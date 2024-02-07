https://ria.ru/20240207/vystavka-1925936796.html

Кружевное панно в цветах российского флага представят на выставке "Россия"

Кружевное панно в цветах российского флага представят на выставке "Россия" - РИА Новости, 07.02.2024

Кружевное панно в цветах российского флага представят на выставке "Россия"

Кружевное панно в цветах российского флага, которое создают мастерицы из семи регионов, представят в конце марта на международной выставке-форуме "Россия" на... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:36

2024-02-07T14:36

2024-02-07T14:52

общество

вологодская область

санкт-петербург

георгий филимонов

ленинградская область

выставка-форум "россия"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Кружевное панно в цветах российского флага, которое создают мастерицы из семи регионов, представят в конце марта на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области. Акция "Кружево России" стартовала на стенде Вологодской области на ВДНХ в день региона 28 декабря. В рамках акции мастера из семи регионов начали плести кружевное панно размером два на три метра в цветах российского флага с символикой выставки-форума "Россия". "Вологодские кружевницы начали выплетать центральную полосу кружевного флага. Сейчас готовность оцениваем в 40%. Итоговая работа размером два на три метра будет представлена в конце марта на выставке "Россия", – отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Белую и красную полосы триколора плетут кружевницы из Ярославской, Нижегородской, Липецкой, Рязанской, Кировской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Мастера из Вологды, Тотьмы и Великого Устюга, а также студенты Вологодского Губернаторского колледжа народных промыслов создают центральную полосу кружевного флага. Кружевные фрагменты полотна будут отражать стилистику, эстетику и традиционные особенности кружева каждого региона-участника. Вологодскому кружеву более двухсот лет. Мастерицы плетут изделия вручную парной и сцепной техникой. За качество и художественное исполнение Вологодское кружево не раз награждалось и отмечалось на всемирных конкурсах кружевного искусства. Региональные техники кружевоплетения отличаются особой плавностью линий рисунка, ритмическим повторением элементов, богатой узорностью и оригинальными мотивами. Кружевные орнаменты используют в регионе для украшения одежды, постельного белья и предметов интерьера.

вологодская область

санкт-петербург

ленинградская область

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общество, вологодская область, санкт-петербург, георгий филимонов, ленинградская область