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Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа - РИА Новости, 05.02.2024
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08:23 05.02.2024 (обновлено: 11:17 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/preparaty-1925403614.html
Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа
Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа
Новые зарубежные препараты продолжают появляться в России, но при этом если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свою продукцию в РФ, то... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:23
2024-02-05T11:17
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Новые зарубежные препараты продолжают появляться в России, но при этом если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свою продукцию в РФ, то стоит подумать о разработке регуляторного механизма, по которому можно будет делать аналогичные препараты внутри страны, несмотря на патент, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Новые препараты заходят. Но надо подумать ещё и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то может стоит какие-то регуляторные механизмы сделать. Если они не хотят, то делать самим, несмотря на какие-то патентные вещи", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, попадают ли на российский рынок новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа

Мурашко: новые зарубежные препараты продолжают поступать на российский рынок

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Новые зарубежные препараты продолжают появляться в России, но при этом если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свою продукцию в РФ, то стоит подумать о разработке регуляторного механизма, по которому можно будет делать аналогичные препараты внутри страны, несмотря на патент, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Новые препараты заходят. Но надо подумать ещё и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то может стоит какие-то регуляторные механизмы сделать. Если они не хотят, то делать самим, несмотря на какие-то патентные вещи", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, попадают ли на российский рынок новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить.
Читайте полный текст интервью >>>
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