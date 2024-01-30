https://ria.ru/20240130/sammit-1924251998.html

Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны

Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны - РИА Новости, 30.01.2024

Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны

Предстоящий в июле очередной саммит стран НАТО станет "самым амбициозным" со времен окончания холодной войны, он будет сфокусирован на адаптации к новым... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T00:06

2024-01-30T00:06

2024-01-30T00:06

сша

россия

китай

энтони блинкен

йенс столтенберг

нато

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Предстоящий в июле очередной саммит стран НАТО станет "самым амбициозным" со времен окончания холодной войны, он будет сфокусирован на адаптации к новым вызовам, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. "Я считаю, что в июле у нас состоится самый амбициозный саммит со времен окончания холодной войны, который продемонстрирует адаптацию к новым вызовам и новым угрозам – будь то Россия, Китай или борьба с терроризмом в киберпространстве", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Проведение следующего саммита НАТО запланировано на июль текущего года в американской столице Вашингтоне.

https://ria.ru/20240129/nato-1924251414.html

сша

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сша, россия, китай, энтони блинкен, йенс столтенберг, нато, в мире