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В одной из школ Махачкалы выявили пять случаев заболевания свинкой
В одной из школ Махачкалы выявили пять случаев заболевания свинкой - РИА Новости, 08.02.2024
В одной из школ Махачкалы выявили пять случаев заболевания свинкой
Очаг эпидемического паротита (свинки) выявили в школе в Махачкале, зарегистрировано пять случаев заболевания учеников младших классов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:52
2024-02-08T13:52
2024-02-08T13:52
здоровье - общество
махачкала
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 8 фев - РИА Новости. Очаг эпидемического паротита (свинки) выявили в школе в Махачкале, зарегистрировано пять случаев заболевания учеников младших классов, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. "В январе-феврале 2024 зарегистрировано пять случаев эпидемического паротита (свинки) в СОШ №50 города Махачкалы. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие дети начальных классов были не привитые по причине отказов от профилактических прививок", – говорится в сообщении. Установлено, что инфекцию принес в класс первый заболевший ребенок, который и заразил окружающих сверстников. Сейчас в очаге заболевания специалисты проводят противоэпидемические мероприятия. Не привитых детей отстранили от занятий, проводится экстренная иммунизация контактных. Эпидемический паротит (свинка) – вирусное заболевание, протекающее с поражением железистых органов, а также нервной системы. Наиболее поражаемый контингент – дети в возрасте 5-15 лет. Как правило, заболевание протекает не очень тяжело, но чревато целым рядом опасных осложнений.
https://ria.ru/20240124/vaktsiny-1923200602.html
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здоровье - общество, махачкала, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Махачкала, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В одной из школ Махачкалы выявили пять случаев заболевания свинкой
Роспотребнадзор: пять случаев заболевания свинкой выявили в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 8 фев - РИА Новости. Очаг эпидемического паротита (свинки) выявили в школе в Махачкале, зарегистрировано пять случаев заболевания учеников младших классов, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"В январе-феврале 2024 зарегистрировано пять случаев эпидемического паротита (свинки) в СОШ №50 города Махачкалы. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие дети начальных классов были не привитые по причине отказов от профилактических прививок", – говорится в сообщении.
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Установлено, что инфекцию принес в класс первый заболевший ребенок, который и заразил окружающих сверстников.
Сейчас в очаге заболевания специалисты проводят противоэпидемические мероприятия. Не привитых детей отстранили от занятий, проводится экстренная иммунизация контактных.
Эпидемический паротит (свинка) – вирусное заболевание, протекающее с поражением железистых органов, а также нервной системы. Наиболее поражаемый контингент – дети в возрасте 5-15 лет. Как правило, заболевание протекает не очень тяжело, но чревато целым рядом опасных осложнений.
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