https://ria.ru/20240207/zaes-1925987661.html

Рогов призвал Гросси не выгораживать режим Зеленского

Рогов призвал Гросси не выгораживать режим Зеленского - РИА Новости, 07.02.2024

Рогов призвал Гросси не выгораживать режим Зеленского

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:38

2024-02-07T17:38

2024-02-07T17:38

происшествия

энергодар

россия

днепропетровская область

рафаэль гросси

владимир рогов

владимир зеленский

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси не выгораживать режим Владимира Зеленского в вопросе причастности к обстрелам Запорожской АЭС. Гросси в среду в сопровождении сотрудников миссии МАГАТЭ и представителей Минобороны РФ посетил ЗАЭС. При этом в общении с журналистами он заявил, что МАГАТЭ пока не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто виновен в обстрелах атомной станции. "Гросси пора прекратить играть в политические игры и выгораживать режим Зеленского в вопросе причастности к обстрелам Запорожской АЭС", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, миссии МАГАТЭ и лично Гросси неоднократно были предоставлены исчерпывающие доказательства обстрелов Запорожской АЭС украинскими войсками, которые в основном ведутся с подконтрольной им территории Днепропетровской области – городов на правом берегу Днепра Никополь и Марганец. "Но, к сожалению, миссия МАГАТЭ и лично Гросси продолжают играть в молчанку, а западное сообщество не просто закрывает глаза, но и поощряет угрозу ядерного терроризма, которая исходит от режима Зеленского. Гросси из-за своего молчания превращается в соучастника преступлений режима Зеленского", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240207/zaes-1925959390.html

https://ria.ru/20240207/zaes-1925955610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, энергодар, россия, днепропетровская область, рафаэль гросси, владимир рогов, владимир зеленский, запорожская аэс, магатэ