https://ria.ru/20240205/skrining-1925423953.html

В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний

В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний - РИА Новости, 05.02.2024

В новых регионах заработал скрининг новорожденных на 40 заболеваний

Скрининг новорожденных на 40 наследственных заболеваний заработал и в новых регионах России, все дети проходят его, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:26

2024-02-05T10:26

2024-02-05T11:18

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Скрининг новорожденных на 40 наследственных заболеваний заработал и в новых регионах России, все дети проходят его, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Федеральная программа расширенного неонатального скрининга на наследственные заболевания и группы наследственных заболеваний стартовала в России с января 2023 года. "В новых регионах мы начали так же, как и во всех других субъектах Российской Федерации, скрининг для новорожденных - выявление с момента рождения заболеваний, которые лучше поставить и начать лечить до того, как появятся клинические симптомы", - сказал Мурашко. Он отметил, что такой скрининг позволяет избежать инвалидности и обеспечить здоровое детство и здоровую жизнь в последующем.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240128/zdravookhranenie-1923939748.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, михаил мурашко, россия