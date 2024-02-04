Шестимиллионный гость выставки "Россия" поедет в Салехард на День оленевода
На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.
На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".
Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".
Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".
Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".
Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".
Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".
Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.
Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.
Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.
Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.
На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.
На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.
Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".
Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".
В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.
В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.
Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.
Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.
Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".
Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".
Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".
Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".
В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".
В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".
Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".
Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".
Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.
Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.
Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.
Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.
Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.
Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.
На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".
Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".
Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".
Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.
Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.
На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.
Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".
В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.
Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.
Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".
Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".
В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".
Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".
Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.
Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.
Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.
В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.
На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".
На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".
Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".
Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".
Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.
Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.
Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".
Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".
Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.
Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.
Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".
Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".
На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".
На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".
Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.
Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.
На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".
На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".
Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.
Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.
Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.
Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.
Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.
Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.
Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.
Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.
"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.
"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.
На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".
Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".
Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.
Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".
Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.
Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".
На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".
Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.
На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".
Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.
Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.
Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.
Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.
"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.
На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.
На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.
На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.
На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.
Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.
Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.
На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.
На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.
ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.
ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.
Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.
Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.
Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".
Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".
Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.
Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.
Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.
Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.
Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.
Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.
В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.
В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.
Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".
Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".
Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.
Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.
Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.
На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.
На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.
Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.
На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.
ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.
Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.
Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".
Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.
Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.
Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.
В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.
Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".
Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.
Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.