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Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой - РИА Новости, 05.02.2024
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18:34 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/povar-1925540811.html
Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой
Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой - РИА Новости, 05.02.2024
Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой
Повара обвинили в отравлении полсотни детей и взрослых в летнем лагере в Тульской области – по данным следователей, сотрудница предъявила поддельную медкнижку и РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:34
2024-02-05T18:34
происшествия
тульская область
россия
щекинский район
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Повара обвинили в отравлении полсотни детей и взрослых в летнем лагере в Тульской области – по данным следователей, сотрудница предъявила поддельную медкнижку и заразила отдыхающих, сообщает СУСК России по региону в понедельник. "Следствием установлено, что обвиняемая предоставила работодателю поддельную медицинскую книжку, содержащую недостоверные сведения о прохождении необходимых медицинских обследований. Вследствие чего имеющееся у женщины заболевание не было своевременно выявлено, и она была допущена к работе в качестве повара оздоровительного лагеря", - говорится в сообщении. Следствие подчеркивает - в результате вышеуказанных действий 30 июля 2023 года свыше 50 детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере в Щекинском районе Тульской области, почувствовали ухудшение состояния здоровья в связи с заражением инфекционным заболеванием. Женщине предъявлено обвинение в использовании заведомо поддельного официального документа, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Всего по уголовному делу следователями СКР допрошено более 70 свидетелей, в том числе несколько специалистов, проведено свыше 60 судебных-экспертиз. В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, информирует СУСК.
https://ria.ru/20240203/sud-1925228120.html
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тульская область
россия
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происшествия, тульская область, россия, щекинский район, здоровье - общество
Происшествия, Тульская область, Россия, Щекинский район, Здоровье - Общество
Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой

Повара обвинили в отравлении полсотни детей и взрослых в летнем лагере под Тулой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтоловая
Столовая - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Повара обвинили в отравлении полсотни детей и взрослых в летнем лагере в Тульской области – по данным следователей, сотрудница предъявила поддельную медкнижку и заразила отдыхающих, сообщает СУСК России по региону в понедельник.
«
"Следствием установлено, что обвиняемая предоставила работодателю поддельную медицинскую книжку, содержащую недостоверные сведения о прохождении необходимых медицинских обследований. Вследствие чего имеющееся у женщины заболевание не было своевременно выявлено, и она была допущена к работе в качестве повара оздоровительного лагеря", - говорится в сообщении.
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Следствие подчеркивает - в результате вышеуказанных действий 30 июля 2023 года свыше 50 детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере в Щекинском районе Тульской области, почувствовали ухудшение состояния здоровья в связи с заражением инфекционным заболеванием.
Женщине предъявлено обвинение в использовании заведомо поддельного официального документа, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Всего по уголовному делу следователями СКР допрошено более 70 свидетелей, в том числе несколько специалистов, проведено свыше 60 судебных-экспертиз. В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, информирует СУСК.
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