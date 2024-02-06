https://ria.ru/20240206/nurtleu-1925671342.html

Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана

Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024

Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана

После роспуска правительства Казахстана Мурат Нуртлеу сохранил обе должности - заместителя премьер-министра и главы министерства иностранных дел, сообщает... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:29

2024-02-06T13:29

2024-02-06T13:32

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мурат нуртлеу

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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. После роспуска правительства Казахстана Мурат Нуртлеу сохранил обе должности - заместителя премьер-министра и главы министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева. "Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Также свои посты сохранили министр обороны Руслан Жаксылыков и министр внутренних дел Ержан Саденов.Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым 5 февраля ушло в отставку, указ об этом подписал глава государства. Шестого февраля на пост главы казахстанского правительства назначен Олжас Бектенов. Нуртлеу был назначен на должности заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Казахстана в апреле прошлого года.

https://ria.ru/20240118/sg-1922109522.html

казахстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, мурат нуртлеу, касым-жомарт токаев