Энергия для людей: работа международной выставки-форума "Россия"

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.
В День энергетики прошел фестиваль "Заряжай" с участием звезд спорта и фигурного катания.
На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".
На выставке работает экспозиция "Мы — Дальний Восток".
Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".
Состоялась презентация проекта "Расскажи мне о войне".
Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.
Прошел диалог о подвиге героев и советских фильмах.
Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".
Для гостей показали музыкально-поэтический спектакль "Я говорю с тобой из Ленинграда".
Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.
Посетителям рассказывают о культурных обычаях регионов и их достижениях.
Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".
Состоялась пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития".
На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".
На выставке можно увидеть интерактивный макет ракеты "Ангара".
Всего работает 131 экспозиция.
Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.
Участники Российско-Мьянманского бизнес-форума обсудили торговлю, инвестиции и сельскохозяйственную кооперацию.
На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".
На главной уличной сцене выступила арт-группа "Хор Турецкого".
Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.
Фигуристка Юлия Липницкая стала главной звездой ледового шоу, поставленного Евгением Плющенко.
Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.
Набирает обороты и концертно-развлекательная программа.
Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.
Состоялась презентация нового российского суперкара Rossa.
Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.
Основным элементом стенда Красноярского края стала пятиметровая скульптура, сгенерированная искусственным интеллектом. Она олицетворяет главное природное достояние региона — реку Енисей.
"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.
"Юнармия" провела патриотическую акцию памяти "900 свечей" в знак скорби о погибших во время блокады Ленинграда.