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В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний - РИА Новости, 05.02.2024
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10:26 05.02.2024 (обновлено: 11:18 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/skrining-1925423953.html
В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний
В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний - РИА Новости, 05.02.2024
В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний
Скрининг новорожденных на 40 наследственных заболеваний заработал и в новых регионах России, все дети проходят его, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:26
2024-02-05T11:18
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Скрининг новорожденных на 40 наследственных заболеваний заработал и в новых регионах России, все дети проходят его, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Федеральная программа расширенного неонатального скрининга на наследственные заболевания и группы наследственных заболеваний стартовала в России с января 2023 года. "В новых регионах мы начали так же, как и во всех других субъектах Российской Федерации, скрининг для новорожденных - выявление с момента рождения заболеваний, которые лучше поставить и начать лечить до того, как появятся клинические симптомы", - сказал Мурашко. Он отметил, что такой скрининг позволяет избежать инвалидности и обеспечить здоровое детство и здоровую жизнь в последующем.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240128/zdravookhranenie-1923939748.html
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний

Мурашко: скрининг новорожденных на 40 заболеваний заработал и в новых регионах

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Медицинский работник и новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Скрининг новорожденных на 40 наследственных заболеваний заработал и в новых регионах России, все дети проходят его, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Федеральная программа расширенного неонатального скрининга на наследственные заболевания и группы наследственных заболеваний стартовала в России с января 2023 года.
"В новых регионах мы начали так же, как и во всех других субъектах Российской Федерации, скрининг для новорожденных - выявление с момента рождения заболеваний, которые лучше поставить и начать лечить до того, как появятся клинические симптомы", - сказал Мурашко.
Он отметил, что такой скрининг позволяет избежать инвалидности и обеспечить здоровое детство и здоровую жизнь в последующем.
Читайте полный текст интервью >>>
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах
28 января, 09:14
 
Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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