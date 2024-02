https://ria.ru/20240204/rak-1924977543.html

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями - РИА Новости, 04.02.2024

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day).

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Мероприятие проводится по инициативе Союза по международному контролю рака (Union for International Cancer Control, UICC) – крупнейшей и старейшей международной онкологической организации, и направлено повышение осведомленности о заболеваниях с целью принятия мер против них.4 февраля 2000 года в Париже на Всемирном саммите по борьбе с раком в новом тысячелетии была принята Парижская хартия по борьбе с онкологическими заболеваниями, направленная на содействие научным исследованиям по онкологии, профилактику рака, улучшение обслуживания пациентов. В документе говорится об учреждении Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.Ежегодно Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями посвящается определенной теме. Кампания 2022-2024 годов проходит под девизом "Устранение пробелов в уходе" (Closе the care gap). 2024 год посвящен привлечению внимания к проблеме рака на более высоком уровне. Мировые лидеры должны уделять приоритетное внимание созданию инновационных стратегий, направленных на борьбу с неравенством в области здравоохранения, инвестированию ресурсов в более справедливый мир без рака. Рак является общим термином для большой группы болезней, которые могут поражать любые органы и системы человека. Для обозначения этой категории заболеваний используются также термины "злокачественные опухоли" и "новообразования". Характерный признак рака – быстрое образование аномальных клеток, разрастающихся за пределы своих границ и распространяясь в другие органы. Этот процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из главных причин смертности от рака. В результате перерождения здоровых клеток в опухолевые в ходе длительного процесса предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль. Эти процессы происходят в результате взаимодействия генетических факторов человека и трех категорий внешних факторов: физических канцерогенов (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение), химических канцерогенов (асбест, табачный дым, афлатоксины – загрязнители пищи, а также мышьяк – загрязнитель питьевой воды), биологических канцерогенов (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами). По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), в 2020 году в мире было диагностировано 19,3 миллиона новых случаев заболевания раком (у обоих полов всеми видами рака), почти 10 миллионов человек скончалось. Самый распространенный вид рака в мире – рак молочной железы (11,7% случаев), на втором месте – рак легких (11,4% случаев; 18% смертей). Далее следуют рак толстой и прямой кишки, предстательной железы, кожи и желудка. При этом учеными замечена тенденция к омоложению рака. Группа экспертов на основе базы данных проекта Global Burden of Disease (GBD), реализуемого с 1990 года под эгидой Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета, проанализировали информацию по 29 видам рака в 204 странах и регионах. Выяснилось, что в 1990-2019 годы число онкодиагнозов у людей моложе 50 лет выросло с 1,82 до 3,26 миллиона (80%), а смертность – на 27,7%. По оценкам Международного агентства по изучению рака, в XXI веке рак может превзойти сердечно-сосудистые заболевания как ведущую причину преждевременной смерти в большинстве стран. По прогнозам ученых, в 2040 году глобальное бремя рака составит 28,4 миллиона случаев, что на 47% больше, чем в 2020 году, причем более высокий рост произойдет в странах с переходной экономикой (64-95%). В детской онкологии самой часто встречающейся опухолью является нейробластома – злокачественная опухоль, развивающаяся из эмбриональных нейробластов симпатической нервной системы. Ежегодно около 400 тысяч детей заболевают раком.Факторами риска развития рака являются курение, употребление алкоголя, нездоровое питание, отсутствие физической активности и загрязнение воздуха.Существует два способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг (систематическое проведение тестов в бессимптомных популяциях). По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем.Начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться у онколога. Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, мужчина – сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний. Обычно лечение рака включает хирургическое вмешательство, лучевую терапию и/или системную терапию (химиотерапию, гормональную терапию, таргетную биотерапию). При правильном выборе тактики лечения во внимание принимается вид рака, а также особенности пациента. Для достижения результата важно в установленные сроки полностью выполнить протокол лечения. В последние годы добавилась иммунотерапия, когда задействуют собственную защитную систему организма, но усиливают ее, используя определенные приемы. Один из них – CAR-T метод. Паллиативная помощь – это вид терапии, направленный не на излечение, а на облегчение вызываемых раком симптомов и страданий и на улучшение качества жизни пациентов и их семей. Такая помощь позволяет облегчить физические, психологические, социальные и духовные страдания больных раком на поздней стадии в более чем 90% случаев.По словам академика РАН, генерального директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский онкологический центр онкологии" Минздрава РФ Олега Кита, профилактика, диспансеризация, скрининг служат одной цели и неразделимы друг с другом. Создание условий для раннего выявления, регулярное информирование и личное понимание каждого человека необходимости регулярно проверять свое здоровье при отсутствии жалоб помогут своевременно установить диагноз и оказать специализированную медицинскую помощь. По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко (2022), в России ежегодно примерно у 600 тысяч человек впервые диагностируют рак, около четырех миллионов человек стоят на диспансерном учете. При этом смертность от рака и болезней системы кровообращения (2023) достигла минимальных значений в России, заявил Михаил Мурашко. По оценкам российского Бюро по изучению рака, заболеваемость в России к 2036 году вырастет на 12,82% по сравнению с прогнозом на 2021-2022 годы, что в абсолютных цифрах составит 49,6 тысяч новых случаев в год. Рак молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин наряду с раком поджелудочной железы выйдет на первое место в структуре смертности. Однако чаще всего по-прежнему будут умирать от рака легкого. При этом смертность от рака к 2036 году сократится на 20,54%. В ноябре 2017 года в России была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, нацеленная на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии. В стратегию включены четыре принципа борьбы против рака Всемирной организации здравоохранения: профилактика, раннее выявление, диагностика и лечение, включая реабилитацию, и паллиативная медицинская помощь. В 2018 году был утвержден национальный проект "Здравоохранение" (2019-2024), в структуру которого вошли восемь федеральных проектов, а том числе проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". В нем поставлена задача снизить смертность от злокачественных новообразований с 200 случаев на 100 тысяч населения до 185. На эти цели до 2024 года планируется потратить почти триллион рублей. С 2019 года организовано 405 центров амбулаторной онкологической помощи в 79 субъектах России. Чтобы повысить качество диагностики злокачественных новообразований и сформировать экспертную систему "второе мнение" при постановке диагноза, с 1 января 2021 года на базе федеральных медицинских организаций функционируют все 18 референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.С 1 января 2022 года вступит в силу новый "Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях". Согласно документу, медицинская помощь онкологическим больным должна оказываться по единым стандартам, вне зависимости от региона проживания. В России за последние годы были переоснащены свыше 200 медицинских организаций в субъектах РФ – закуплено и введено в эксплуатацию более девяти тысяч единиц медицинского оборудования, для федеральных и региональных центров закуплено и запущено в работу 191 аппарат КТ и 95 аппаратов МРТ. Особое место занимает детская онкология. Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – крупнейший в Европе специализированный научный и клинический центр для детей с гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями и головное учреждение по профилю "детская онкология и гематология" для более, чем 100 медицинских организаций в России. С 2020 года врачи и медицинский персонал получают специальные выплаты за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение выше. За каждый подтвержденный случай болезни медицинской организации из фонда ОМС направляются дополнительные средства, которые она выплачивает своим сотрудникам. Для повышения качества диагностики онкозаболеваний с 2020 года также сокращены предельные сроки ожидания помощи – при подозрении на онкологическое заболевание диагностические исследования должны проводиться за семь рабочих дней с момента назначения, а консультации врачей-специалистов для этой категории пациентов – три рабочих дня. Общий объем финансового обеспечения онкологической помощи в системе ОМС за последних четыре года увеличился более чем в 1,5 раза – с 200 миллиардов рублей в 2019 году до 317 миллиардов в 2022 году. В 2021 году в системе ОМС было проведено лечение 3,2 миллиона случаев рака, что на 34% больше уровня 2019 года (2,4 миллиона случаев лечения). В арсенале онкологов множество онкологических препаратов химического синтеза, большинство из них успешно производится в России. Ряд российских компаний уже освоил производство целого ряда биосимиляров – аналогов оригинальных моноклональных антител (МАТ), что сделало их более доступными для пациентов.Федеральная целевая программа "Фарма-2030" дала новый толчок разработке и оригинальных российских препаратов.В России развивается и ядерная медицина. Речь идет о новом направлении в онкологии – тераностике, когда радиофармпрепараты используют не только в диагностике, но и терапии запущенных стадий рака. Российские онкологи разработали три уникальных радионуклидных препарата на основе рения, лютеция и актиния. В этой области Россия может стать лидером, так как "Росатом" располагает редкими изотопами, в том числе актинием и лютецием.Российские компании могут создавать и антитела, и инновационные таргетные молекулы. Так, "Русфармтех" создал препарат алофаниб для больных раком желудка.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

