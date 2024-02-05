https://ria.ru/20240205/skrining-1925423953.html
В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний
В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний - РИА Новости, 05.02.2024
В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний
Скрининг новорожденных на 40 наследственных заболеваний заработал и в новых регионах России, все дети проходят его, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:26
2024-02-05T10:26
2024-02-05T11:18
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Скрининг новорожденных на 40 наследственных заболеваний заработал и в новых регионах России, все дети проходят его, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Федеральная программа расширенного неонатального скрининга на наследственные заболевания и группы наследственных заболеваний стартовала в России с января 2023 года. "В новых регионах мы начали так же, как и во всех других субъектах Российской Федерации, скрининг для новорожденных - выявление с момента рождения заболеваний, которые лучше поставить и начать лечить до того, как появятся клинические симптомы", - сказал Мурашко. Он отметил, что такой скрининг позволяет избежать инвалидности и обеспечить здоровое детство и здоровую жизнь в последующем.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240128/zdravookhranenie-1923939748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний
Мурашко: скрининг новорожденных на 40 заболеваний заработал и в новых регионах
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Скрининг новорожденных на 40 наследственных заболеваний заработал и в новых регионах России, все дети проходят его, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Федеральная программа расширенного неонатального скрининга на наследственные заболевания и группы наследственных заболеваний стартовала в России с января 2023 года.
"В новых регионах мы начали так же, как и во всех других субъектах Российской Федерации, скрининг для новорожденных - выявление с момента рождения заболеваний, которые лучше поставить и начать лечить до того, как появятся клинические симптомы", - сказал Мурашко.
Он отметил, что такой скрининг позволяет избежать инвалидности и обеспечить здоровое детство и здоровую жизнь в последующем.
Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах