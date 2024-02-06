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Роспотребнадзор исключил возможность вспышки лихорадки денге в России - РИА Новости, 06.02.2024
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14:11 06.02.2024 (обновлено: 14:35 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/likhoradka-1925684626.html
Роспотребнадзор исключил возможность вспышки лихорадки денге в России
Роспотребнадзор исключил возможность вспышки лихорадки денге в России - РИА Новости, 06.02.2024
Роспотребнадзор исключил возможность вспышки лихорадки денге в России
Роспотребнадзор контролирует ситуацию в пунктах пропуска через госграницу, в связи с регистрацией лихорадки Денге в Рио-де-Жанейро, в России вспышка исключена,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:11
2024-02-06T14:35
здоровье - общество
россия
рио-де-жанейро (город)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
юго-восточная азия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор контролирует ситуацию в пунктах пропуска через госграницу, в связи с регистрацией лихорадки Денге в Рио-де-Жанейро, в России вспышка исключена, сообщила пресс-служба ведомства.Вспышка болезни произошла незадолго до ежегодного карнавала, начало которого планировалось 9 февраля 2024 года. По данным мэрии в бразильском городе Рио-де-Жанейро, объявлен режим чрезвычайной ситуации, уточнили в Роспотребнадзоре."Вспышка лихорадки Денге в России исключена. В пунктах пропуска через государственную границу задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.Лихорадка Денге – вирусное заболевание, которое распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, а также в странах Африки
https://ria.ru/20231222/zarazhenie-1917484979.html
россия
рио-де-жанейро (город)
юго-восточная азия
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здоровье - общество, россия, рио-де-жанейро (город), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), юго-восточная азия
Здоровье - Общество, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Юго-Восточная Азия
Роспотребнадзор исключил возможность вспышки лихорадки денге в России

Роспотребнадзор контролирует ситуацию на границе из-за вспышки лихорадки денге

© Entomological Society of AmericaКомар Aedes albopictus
Комар Aedes albopictus
© Entomological Society of America
Комар Aedes albopictus. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор контролирует ситуацию в пунктах пропуска через госграницу, в связи с регистрацией лихорадки Денге в Рио-де-Жанейро, в России вспышка исключена, сообщила пресс-служба ведомства.
Вспышка болезни произошла незадолго до ежегодного карнавала, начало которого планировалось 9 февраля 2024 года. По данным мэрии в бразильском городе Рио-де-Жанейро, объявлен режим чрезвычайной ситуации, уточнили в Роспотребнадзоре.
«
"Вспышка лихорадки Денге в России исключена. В пунктах пропуска через государственную границу задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении.
Лихорадка Денге – вирусное заболевание, которое распространено в основном в странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Америки, а также в странах Африки
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Здоровье - ОбществоРоссияРио-де-Жанейро (город)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Юго-Восточная Азия
 
 
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