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Рогов призвал Гросси не выгораживать режим Зеленского - РИА Новости, 07.02.2024
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17:38 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/zaes-1925987661.html
Рогов призвал Гросси не выгораживать режим Зеленского
Рогов призвал Гросси не выгораживать режим Зеленского - РИА Новости, 07.02.2024
Рогов призвал Гросси не выгораживать режим Зеленского
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:38
2024-02-07T17:38
происшествия
энергодар
россия
днепропетровская область
рафаэль гросси
владимир рогов
владимир зеленский
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси не выгораживать режим Владимира Зеленского в вопросе причастности к обстрелам Запорожской АЭС. Гросси в среду в сопровождении сотрудников миссии МАГАТЭ и представителей Минобороны РФ посетил ЗАЭС. При этом в общении с журналистами он заявил, что МАГАТЭ пока не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто виновен в обстрелах атомной станции. "Гросси пора прекратить играть в политические игры и выгораживать режим Зеленского в вопросе причастности к обстрелам Запорожской АЭС", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, миссии МАГАТЭ и лично Гросси неоднократно были предоставлены исчерпывающие доказательства обстрелов Запорожской АЭС украинскими войсками, которые в основном ведутся с подконтрольной им территории Днепропетровской области – городов на правом берегу Днепра Никополь и Марганец. "Но, к сожалению, миссия МАГАТЭ и лично Гросси продолжают играть в молчанку, а западное сообщество не просто закрывает глаза, но и поощряет угрозу ядерного терроризма, которая исходит от режима Зеленского. Гросси из-за своего молчания превращается в соучастника преступлений режима Зеленского", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240207/zaes-1925959390.html
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происшествия, энергодар, россия, днепропетровская область, рафаэль гросси, владимир рогов, владимир зеленский, запорожская аэс, магатэ
Происшествия, Энергодар, Россия, Днепропетровская область, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Рогов призвал Гросси не выгораживать режим Зеленского

Рогов призвал Гросси не выгораживать Киев в вопросе обстрелов ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси не выгораживать режим Владимира Зеленского в вопросе причастности к обстрелам Запорожской АЭС.
Гросси в среду в сопровождении сотрудников миссии МАГАТЭ и представителей Минобороны РФ посетил ЗАЭС. При этом в общении с журналистами он заявил, что МАГАТЭ пока не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто виновен в обстрелах атомной станции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Гросси оценил число скважин для бассейнов охлаждения на ЗАЭС
Вчера, 15:55
"Гросси пора прекратить играть в политические игры и выгораживать режим Зеленского в вопросе причастности к обстрелам Запорожской АЭС", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, миссии МАГАТЭ и лично Гросси неоднократно были предоставлены исчерпывающие доказательства обстрелов Запорожской АЭС украинскими войсками, которые в основном ведутся с подконтрольной им территории Днепропетровской области – городов на правом берегу Днепра Никополь и Марганец.
"Но, к сожалению, миссия МАГАТЭ и лично Гросси продолжают играть в молчанку, а западное сообщество не просто закрывает глаза, но и поощряет угрозу ядерного терроризма, которая исходит от режима Зеленского. Гросси из-за своего молчания превращается в соучастника преступлений режима Зеленского", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. Так, в ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Российские военные обеспечили безопасную ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
Вчера, 15:41
 
ПроисшествияЭнергодарРоссияДнепропетровская областьРафаэль ГроссиВладимир РоговВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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