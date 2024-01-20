Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссар заявил, что к весне ЕС поставит миллион снарядов Киеву - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:31 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/snaryady-1922456706.html
Еврокомиссар заявил, что к весне ЕС поставит миллион снарядов Киеву
Еврокомиссар заявил, что к весне ЕС поставит миллион снарядов Киеву - РИА Новости, 20.01.2024
Еврокомиссар заявил, что к весне ЕС поставит миллион снарядов Киеву
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне ЕС сможет поставить 1 миллион снарядов Украине. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:31
2024-01-20T02:31
специальная военная операция на украине
украина
европа
евросоюз
нато
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c961a8a7937e7442246fa9b65dd0899a.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне ЕС сможет поставить 1 миллион снарядов Украине. "К концу марта-апреля мы сможем произвести в Европе миллион единиц боеприпасов. Другими словами, мы держим слово (данное ЕС Украине - ред.). Я не могу предоставить сегодняшние данные, так как они являются конфиденциальными. Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов", - сказал в пятницу Бретон на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас в Таллине. По словам еврокомиссара, Европа готова сделать дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить производство необходимых комплектующих, часть из которых по крайней мере до недавнего времени закупалась, например, в Китае. "Мы объявим о финансовой поддержке 20-25 компаний и заводов-производителей, чтобы убедиться, что мы сможем устранить это узкое место в Европе", - подчеркнул Бретон. Он также отметил, что сегодня примерно 40% европейской оборонной продукции идет за пределы Европы. "Поэтому нам нужно убедиться, что теперь все, что мы производим, в первую очередь пойдет Украине - чтобы быть уверенными, что мы сможем поставлять то, что необходимо на Украине", - добавил еврокомиссар. Каллас в свою очередь выразила уверенности, что ЕС сможет поставить Киеву миллион снарядов. "Европейский союз должен выполнить свое обещание поставить Украине миллион снарядов. Я убеждена, что если мы задействуем наши резервы, возможности восстановления и выделим средства на новые закупки, то сможем это сделать", - сказала премьер Эстонии, которую цитирует пресс-служба правительства. В ходе встречи также обсуждалась необходимость большего инвестирования в повышение оборонной готовности Европы, в том числе стратегия Еврокомиссии в области оборонной промышленности, которую ЕК планирует разработать в конце февраля. "Я надеюсь, что будущая стратегия оборонной промышленности увеличит производственные мощности Европы и обеспечит быстрый рост производства во время кризисов. Инвестиции всех государств-членов в мощности оборонной промышленности, включая производство боеприпасов, а также критически важные мощности должны быть достаточными для обеспечения европейской безопасности и помощи Украине в войне", - подчеркнула Каллас. Она напомнила, что расходы Эстонии на оборону уже превысили 3% ВВП страны, страна также приняла решение предоставить Украине военную помощь, объем которой составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240118/snaryady-1921978331.html
https://ria.ru/20240119/krym-1922381101.html
https://ria.ru/20240117/voyna-1921956933.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466539_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_147f4613e7b5defafa21ab4e6567a15e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, евросоюз, нато, еврокомиссия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, В мире
Еврокомиссар заявил, что к весне ЕС поставит миллион снарядов Киеву

Еврокомиссар Бретон заявил, что к весне ЕС поставит миллион снарядов Украине

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство снарядов
Производство снарядов - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Производство снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне ЕС сможет поставить 1 миллион снарядов Украине.
«
"К концу марта-апреля мы сможем произвести в Европе миллион единиц боеприпасов. Другими словами, мы держим слово (данное ЕС Украине - ред.). Я не могу предоставить сегодняшние данные, так как они являются конфиденциальными. Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов", - сказал в пятницу Бретон на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас в Таллине.
По словам еврокомиссара, Европа готова сделать дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить производство необходимых комплектующих, часть из которых по крайней мере до недавнего времени закупалась, например, в Китае.
"Мы объявим о финансовой поддержке 20-25 компаний и заводов-производителей, чтобы убедиться, что мы сможем устранить это узкое место в Европе", - подчеркнул Бретон.
Он также отметил, что сегодня примерно 40% европейской оборонной продукции идет за пределы Европы. "Поэтому нам нужно убедиться, что теперь все, что мы производим, в первую очередь пойдет Украине - чтобы быть уверенными, что мы сможем поставлять то, что необходимо на Украине", - добавил еврокомиссар.
155-мм гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Во Франции ужаснулись из-за расхода снарядов на Украине
18 января, 06:57
Каллас в свою очередь выразила уверенности, что ЕС сможет поставить Киеву миллион снарядов. "Европейский союз должен выполнить свое обещание поставить Украине миллион снарядов. Я убеждена, что если мы задействуем наши резервы, возможности восстановления и выделим средства на новые закупки, то сможем это сделать", - сказала премьер Эстонии, которую цитирует пресс-служба правительства.
В ходе встречи также обсуждалась необходимость большего инвестирования в повышение оборонной готовности Европы, в том числе стратегия Еврокомиссии в области оборонной промышленности, которую ЕК планирует разработать в конце февраля. "Я надеюсь, что будущая стратегия оборонной промышленности увеличит производственные мощности Европы и обеспечит быстрый рост производства во время кризисов. Инвестиции всех государств-членов в мощности оборонной промышленности, включая производство боеприпасов, а также критически важные мощности должны быть достаточными для обеспечения европейской безопасности и помощи Украине в войне", - подчеркнула Каллас.
Она напомнила, что расходы Эстонии на оборону уже превысили 3% ВВП страны, страна также приняла решение предоставить Украине военную помощь, объем которой составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму
Вчера, 16:31
В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией
17 января, 23:03
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаЕвросоюзНАТОЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала