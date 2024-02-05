https://ria.ru/20240205/povar-1925540811.html

Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой

Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой - РИА Новости, 05.02.2024

Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой

Повара обвинили в отравлении полсотни детей и взрослых в летнем лагере в Тульской области – по данным следователей, сотрудница предъявила поддельную медкнижку и РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:34

2024-02-05T18:34

2024-02-05T18:34

происшествия

тульская область

россия

щекинский район

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Повара обвинили в отравлении полсотни детей и взрослых в летнем лагере в Тульской области – по данным следователей, сотрудница предъявила поддельную медкнижку и заразила отдыхающих, сообщает СУСК России по региону в понедельник. "Следствием установлено, что обвиняемая предоставила работодателю поддельную медицинскую книжку, содержащую недостоверные сведения о прохождении необходимых медицинских обследований. Вследствие чего имеющееся у женщины заболевание не было своевременно выявлено, и она была допущена к работе в качестве повара оздоровительного лагеря", - говорится в сообщении. Следствие подчеркивает - в результате вышеуказанных действий 30 июля 2023 года свыше 50 детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере в Щекинском районе Тульской области, почувствовали ухудшение состояния здоровья в связи с заражением инфекционным заболеванием. Женщине предъявлено обвинение в использовании заведомо поддельного официального документа, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Всего по уголовному делу следователями СКР допрошено более 70 свидетелей, в том числе несколько специалистов, проведено свыше 60 судебных-экспертиз. В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, информирует СУСК.

https://ria.ru/20240203/sud-1925228120.html

https://ria.ru/20240118/sud-1922067705.html

тульская область

россия

щекинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тульская область, россия, щекинский район, здоровье - общество