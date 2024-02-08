https://ria.ru/20240208/prazdnik-1926074990.html
Буддийский лама предложил отметить в Москве не только китайский Новый год
Буддийский лама предложил отметить в Москве не только китайский Новый год - РИА Новости, 08.02.2024
Буддийский лама предложил отметить в Москве не только китайский Новый год
Вместе с празднованием китайского Нового года в Москве было бы хорошо так же широко отметить и традиционные для исповедующих буддизм народов РФ праздники -... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:35
2024-02-08T08:35
2024-02-08T08:35
религия
москва
россия
китайский новый год
общество
религия
религиозные праздники
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Вместе с празднованием китайского Нового года в Москве было бы хорошо так же широко отметить и традиционные для исповедующих буддизм народов РФ праздники - Цаган сар, Сагаалган и Шагаа, все они приходятся в этом году на 10 февраля, рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов). В столице России китайский Новый год отметят с 9 по 18 февраля. В рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоятся красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, тематические экскурсии, выставки и мастер-классы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Мы совсем не против, чтобы в Москве отметили китайский Новый год, но было бы здорово, чтобы одновременно с этим так же широко можно было отпраздновать и наши (традиционные для народов РФ, исповедующих буддизм – ред.) праздники - Цаган сар (праздник весны у калмыков), Сагаалган (Новый год у бурят) и Шагаа (Новый год у тувинцев). Впрочем, в Москве их отметят 11 февраля на ВДНХ (на выставке-форуме "Россия" - ред.), в подготовке задействованы три республики: Калмыкия, Бурятия и Тува", - сказал Киришов. По его словам, дату китайского Нового года определяют по лунному календарю, который очень схож с календарями буддистов России. "Поэтому часто Цаган сар, Сагаалган и Шагаа празднуются в то же время, что и китайский Новый год. В этом году все эти праздники выпадают на 10 февраля", - заключил собеседник агентства. Ранее источник в Московской патриархии рассказал РИА Новости, что в праздновании китайского Нового года "нет религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих", это культурное событие. В свою очередь, муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов говорил РИА Новости, что с религиозной точки зрения в том, что в России отметят китайский Новый год, нет ничего предосудительного, так как Всевышний, согласно аяту Корана, создал людей разными народами для того, чтобы они познавали друг друга.
https://ria.ru/20240207/rpts-1925880953.html
https://ria.ru/20230123/kitayskiy-1846840954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, китайский новый год, общество, религия, религиозные праздники
Религия, Москва, Россия, Китайский Новый год, Общество, Религия, Религиозные праздники
Буддийский лама предложил отметить в Москве не только китайский Новый год
Буддийский лама предложил дополнить программу китайского Нового года в Москве
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Вместе с празднованием китайского Нового года в Москве было бы хорошо так же широко отметить и традиционные для исповедующих буддизм народов РФ праздники - Цаган сар, Сагаалган и Шагаа, все они приходятся в этом году на 10 февраля, рассказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).
В столице России китайский Новый год отметят с 9 по 18 февраля. В рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоятся красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, тематические экскурсии, выставки и мастер-классы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
В РПЦ рассказали, могут ли православные отмечать китайский Новый год
"Мы совсем не против, чтобы в Москве отметили китайский Новый год, но было бы здорово, чтобы одновременно с этим так же широко можно было отпраздновать и наши (традиционные для народов РФ, исповедующих буддизм – ред.) праздники - Цаган сар (праздник весны у калмыков), Сагаалган (Новый год у бурят) и Шагаа (Новый год у тувинцев). Впрочем, в Москве их отметят 11 февраля на ВДНХ (на выставке-форуме "Россия" - ред.), в подготовке задействованы три республики: Калмыкия, Бурятия и Тува", - сказал Киришов.
По его словам, дату китайского Нового года определяют по лунному календарю, который очень схож с календарями буддистов России. "Поэтому часто Цаган сар, Сагаалган и Шагаа празднуются в то же время, что и китайский Новый год. В этом году все эти праздники выпадают на 10 февраля", - заключил собеседник агентства.
Ранее источник в Московской патриархии рассказал РИА Новости, что в праздновании китайского Нового года "нет религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих", это культурное событие. В свою очередь, муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов говорил РИА Новости, что с религиозной точки зрения в том, что в России
отметят китайский Новый год, нет ничего предосудительного, так как Всевышний, согласно аяту Корана, создал людей разными народами для того, чтобы они познавали друг друга.
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