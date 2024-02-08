https://ria.ru/20240208/prazdnik-1926074990.html

Буддийский лама предложил отметить в Москве не только китайский Новый год

Буддийский лама предложил отметить в Москве не только китайский Новый год - РИА Новости, 08.02.2024

Буддийский лама предложил отметить в Москве не только китайский Новый год

Вместе с празднованием китайского Нового года в Москве было бы хорошо так же широко отметить и традиционные для исповедующих буддизм народов РФ праздники -... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:35

2024-02-08T08:35

2024-02-08T08:35

религия

москва

россия

китайский новый год

общество

религия

религиозные праздники

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Вместе с празднованием китайского Нового года в Москве было бы хорошо так же широко отметить и традиционные для исповедующих буддизм народов РФ праздники - Цаган сар, Сагаалган и Шагаа, все они приходятся в этом году на 10 февраля, рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов). В столице России китайский Новый год отметят с 9 по 18 февраля. В рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоятся красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, тематические экскурсии, выставки и мастер-классы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Мы совсем не против, чтобы в Москве отметили китайский Новый год, но было бы здорово, чтобы одновременно с этим так же широко можно было отпраздновать и наши (традиционные для народов РФ, исповедующих буддизм – ред.) праздники - Цаган сар (праздник весны у калмыков), Сагаалган (Новый год у бурят) и Шагаа (Новый год у тувинцев). Впрочем, в Москве их отметят 11 февраля на ВДНХ (на выставке-форуме "Россия" - ред.), в подготовке задействованы три республики: Калмыкия, Бурятия и Тува", - сказал Киришов. По его словам, дату китайского Нового года определяют по лунному календарю, который очень схож с календарями буддистов России. "Поэтому часто Цаган сар, Сагаалган и Шагаа празднуются в то же время, что и китайский Новый год. В этом году все эти праздники выпадают на 10 февраля", - заключил собеседник агентства. Ранее источник в Московской патриархии рассказал РИА Новости, что в праздновании китайского Нового года "нет религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих", это культурное событие. В свою очередь, муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов говорил РИА Новости, что с религиозной точки зрения в том, что в России отметят китайский Новый год, нет ничего предосудительного, так как Всевышний, согласно аяту Корана, создал людей разными народами для того, чтобы они познавали друг друга.

https://ria.ru/20240207/rpts-1925880953.html

https://ria.ru/20230123/kitayskiy-1846840954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, китайский новый год, общество, религия, религиозные праздники