https://ria.ru/20240206/nurtleu-1925671342.html
Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана
Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024
Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана
После роспуска правительства Казахстана Мурат Нуртлеу сохранил обе должности - заместителя премьер-министра и главы министерства иностранных дел, сообщает... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:29
2024-02-06T13:29
2024-02-06T13:32
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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. После роспуска правительства Казахстана Мурат Нуртлеу сохранил обе должности - заместителя премьер-министра и главы министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева. "Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Также свои посты сохранили министр обороны Руслан Жаксылыков и министр внутренних дел Ержан Саденов.Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым 5 февраля ушло в отставку, указ об этом подписал глава государства. Шестого февраля на пост главы казахстанского правительства назначен Олжас Бектенов. Нуртлеу был назначен на должности заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Казахстана в апреле прошлого года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, мурат нуртлеу, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Мурат Нуртлеу, Касым-Жомарт Токаев
Мурат Нуртлеу сохранил пост главы МИД Казахстана
Токаев переназначил Мурата Нуртлеу главой МИД Казахстана в новом правительстве
АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. После роспуска правительства Казахстана Мурат Нуртлеу сохранил обе должности - заместителя премьер-министра и главы министерства иностранных дел, сообщает пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.
"Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Также свои посты сохранили министр обороны Руслан Жаксылыков и министр внутренних дел Ержан Саденов.
Правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым
5 февраля ушло в отставку, указ об этом подписал глава государства. Шестого февраля на пост главы казахстанского правительства назначен Олжас Бектенов
.
Нуртлеу был назначен на должности заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Казахстана в апреле прошлого года.
Лавров заявил, что не слышал об интересе Казахстана к Союзному государству