https://ria.ru/20240204/lekarstva-1925298930.html

Минздрав рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства

Минздрав рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 04.02.2024

Минздрав рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства

Рост цен на жизненно важные лекарства в России ниже уровня инфляции, информация о наличии и запасах препаратов мониторируется в режиме реального времени, заявил РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T10:12

2024-02-04T10:12

2024-02-04T10:12

выставка-форум "россия"

здоровье - общество

россия

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рост цен на жизненно важные лекарства в России ниже уровня инфляции, информация о наличии и запасах препаратов мониторируется в режиме реального времени, заявил в выступлении на дне здоровья на выставке-форуме "Россия" заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не превышает показателей инфляции", - сказал Глаголев, слова которого приводятся в Telegram-канале Минздрава. Он отметил, что после пандемии было изменено регулирование, созданы механизмы ускоренного одобрения лекарственных препаратов и медицинских изделий, которых по тем или иным причинам было недостаточно в стране. Кроме того, мониторируется информация в режиме реального времени о наличии лекарственных препаратов, о запасах, несостоявшихся торгах и объемах производства, уточнил Глаголев.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), выставка-форум "россия"