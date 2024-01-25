Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия"

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.
На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".
Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".
Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".
Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".
Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".
Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".
Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.
Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.
Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.
Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.
На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.
На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.
Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".
Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".
В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.
В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.
Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.
Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.
Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".
Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".
Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".
Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".
В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".
В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".
Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".
Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".
Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.
Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.
Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.
Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.
Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.
Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.