https://ria.ru/20240207/postradavshie-1926020655.html

В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек

В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек - РИА Новости, 07.02.2024

В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек

Пятнадцать человек по предварительной информации пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ступино, семь из них сейчас на пути в стационары Подмосковья, сообщили... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:33

2024-02-07T19:33

2024-02-07T19:33

происшествия

московская область (подмосковье)

ступино

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек по предварительной информации пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ступино, семь из них сейчас на пути в стационары Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "По предварительной информации, на данный момент в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек. Из них восемь были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались. Еще семь доставляются в стационары медорганизаций Московской области", - отметили в пресс-службе. По данным минздрава, на месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи и территориальный центр медицины катастроф.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

московская область (подмосковье)

ступино

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), ступино, здоровье - общество