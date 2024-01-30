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Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны - РИА Новости, 30.01.2024
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00:06 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/sammit-1924251998.html
Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны
Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны - РИА Новости, 30.01.2024
Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны
Предстоящий в июле очередной саммит стран НАТО станет "самым амбициозным" со времен окончания холодной войны, он будет сфокусирован на адаптации к новым... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T00:06
2024-01-30T00:06
сша
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китай
энтони блинкен
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Предстоящий в июле очередной саммит стран НАТО станет "самым амбициозным" со времен окончания холодной войны, он будет сфокусирован на адаптации к новым вызовам, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. "Я считаю, что в июле у нас состоится самый амбициозный саммит со времен окончания холодной войны, который продемонстрирует адаптацию к новым вызовам и новым угрозам – будь то Россия, Китай или борьба с терроризмом в киберпространстве", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Проведение следующего саммита НАТО запланировано на июль текущего года в американской столице Вашингтоне.
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сша, россия, китай, энтони блинкен, йенс столтенберг, нато, в мире
США, Россия, Китай, Энтони Блинкен, Йенс Столтенберг, НАТО, В мире
Блинкен объявил о "самом амбициозном" саммите НАТО со времен холодной войны

Блинкен анонсировал самый амбициозный саммит НАТО со времен холодной войны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Предстоящий в июле очередной саммит стран НАТО станет "самым амбициозным" со времен окончания холодной войны, он будет сфокусирован на адаптации к новым вызовам, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я считаю, что в июле у нас состоится самый амбициозный саммит со времен окончания холодной войны, который продемонстрирует адаптацию к новым вызовам и новым угрозам – будь то Россия, Китай или борьба с терроризмом в киберпространстве", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Генсек НАТО считает, что оружие для Украины - это "путь к миру"
Вчера, 23:57
Проведение следующего саммита НАТО запланировано на июль текущего года в американской столице Вашингтоне.
 
СШАРоссияКитайЭнтони БлинкенЙенс СтолтенбергНАТОВ мире
 
 
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