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Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны
Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны - РИА Новости, 30.01.2024
Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны
Предстоящий в июле очередной саммит стран НАТО станет "самым амбициозным" со времен окончания холодной войны, он будет сфокусирован на адаптации к новым... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T00:06
2024-01-30T00:06
2024-01-30T00:06
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Предстоящий в июле очередной саммит стран НАТО станет "самым амбициозным" со времен окончания холодной войны, он будет сфокусирован на адаптации к новым вызовам, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. "Я считаю, что в июле у нас состоится самый амбициозный саммит со времен окончания холодной войны, который продемонстрирует адаптацию к новым вызовам и новым угрозам – будь то Россия, Китай или борьба с терроризмом в киберпространстве", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Проведение следующего саммита НАТО запланировано на июль текущего года в американской столице Вашингтоне.
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Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны
Блинкен анонсировал самый амбициозный саммит НАТО со времен холодной войны