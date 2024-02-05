https://ria.ru/20240205/preparaty-1925403614.html

Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа

Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа - РИА Новости, 05.02.2024

Мурашко рассказал о новых препаратах, импортируемых Россией из-за рубежа

Новые зарубежные препараты продолжают появляться в России, но при этом если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свою продукцию в РФ, то... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:23

2024-02-05T08:23

2024-02-05T11:17

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Новые зарубежные препараты продолжают появляться в России, но при этом если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свою продукцию в РФ, то стоит подумать о разработке регуляторного механизма, по которому можно будет делать аналогичные препараты внутри страны, несмотря на патент, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Новые препараты заходят. Но надо подумать ещё и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то может стоит какие-то регуляторные механизмы сделать. Если они не хотят, то делать самим, несмотря на какие-то патентные вещи", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, попадают ли на российский рынок новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20231221/rosatom-1917201829.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, михаил мурашко, россия