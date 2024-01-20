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Еврокомиссар заявил, что к весне ЕС поставит миллион снарядов Киеву

Еврокомиссар заявил, что к весне ЕС поставит миллион снарядов Киеву - РИА Новости, 20.01.2024

Еврокомиссар заявил, что к весне ЕС поставит миллион снарядов Киеву

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне ЕС сможет поставить 1 миллион снарядов Украине. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T02:31

2024-01-20T02:31

2024-01-20T02:31

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне ЕС сможет поставить 1 миллион снарядов Украине. "К концу марта-апреля мы сможем произвести в Европе миллион единиц боеприпасов. Другими словами, мы держим слово (данное ЕС Украине - ред.). Я не могу предоставить сегодняшние данные, так как они являются конфиденциальными. Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов", - сказал в пятницу Бретон на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас в Таллине. По словам еврокомиссара, Европа готова сделать дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить производство необходимых комплектующих, часть из которых по крайней мере до недавнего времени закупалась, например, в Китае. "Мы объявим о финансовой поддержке 20-25 компаний и заводов-производителей, чтобы убедиться, что мы сможем устранить это узкое место в Европе", - подчеркнул Бретон. Он также отметил, что сегодня примерно 40% европейской оборонной продукции идет за пределы Европы. "Поэтому нам нужно убедиться, что теперь все, что мы производим, в первую очередь пойдет Украине - чтобы быть уверенными, что мы сможем поставлять то, что необходимо на Украине", - добавил еврокомиссар. Каллас в свою очередь выразила уверенности, что ЕС сможет поставить Киеву миллион снарядов. "Европейский союз должен выполнить свое обещание поставить Украине миллион снарядов. Я убеждена, что если мы задействуем наши резервы, возможности восстановления и выделим средства на новые закупки, то сможем это сделать", - сказала премьер Эстонии, которую цитирует пресс-служба правительства. В ходе встречи также обсуждалась необходимость большего инвестирования в повышение оборонной готовности Европы, в том числе стратегия Еврокомиссии в области оборонной промышленности, которую ЕК планирует разработать в конце февраля. "Я надеюсь, что будущая стратегия оборонной промышленности увеличит производственные мощности Европы и обеспечит быстрый рост производства во время кризисов. Инвестиции всех государств-членов в мощности оборонной промышленности, включая производство боеприпасов, а также критически важные мощности должны быть достаточными для обеспечения европейской безопасности и помощи Украине в войне", - подчеркнула Каллас. Она напомнила, что расходы Эстонии на оборону уже превысили 3% ВВП страны, страна также приняла решение предоставить Украине военную помощь, объем которой составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240118/snaryady-1921978331.html

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Максим Горбачев

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