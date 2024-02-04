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Шестимиллионный гость выставки "Россия" поедет в Салехард на День оленевода

Шестимиллионный гость выставки "Россия" поедет в Салехард на День оленевода - РИА Новости, 04.02.2024

Шестимиллионный гость выставки "Россия" поедет в Салехард на День оленевода

Международная выставка-форум "Россия" приняла шестимиллионного посетителя, которым стал Дмитрий Ершов из Москвы; он и его семья выиграли поездку в Салехард на... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:23

2024-02-04T16:23

2024-02-04T16:23

ямало-ненецкий автономный округ

выставка-форум "россия"

дед мороз

салехард

москва

север

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" приняла шестимиллионного посетителя, которым стал Дмитрий Ершов из Москвы; он и его семья выиграли поездку в Салехард на главный праздник народов Севера – День оленевода, сообщает пресс-служба выставки. Гости получили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе поездки Дмитрий Ершов с семьей пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников, говорится в сообщении. Шестимиллионный посетитель пришел на Выставку в особый день — ровно спустя три месяца после ее открытия, отметила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" Наталья Виртуозова. "Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке "Россия" ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем наши гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион", — привели в пресс-службе слова Виртуозовой. Рубеж в пять миллионов гостей Выставка преодолела 17 января. В этот день на ВДНХ вместе с родителями приехала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Семье был вручен сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией, добавили в пресс-службе. Там также напомнили, что в новогодние праздники, 5 января, на выставку пришла четырехмиллионная посетительница Дарья Молодцова из Тулы. Дарье, ее супругу и друзьям достались в подарок сертификаты на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю. Миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы — побывала на Выставке 15 ноября, получив в подарок билеты на балет "Щелкунчик" и поездку в Москву. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

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москва

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выставка-форум "россия", дед мороз, салехард, москва, север, ямало-ненецкий автономный округ (янао)