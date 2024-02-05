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Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа
Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа
Новые зарубежные препараты продолжают появляться в России, но при этом если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свою продукцию в РФ, то... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:23
2024-02-05T08:23
2024-02-05T11:17
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Новые зарубежные препараты продолжают появляться в России, но при этом если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свою продукцию в РФ, то стоит подумать о разработке регуляторного механизма, по которому можно будет делать аналогичные препараты внутри страны, несмотря на патент, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Новые препараты заходят. Но надо подумать ещё и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то может стоит какие-то регуляторные механизмы сделать. Если они не хотят, то делать самим, несмотря на какие-то патентные вещи", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, попадают ли на российский рынок новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа
Мурашко: новые зарубежные препараты продолжают поступать на российский рынок
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Новые зарубежные препараты продолжают появляться в России, но при этом если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свою продукцию в РФ, то стоит подумать о разработке регуляторного механизма, по которому можно будет делать аналогичные препараты внутри страны, несмотря на патент, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Новые препараты заходят. Но надо подумать ещё и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то может стоит какие-то регуляторные механизмы сделать. Если они не хотят, то делать самим, несмотря на какие-то патентные вещи", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, попадают ли на российский рынок новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить.
В России запустили новое производство "препарата будущего" против рака