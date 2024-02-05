https://ria.ru/20240205/bolgariya-1925470185.html

Сотрудника болгарского МВД задержали по подозрению в работе на Россию

Сотрудника болгарского МВД задержали по подозрению в работе на Россию - РИА Новости, 05.02.2024

Сотрудника болгарского МВД задержали по подозрению в работе на Россию

Сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержан по подозрению в деятельности в пользу России, сообщает Болгарское... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:13

2024-02-05T13:13

2024-02-05T14:01

болгария

россия

в мире

кирил петков

сергей лавров

софия (город)

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c04ff24f7e5a4c273b3c2a92aefef47b.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержан по подозрению в деятельности в пользу России, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Сообщается, что подозреваемый был задержан на рабочем месте в рамках специальной операции службы собственной безопасности МВД и прокуратуры. Как утверждается, задержанный якобы передавал секретную информацию "российским агентам". Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники сообщает, что подозреваемая - женщина, а "российский агент" - якобы бывший дипломат из российского посольства в Софии, который был объявлен персоной нон грата.Делом занимается государственное агентство национальной безопасности (ДАНС).В последние годы власти Болгарии неоднократно применяли репрессии к российским дипломатам, объявляя их персонами нон грата. Самый крупный скандал произошел летом 2022 года, когда правительство Кирила Петкова выслало из страны 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение о высылке было связано с давлением США. В последнее время Болгария высылала из страны также священников Русской православной церкви.

https://ria.ru/20240129/telegram-1924127447.html

https://ria.ru/20240124/bolgariya-1923282300.html

болгария

россия

софия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

болгария, россия, в мире, кирил петков, сергей лавров, софия (город), русская православная церковь