https://ria.ru/20240207/postradavshie-1926020655.html
В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек
В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек - РИА Новости, 07.02.2024
В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек
Пятнадцать человек по предварительной информации пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ступино, семь из них сейчас на пути в стационары Подмосковья, сообщили... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:33
2024-02-07T19:33
2024-02-07T19:33
происшествия
московская область (подмосковье)
ступино
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек по предварительной информации пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ступино, семь из них сейчас на пути в стационары Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "По предварительной информации, на данный момент в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек. Из них восемь были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались. Еще семь доставляются в стационары медорганизаций Московской области", - отметили в пресс-службе. По данным минздрава, на месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи и территориальный центр медицины катастроф.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ступино, здоровье - общество
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ступино, Здоровье - Общество
В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек
Минздрав сообщил о 15 пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ступино