https://ria.ru/20240205/nato-1924832267.html

Надежд не осталось. США и Германия лишают Зеленского последних иллюзий

Надежд не осталось. США и Германия лишают Зеленского последних иллюзий - РИА Новости, 05.02.2024

Надежд не осталось. США и Германия лишают Зеленского последних иллюзий

Широко обсуждаемое на Западе вступление Украины в НАТО столкнулось с неожиданным препятствием. Засомневались США и Германия. А некоторые игроки помельче... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:00

2024-02-05T08:00

2024-02-05T09:47

в мире

украина

сша

германия

владимир зеленский

йенс столтенберг

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884480576_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68b2e1ad26c9e8f268e7f5c5189fc552.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Широко обсуждаемое на Западе вступление Украины в НАТО столкнулось с неожиданным препятствием. Засомневались США и Германия. А некоторые игроки помельче настроены категорически против. Споры разворачиваются на фоне пробуксовывающей помощи Киеву. О причинах и перспективах трений внутри Североатлантического альянса — в материале РИА Новости."Самый амбициозный саммит"На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил США, где состоялись серьезные переговоры. Обсуждали подготовку к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.Ставки высоки. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со Столтенбергом заявил: предстоящий саммит — "самый амбициозный со времен окончания холодной войны, необходимо продемонстрировать способность противостоять новым угрозам — будь то Россия, Китай или борьба с терроризмом в киберпространстве". Но о дальнейшем расширении НАТО ни слова, хотя европейских партнеров волнует прежде всего именно это. В отличие от "китайской угрозы": врага из КНР лепит Вашингтон; Берлин и Париж выстраивают с Пекином двусторонние отношения.Блинкен лишь заверил, что Украина станет членом, не назвав никаких сроков. Хотя Польша и прибалтийские государства, постоянно твердящие о неизбежности "российской агрессии", требуют решить этот вопрос как можно скорее.Американское издание Foreign Policy (FP) со ссылкой на дюжину источников сообщает: по мнению Германии и США, Украину нельзя принимать, пока продолжается военный конфликт. "Официальные лица обеих стран полагают, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на поставках Киеву оружия и боеприпасов", — указывает FP. Но в последние месяцы с этим проблемы.Деньги и боеприпасыВ середине января на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности ЕС Тьерри Бретон подтвердил: к весне Украина получит обещанный миллион снарядов. К концу года — еще от миллиона до полутора миллионов.Очевидно, это реакция на ноябрьскую публикацию Bloomberg, где со ссылкой на источники утверждали, что ЕС не выполнит план на миллион снарядов. В конце января неназванные дипломаты повторили: к 1 марта можно рассчитывать максимум на 600 тысяч — "на фоне постоянных задержек производства".Конгрессу США уже несколько месяцев не удается утвердить 60 миллиардов долларов для киевского режима. Республиканцы согласны на это, только если демократы одобрят ужесточение миграционной политики. Белый дом и однопартийцы Джо Байдена на уступки не идут по внутриполитическим причинам.Если конгрессмены не примут общий пакет, дальнейшая поддержка Украины станет еще проблематичней. Весьма вероятно, что республиканцы, почувствовав силу, отвергнут и другие предложения.За и противКогда Столтенберг отправился в США, его предшественник на посту генсека Андерс Фог Расмуссен прибыл в Киев. "Я понимаю, было бы спорным и по крайней мере беспрецедентным решением пригласить в НАТО страну, которая находится в состоянии войны. И я знаю, что это используют в качестве контраргумента те, кто скептически относится к такому приглашению", — признал Расмуссен. Но, по его словам, это "чрезвычайно опасно", поскольку "дает Путину де-факто право вето"."Задержки со вступлением в НАТО дорого обходятся не только Украине, но и самому альянсу", — указывает посол Эстонии в Вашингтоне Кристьян Прикк. Ранее он говорил, что действующая модель поддержки Киева себя изжила. Дескать, дешевле и эффективнее принять страну в военный блок, а не вкачивать в нее огромные средства, когда это еще и сопряжено с процессами согласования. И тогда на Украину распространялась бы статья о коллективной обороне.Но это бы означало прямой военный конфликт НАТО с Россией. На Западе пока не все — в первую очередь Германия и США, в отличие от Польши и Эстонии, — готовы к такому сценарию.И еще трудность — оспариваемые Киевом территории. Есть исторический пример, когда страна вступила в альянс "частично": ФРГ без контролируемой Советским Союзом ГДР. Но в FP справедливо называют этот прецедент слабым, ведь "между Западной и Восточной Германией не было полномасштабной войны".Национальные интересыНеобходимо также учесть, что у США и Германии сейчас хватает собственных забот. Накануне президентских выборов Белый дом не может переключать внимание на расширение НАТО. Перед прошлогодним саммитом альянса в Вильнюсе Байден назвал вступление Украины в военный блок преждевременным. А на январских закрытых консультациях с европейскими парламентариями американские дипломаты призвали не вносить эту тему в повестку предстоящей встречи на высшем уровне.Что касается претендующего на возвращение в Белый дом Дональда Трампа, то он не слишком жалует ни Киев, ни натовских союзников. И любые попытки нынешней администрации сблизить Зеленского с альянсом обернет против Байдена и демократов.За океаном свои выборы — в Европарламент, в июне. И на успех претендуют правые. Для них вопрос вступления в НАТО Украины — мощный раздражитель.В ФРГ проголосуют за депутатов трех ландтагов (местных парламентов): в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. Там сильны позиции несистемной "Альтернативы для Германии", выступающей за компромисс с Москвой. И немецкий истеблишмент это очень нервирует.Наконец, важен и финско-шведский прецедент. Весной 2022-го Стокгольм и Хельсинки подали заявку в НАТО. Скандинавское расширение должно было стать триумфом натовской политики открытых дверей, но обернулось затяжным фиаско. Финляндию приняли, Швецию — до сих пор нет. Турция уже одобрила, ждут Венгрию.Даже если предположить, что Берлин и Вашингтон поступятся внутриполитическими соображениями и согласятся запустить процедуру вступления Украины в НАТО, это опять обернется долгими спорами. Как минимум с той же Венгрией, у которой к киевскому режиму свои претензии, и со Словакией, заранее пригрозившей вето. В США и Германии, очевидно, эти риски тоже учитывают.

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, германия, владимир зеленский, йенс столтенберг, джо байден, нато