
https://ria.ru/20240119/podrostok-1922323759.html
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происшествия, иркутск
Происшествия, Иркутск
В Иркутске арестовали подростка, пришедшего в школу с пистолетом

В Иркутске арестовали на два месяца подростка, пришедшего в школу с пистолетом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подростка, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом в Иркутске, арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Иркутске 6 февраля в отдел полиции позвонила директор одной из школ города и сообщила, что в класс зашли трое подростков с пистолетом. Сотрудники полиции установили, что им от 16 до 18 лет, при личном досмотре у одного из них был изъят пневматический пистолет. Никто не пострадал. Этот 16-летний подросток состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, его задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
«
"Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании им меры пресечения. Октябрьский районный суд г. Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 16-летнего иркутянина под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления в адрес руководства школы, охранной организации и органов системы профилактики.
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