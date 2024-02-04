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Шестимиллионный гость выставки "Россия" поедет в Салехард на День оленевода - РИА Новости, 04.02.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:23 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/vystavka-1925336603.html
Шестимиллионный гость выставки "Россия" поедет в Салехард на День оленевода
Шестимиллионный гость выставки "Россия" поедет в Салехард на День оленевода - РИА Новости, 04.02.2024
Шестимиллионный гость выставки "Россия" поедет в Салехард на День оленевода
Международная выставка-форум "Россия" приняла шестимиллионного посетителя, которым стал Дмитрий Ершов из Москвы; он и его семья выиграли поездку в Салехард на... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:23
2024-02-04T16:23
ямало-ненецкий автономный округ
выставка-форум "россия"
дед мороз
салехард
москва
север
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" приняла шестимиллионного посетителя, которым стал Дмитрий Ершов из Москвы; он и его семья выиграли поездку в Салехард на главный праздник народов Севера – День оленевода, сообщает пресс-служба выставки. Гости получили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе поездки Дмитрий Ершов с семьей пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников, говорится в сообщении. Шестимиллионный посетитель пришел на Выставку в особый день — ровно спустя три месяца после ее открытия, отметила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" Наталья Виртуозова. "Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке "Россия" ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем наши гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион", — привели в пресс-службе слова Виртуозовой. Рубеж в пять миллионов гостей Выставка преодолела 17 января. В этот день на ВДНХ вместе с родителями приехала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Семье был вручен сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией, добавили в пресс-службе. Там также напомнили, что в новогодние праздники, 5 января, на выставку пришла четырехмиллионная посетительница Дарья Молодцова из Тулы. Дарье, ее супругу и друзьям достались в подарок сертификаты на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю. Миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы — побывала на Выставке 15 ноября, получив в подарок билеты на балет "Щелкунчик" и поездку в Москву. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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выставка-форум "россия", дед мороз, салехард, москва, север, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Выставка-форум "Россия", Дед Мороз, Салехард, Москва, Север, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Шестимиллионный гость выставки "Россия" поедет в Салехард на День оленевода

Шестимиллионный гость выставки "Россия" поедет в Салехард на День оленевода

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия"
Выставка Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" приняла шестимиллионного посетителя, которым стал Дмитрий Ершов из Москвы; он и его семья выиграли поездку в Салехард на главный праздник народов Севера – День оленевода, сообщает пресс-служба выставки.
Гости получили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе поездки Дмитрий Ершов с семьей пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников, говорится в сообщении.
Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

Время семье: спортивные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

Церемония зажжения Всероссийского семейного очага Сердце России

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме Родные – Любимые

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

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4 из 17
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Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

Участница молодежного ансамбля национального танца ЭРКУ Дальневосточного государственного университета путей сообщения

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

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Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

Зарядка с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

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На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пленарной сессии Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

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7 из 17
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Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, российская скелетонистка Ольга Потылицына и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

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8 из 17
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В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

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9 из 17
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Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

Открытие героической недели на стенде Санкт-Петербурга

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

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10 из 17
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Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

Презентация книги Азбука блокадного Ленинграда с участием Евгения Лукина

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

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Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

Пленарная сессия Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

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12 из 17
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В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

Участники ансамбля Атаман

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

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13 из 17
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Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
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Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

Кулинарный мастер-класс от рестораторов Мурманской области

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
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Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы в танцах на льду

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
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Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

Торжественная церемония запуска Года семьи в рамках форума Родные – Любимые на выставке Россия

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
Шестимиллионный посетитель пришел на Выставку в особый день — ровно спустя три месяца после ее открытия, отметила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" Наталья Виртуозова.
"Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке "Россия" ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем наши гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион", — привели в пресс-службе слова Виртуозовой.
Энергия для людей: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Новогодний мюзикл За таинственной звездой

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

Фестиваль энергии и спорта Заряжай

В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

Международная выставка-форум Россия

На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

Презентация проекта Расскажи мне о войне

Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

Актер Антон Шагин

Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

Музыкально-поэтический спектакль Я говорю с тобой из Ленинграда

Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

Стенд Республики Татарстан, павильон № 75

Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

Генеральный директор Государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев на пленарной сессии ТЭК России: новые возможности для развития

Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

Международная выставка-форум Россия

На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего работает 131 экспозиция.

Девушка на международной выставке-форуме Россия

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

Российско-Мьянманский бизнес-форум

Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

Арт-группа Хор Турецкого

На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

Фестиваль энергии и спорта Заряжай

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

Концертно-развлекательная программа, мастер-класс по фигурному катанию и флешмоб с участием студентов

Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

Презентация нового российского суперкара Rossa

Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

Стенд Красноярского края

Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

Молодежная патриотическая акция памяти 900 свечей

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
Рубеж в пять миллионов гостей Выставка преодолела 17 января. В этот день на ВДНХ вместе с родителями приехала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Семье был вручен сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией, добавили в пресс-службе.
Там также напомнили, что в новогодние праздники, 5 января, на выставку пришла четырехмиллионная посетительница Дарья Молодцова из Тулы. Дарье, ее супругу и друзьям достались в подарок сертификаты на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю. Миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы — побывала на Выставке 15 ноября, получив в подарок билеты на балет "Щелкунчик" и поездку в Москву.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"
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На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

Концертная программа Молодежная плясовая

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Алексей Свистунов, главный редактор Книги рекордов России, Кирилл Ковалев, член Союза художников России и Валерия Лошак, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, член Союза художников России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

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3 из 17
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На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

Экспертная панель Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

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4 из 17
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В рамках выставки прошел День культуры.

Открытие Дня культуры

В рамках выставки прошел День культуры.

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5 из 17
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ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Генеральный директор АО Издательский дом Грани Наталья Колыванова на Международной выставке-форуме Россия

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
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Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

Церемония открытия Съезда Движения Первых

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
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Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

Концертная программа Молодежная плясовая

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
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Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

 Работа выставки Россия

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
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Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта России

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

 Работа выставки Россия

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее можно посетить бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

Мотивационная встреча Внутренняя мотивация - ключевой фактор успеха!

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

Международная выставка-форум Россия

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

Визит делегации доверенных лиц президента РФ Владимира Путина

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 9 февраля.

 Работа выставки Россия

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

В рамках выставки прошел День культуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
Ямало-Ненецкий автономный округВыставка-форум "Россия"Дед МорозСалехардМоскваСеверЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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