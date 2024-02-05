https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925477382.html

В МККК не стали комментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

В МККК не стали комментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 05.02.2024

В МККК не стали комментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Международный Комитет Красного Креста (МККК) публично не комментирует конкретные случаи, касающиеся военных действий в ходе украинского конфликта, но обсуждает... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:45

2024-02-05T13:45

2024-02-05T13:45

лисичанск

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

международный комитет красного креста (мккк)

удар всу по пекарне в лисичанске

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ЖЕНЕВА, 5 фев - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) публично не комментирует конкретные случаи, касающиеся военных действий в ходе украинского конфликта, но обсуждает их в рамках своих диалогов со сторонами, поскольку уровень страданий и разрушений вызывает много вопросов, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Фатима Сатор. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены. "МККК не комментирует конкретные случаи. Когда мы видим такие масштабы разрушений, когда мы видим уровень страданий, возникают очень серьезные вопросы о том, как ведутся боевые действия во всех местах, непосредственно затронутых боевыми действиями. Но мы не проводим таких разговоров публично. Мы напрямую общаемся со сторонами конфликта по насущным гуманитарным вопросам, включая безопасный проход гражданских лиц, гуманитарный доступ и соблюдение правил ведения боевых действий", - ответила она на просьбу прокомментировать удар ВСУ по пекарне в Лисичанске в субботу. Сатор добавила, что такой подход позволяет МККК продолжать осуществлять важную роль нейтрального гуманитарного посредника и поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта, чтобы можно было продолжать настаивать на соблюдении законов войны. Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Летом 2022 года город перешел под контроль республики. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925406702.html

лисичанск

луганская народная республика

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лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), удар всу по пекарне в лисичанске