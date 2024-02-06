Рейтинг@Mail.ru
Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 06.02.2024 (обновлено: 13:32 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/nurtleu-1925671342.html
Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана
Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024
Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана
После роспуска правительства Казахстана Мурат Нуртлеу сохранил обе должности - заместителя премьер-министра и главы министерства иностранных дел, сообщает... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:29
2024-02-06T13:32
в мире
казахстан
мурат нуртлеу
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770485867_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_1040f9ef7fb60ed52befbff9d7a7781f.jpg
АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. После роспуска правительства Казахстана Мурат Нуртлеу сохранил обе должности - заместителя премьер-министра и главы министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева. "Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Также свои посты сохранили министр обороны Руслан Жаксылыков и министр внутренних дел Ержан Саденов.Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым 5 февраля ушло в отставку, указ об этом подписал глава государства. Шестого февраля на пост главы казахстанского правительства назначен Олжас Бектенов. Нуртлеу был назначен на должности заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Казахстана в апреле прошлого года.
https://ria.ru/20240118/sg-1922109522.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770485867_83:0:750:500_1920x0_80_0_0_3da25fbe0d6fa599c1aafc0a14bfcd5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, мурат нуртлеу, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Мурат Нуртлеу, Касым-Жомарт Токаев
Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана

Токаев переназначил Мурата Нуртлеу главой МИД Казахстана в новом правительстве

© Фото с сайта Президента Республики КазахстанМурат Нуртлеу
Мурат Нуртлеу
© Фото с сайта Президента Республики Казахстан
Мурат Нуртлеу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. После роспуска правительства Казахстана Мурат Нуртлеу сохранил обе должности - заместителя премьер-министра и главы министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.
"Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Также свои посты сохранили министр обороны Руслан Жаксылыков и министр внутренних дел Ержан Саденов.
Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым 5 февраля ушло в отставку, указ об этом подписал глава государства. Шестого февраля на пост главы казахстанского правительства назначен Олжас Бектенов.
Нуртлеу был назначен на должности заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Казахстана в апреле прошлого года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Лавров заявил, что не слышал об интересе Казахстана к Союзному государству
18 января, 14:27
 
В миреКазахстанМурат НуртлеуКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала