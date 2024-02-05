Надежд не осталось. США и Германия лишают Зеленского последних иллюзий
США и Германия не хотят видеть Украину в НАТО в ближайшем будущем
© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Yves Herman
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Широко обсуждаемое на Западе вступление Украины в НАТО столкнулось с неожиданным препятствием. Засомневались США и Германия. А некоторые игроки помельче настроены категорически против. Споры разворачиваются на фоне пробуксовывающей помощи Киеву. О причинах и перспективах трений внутри Североатлантического альянса — в материале РИА Новости.
"Самый амбициозный саммит"
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил США, где состоялись серьезные переговоры. Обсуждали подготовку к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Ставки высоки. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со Столтенбергом заявил: предстоящий саммит — "самый амбициозный со времен окончания холодной войны, необходимо продемонстрировать способность противостоять новым угрозам — будь то Россия, Китай или борьба с терроризмом в киберпространстве". Но о дальнейшем расширении НАТО ни слова, хотя европейских партнеров волнует прежде всего именно это. В отличие от "китайской угрозы": врага из КНР лепит Вашингтон; Берлин и Париж выстраивают с Пекином двусторонние отношения.
Блинкен лишь заверил, что Украина станет членом, не назвав никаких сроков. Хотя Польша и прибалтийские государства, постоянно твердящие о неизбежности "российской агрессии", требуют решить этот вопрос как можно скорее.
Американское издание Foreign Policy (FP) со ссылкой на дюжину источников сообщает: по мнению Германии и США, Украину нельзя принимать, пока продолжается военный конфликт. "Официальные лица обеих стран полагают, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на поставках Киеву оружия и боеприпасов", — указывает FP. Но в последние месяцы с этим проблемы.
Деньги и боеприпасы
В середине января на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности ЕС Тьерри Бретон подтвердил: к весне Украина получит обещанный миллион снарядов. К концу года — еще от миллиона до полутора миллионов.
© AP Photo / Virginia MayoЕврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
© AP Photo / Virginia Mayo
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
Очевидно, это реакция на ноябрьскую публикацию Bloomberg, где со ссылкой на источники утверждали, что ЕС не выполнит план на миллион снарядов. В конце января неназванные дипломаты повторили: к 1 марта можно рассчитывать максимум на 600 тысяч — "на фоне постоянных задержек производства".
Конгрессу США уже несколько месяцев не удается утвердить 60 миллиардов долларов для киевского режима. Республиканцы согласны на это, только если демократы одобрят ужесточение миграционной политики. Белый дом и однопартийцы Джо Байдена на уступки не идут по внутриполитическим причинам.
Если конгрессмены не примут общий пакет, дальнейшая поддержка Украины станет еще проблематичней. Весьма вероятно, что республиканцы, почувствовав силу, отвергнут и другие предложения.
За и против
Когда Столтенберг отправился в США, его предшественник на посту генсека Андерс Фог Расмуссен прибыл в Киев. "Я понимаю, было бы спорным и по крайней мере беспрецедентным решением пригласить в НАТО страну, которая находится в состоянии войны. И я знаю, что это используют в качестве контраргумента те, кто скептически относится к такому приглашению", — признал Расмуссен. Но, по его словам, это "чрезвычайно опасно", поскольку "дает Путину де-факто право вето".
© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
"Задержки со вступлением в НАТО дорого обходятся не только Украине, но и самому альянсу", — указывает посол Эстонии в Вашингтоне Кристьян Прикк. Ранее он говорил, что действующая модель поддержки Киева себя изжила. Дескать, дешевле и эффективнее принять страну в военный блок, а не вкачивать в нее огромные средства, когда это еще и сопряжено с процессами согласования. И тогда на Украину распространялась бы статья о коллективной обороне.
Но это бы означало прямой военный конфликт НАТО с Россией. На Западе пока не все — в первую очередь Германия и США, в отличие от Польши и Эстонии, — готовы к такому сценарию.
И еще трудность — оспариваемые Киевом территории. Есть исторический пример, когда страна вступила в альянс "частично": ФРГ без контролируемой Советским Союзом ГДР. Но в FP справедливо называют этот прецедент слабым, ведь "между Западной и Восточной Германией не было полномасштабной войны".
Национальные интересы
Необходимо также учесть, что у США и Германии сейчас хватает собственных забот. Накануне президентских выборов Белый дом не может переключать внимание на расширение НАТО. Перед прошлогодним саммитом альянса в Вильнюсе Байден назвал вступление Украины в военный блок преждевременным. А на январских закрытых консультациях с европейскими парламентариями американские дипломаты призвали не вносить эту тему в повестку предстоящей встречи на высшем уровне.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Что касается претендующего на возвращение в Белый дом Дональда Трампа, то он не слишком жалует ни Киев, ни натовских союзников. И любые попытки нынешней администрации сблизить Зеленского с альянсом обернет против Байдена и демократов.
За океаном свои выборы — в Европарламент, в июне. И на успех претендуют правые. Для них вопрос вступления в НАТО Украины — мощный раздражитель.
В ФРГ проголосуют за депутатов трех ландтагов (местных парламентов): в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Там сильны позиции несистемной "Альтернативы для Германии", выступающей за компромисс с Москвой. И немецкий истеблишмент это очень нервирует.
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц
Наконец, важен и финско-шведский прецедент. Весной 2022-го Стокгольм и Хельсинки подали заявку в НАТО. Скандинавское расширение должно было стать триумфом натовской политики открытых дверей, но обернулось затяжным фиаско. Финляндию приняли, Швецию — до сих пор нет. Турция уже одобрила, ждут Венгрию.
Даже если предположить, что Берлин и Вашингтон поступятся внутриполитическими соображениями и согласятся запустить процедуру вступления Украины в НАТО, это опять обернется долгими спорами. Как минимум с той же Венгрией, у которой к киевскому режиму свои претензии, и со Словакией, заранее пригрозившей вето. В США и Германии, очевидно, эти риски тоже учитывают.