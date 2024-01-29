https://ria.ru/20240129/rossiya-1924091305.html

Энергия для людей: работа международной выставки-форума "Россия"

Энергия для людей: работа международной выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 29.01.2024

Энергия для людей: работа международной выставки-форума "Россия"

Программа международной выставки-форума "Россия" не сбавляет обороты. Фестивали, мастер-классы и работа стендов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:20

2024-01-29T12:20

2024-01-29T17:25

фото

выставка-форум "россия"

россия

юлия липницкая

евгений плющенко

красноярский край

ленинград

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Программа международной выставки-форума "Россия" не сбавляет обороты. Фестивали, мастер-классы и работа стендов — в фотоленте Ria.ru.

россия

красноярский край

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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