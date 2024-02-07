Рейтинг@Mail.ru
В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/postradavshie-1926020655.html
В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек
В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек - РИА Новости, 07.02.2024
В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек
Пятнадцать человек по предварительной информации пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ступино, семь из них сейчас на пути в стационары Подмосковья, сообщили... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:33
2024-02-07T19:33
происшествия
московская область (подмосковье)
ступино
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925964841_0:358:768:790_1920x0_80_0_0_41d5a6e1610939224f2f086f42804923.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек по предварительной информации пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ступино, семь из них сейчас на пути в стационары Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "По предварительной информации, на данный момент в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек. Из них восемь были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались. Еще семь доставляются в стационары медорганизаций Московской области", - отметили в пресс-службе. По данным минздрава, на месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи и территориальный центр медицины катастроф.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
московская область (подмосковье)
ступино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925964841_0:324:768:900_1920x0_80_0_0_5f2edd5595f75410e1ae392329cae9d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), ступино, здоровье - общество
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ступино, Здоровье - Общество
В массовом ДТП в Подмосковье пострадали 15 человек

Минздрав сообщил о 15 пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ступино

© Фото : Прокуратура Московской областиМесто ДТП на трассе М-4 "Дон"
Место ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Место ДТП на трассе М-4 "Дон"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек по предварительной информации пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ступино, семь из них сейчас на пути в стационары Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
«
"По предварительной информации, на данный момент в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек. Из них восемь были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались. Еще семь доставляются в стационары медорганизаций Московской области", - отметили в пресс-службе.
По данным минздрава, на месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи и территориальный центр медицины катастроф.
Место ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Массовые ДТП в России в 2024 году
Вчера, 17:44
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СтупиноЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала