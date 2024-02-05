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Сотрудника болгарского МВД задержали по подозрению в работе на Россию - РИА Новости, 05.02.2024
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13:13 05.02.2024 (обновлено: 14:01 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/bolgariya-1925470185.html
Сотрудника болгарского МВД задержали по подозрению в работе на Россию
Сотрудника болгарского МВД задержали по подозрению в работе на Россию - РИА Новости, 05.02.2024
Сотрудника болгарского МВД задержали по подозрению в работе на Россию
Сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержан по подозрению в деятельности в пользу России, сообщает Болгарское... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:13
2024-02-05T14:01
болгария
россия
в мире
кирил петков
сергей лавров
софия (город)
русская православная церковь
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержан по подозрению в деятельности в пользу России, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Сообщается, что подозреваемый был задержан на рабочем месте в рамках специальной операции службы собственной безопасности МВД и прокуратуры. Как утверждается, задержанный якобы передавал секретную информацию "российским агентам". Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники сообщает, что подозреваемая - женщина, а "российский агент" - якобы бывший дипломат из российского посольства в Софии, который был объявлен персоной нон грата.Делом занимается государственное агентство национальной безопасности (ДАНС).В последние годы власти Болгарии неоднократно применяли репрессии к российским дипломатам, объявляя их персонами нон грата. Самый крупный скандал произошел летом 2022 года, когда правительство Кирила Петкова выслало из страны 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение о высылке было связано с давлением США. В последнее время Болгария высылала из страны также священников Русской православной церкви.
https://ria.ru/20240129/telegram-1924127447.html
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болгария, россия, в мире, кирил петков, сергей лавров, софия (город), русская православная церковь
Болгария, Россия, В мире, Кирил Петков, Сергей Лавров, София (город), Русская православная церковь
Сотрудника болгарского МВД задержали по подозрению в работе на Россию

Высокопоставленного болгарского полицейского заподозрили в работе на Россию

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии задержан по подозрению в деятельности в пользу России, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Сообщается, что подозреваемый был задержан на рабочем месте в рамках специальной операции службы собственной безопасности МВД и прокуратуры.
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
СМИ: аналитикам ЦРУ по России не разрешают использовать Telegram на работе
29 января, 13:42
Как утверждается, задержанный якобы передавал секретную информацию "российским агентам".
Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники сообщает, что подозреваемая - женщина, а "российский агент" - якобы бывший дипломат из российского посольства в Софии, который был объявлен персоной нон грата.
Делом занимается государственное агентство национальной безопасности (ДАНС).
В последние годы власти Болгарии неоднократно применяли репрессии к российским дипломатам, объявляя их персонами нон грата. Самый крупный скандал произошел летом 2022 года, когда правительство Кирила Петкова выслало из страны 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение о высылке было связано с давлением США. В последнее время Болгария высылала из страны также священников Русской православной церкви.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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БолгарияРоссияВ миреКирил ПетковСергей ЛавровСофия (город)Русская православная церковь
 
 
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