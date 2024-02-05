https://ria.ru/20240205/povar-1925540811.html
Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой
Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой - РИА Новости, 05.02.2024
Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой
Повара обвинили в отравлении полсотни детей и взрослых в летнем лагере в Тульской области – по данным следователей, сотрудница предъявила поддельную медкнижку и РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:34
2024-02-05T18:34
2024-02-05T18:34
происшествия
тульская область
россия
щекинский район
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565175492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6563e5a2ff868f6b2de50e484db5fc8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Повара обвинили в отравлении полсотни детей и взрослых в летнем лагере в Тульской области – по данным следователей, сотрудница предъявила поддельную медкнижку и заразила отдыхающих, сообщает СУСК России по региону в понедельник. "Следствием установлено, что обвиняемая предоставила работодателю поддельную медицинскую книжку, содержащую недостоверные сведения о прохождении необходимых медицинских обследований. Вследствие чего имеющееся у женщины заболевание не было своевременно выявлено, и она была допущена к работе в качестве повара оздоровительного лагеря", - говорится в сообщении. Следствие подчеркивает - в результате вышеуказанных действий 30 июля 2023 года свыше 50 детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере в Щекинском районе Тульской области, почувствовали ухудшение состояния здоровья в связи с заражением инфекционным заболеванием. Женщине предъявлено обвинение в использовании заведомо поддельного официального документа, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Всего по уголовному делу следователями СКР допрошено более 70 свидетелей, в том числе несколько специалистов, проведено свыше 60 судебных-экспертиз. В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, информирует СУСК.
https://ria.ru/20240203/sud-1925228120.html
https://ria.ru/20240118/sud-1922067705.html
тульская область
россия
щекинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565175492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efd2a7b9bc98a2bc45bf26e64b24523b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, россия, щекинский район, здоровье - общество
Происшествия, Тульская область, Россия, Щекинский район, Здоровье - Общество
Повара обвинили в массовом отравлении людей в летнем лагере под Тулой
Повара обвинили в отравлении полсотни детей и взрослых в летнем лагере под Тулой
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Повара обвинили в отравлении полсотни детей и взрослых в летнем лагере в Тульской области – по данным следователей, сотрудница предъявила поддельную медкнижку и заразила отдыхающих, сообщает СУСК России по региону в понедельник.
«
"Следствием установлено, что обвиняемая предоставила работодателю поддельную медицинскую книжку, содержащую недостоверные сведения о прохождении необходимых медицинских обследований. Вследствие чего имеющееся у женщины заболевание не было своевременно выявлено, и она была допущена к работе в качестве повара оздоровительного лагеря", - говорится в сообщении.
В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились шаурмой
Следствие подчеркивает - в результате вышеуказанных действий 30 июля 2023 года свыше 50 детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере в Щекинском районе
Тульской области, почувствовали ухудшение состояния здоровья в связи с заражением инфекционным заболеванием.
Женщине предъявлено обвинение в использовании заведомо поддельного официального документа, а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Всего по уголовному делу следователями СКР допрошено более 70 свидетелей, в том числе несколько специалистов, проведено свыше 60 судебных-экспертиз. В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, информирует СУСК.
Суд в Москве приостановил работу чайханы из-за стафилококка