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Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия"

Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 25.01.2024

Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" продолжает удивлять масштабными и увлекательными мероприятиями на любой вкус. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T11:49

2024-01-25T11:49

2024-01-25T20:33

фото

выставка-форум "россия"

россия

ленинград

санкт-петербург

никита кацалапов

виктория синицина

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Международная выставка-форум "Россия" продолжает удивлять масштабными и увлекательными мероприятиями на любой вкус. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.

россия

ленинград

санкт-петербург

хабаровский край

арктика

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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