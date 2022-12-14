https://ria.ru/20221214/brekety-1838434731.html

Брекеты: показания и противопоказания, в каком возрасте ставить

Брекеты: что это такое, для чего нужны, лучшие виды, сколько стоит установка

Брекеты: показания и противопоказания, в каком возрасте ставить

Неправильный прикус и патологии, связанные с изменением положения зубов, приводят не только к визуальным ухудшениям, но и к сбоям в работе других систем... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:46

2022-12-14T10:46

2022-12-14T10:47

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зубы

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Неправильный прикус и патологии, связанные с изменением положения зубов, приводят не только к визуальным ухудшениям, но и к сбоям в работе других систем организма. Одним из лучших вариантов для выравнивания зубного ряда считается установка брекетов. В чем суть таких конструкций, для чего именно они нужны, какие виды брекетов существуют и сколько стоят – в материале РИА Новости.БрекетыБрекеты на протяжении долгого времени активно используются в стоматологии для исправления прикуса и выравнивания зубного ряда. Существует широкое разнообразие брекет-систем и есть возможность подобрать тот вариант, который подойдет конкретному человеку.История появленияПервый прототип современной брекет-системы был создан в начале XX века. Его разработал американский врач Эдвард Энгль, назвавший свое изобретение аппаратом Энгля. Его конструкция включала в себя упругую дугу из нержавеющей стали и лигатурные элементы. Дуга плотно фиксировалась в трубках, а их, в свою очередь, припаивали к ортодонтическим кольцам, которые размещались на первых молярах (жевательных зубах). Каждый зуб привязывался к дуге лигатурной проволокой. Некоторое время спустя Энгль значительно изменил конструкцию и разработал эджуайз-технику. Эджуайзы – это ортодонтические замки, которые выглядят как прямоугольная деталь с пазом. В него вводилась дуга, а замок запирали с помощью штифта. Впоследствии и эта конструкция не раз совершенствовалась.Благодаря разработкам Энгля и активному развитию ортодонтии в XX веке, сформировался современный подход к брекет-системам. Сейчас врачи могут учитывать различные варианты торка (отклонение зуба от оси в вестибуло-оральном направлении) и ангуляции (отклонение зуба в мезио-дистальном направлении) и в соответствии с этим подобрать оптимальный вариант брекета к каждому клиническому случаю.Для чего нужныОшибочно полагать, что брекеты устанавливают только в целях улучшения эстетической привлекательности улыбки. На самом деле такой аппарат необходим для устранения патологий, связанных с неправильным положением зубов:Нарушение прикуса. При нарушении строения зубных рядов может наблюдаться асимметрия лица, челюсть не смыкается до конца, чрезмерно выступает вперед и т.д. При таком состоянии пища недостаточно пережевывается, нагрузка по зубам распределяется неравномерно, что ведет к проблемам не только с ротовой полостью, но и с другими системами организма.Скученность. При нехватке места во рту зубы начинают накладываться друг на друга, коронки меняют свое физиологическое положение и искривляются. Все это приводит к ухудшению гигиены и, как следствие, появлению кариеса, скоплению налета и нарастанию камня. Также скученность может спровоцировать пародонтит и другие стоматологические заболевания, воспалительные процессы, травматические воздействия на отдельные части челюсти и т.д.Диастема. Это состояние, при котором наблюдается чрезмерное расстояние между зубами. Это приводит к различным нарушениям дикции, комплексам из-за непривлекательной улыбки, неустойчивости к внешним воздействиям и т.д.Конструкция брекетовКонструкция брекет-системы включает в себя:Как работаютМаксим Копылов, стоматолог-хирург, пародонтолог и ортопед, отмечает, что сами по себе брекеты, приклеенные к зубам, не работают – в основном работает дуга. Доктор рассчитывает правильное положение брекета, вычисляет точки опоры, приклеивает брекеты, а дальше при помощи дуг и изгибов происходит перемещение зубов. Дело в том, что у дуги есть память формы, и когда доктор вставляет дугу в паз брекетов, она пытается выпрямиться в свое исходное положение, тем самым создает тягу. Таким образом, зубы тянутся за дугой. С внутренней стороны процессу перемещения помогает язык – он должен всегда быть в правильном положении: в состоянии покоя лежать в нижней челюсти, тем самым задавая правильную форму для зубного ряда.Виды брекетовНа сегодняшний день существует большое количество разновидностей брекет-систем. Некоторые выбираются исходя из личных предпочтений, а некоторые по показаниям в связи с индивидуальными особенностями организма и протекающей патологией.ВестибулярныеИли наружные брекеты. Такая система фиксируется на переднюю (наружную) стенку зубов. Конструкция вестибулярных брекетов состоит из скоб, которые крепятся к зубам, замочков, которые крепятся на жевательные зубы и дуги, которая все это объединяет и создает необходимое давление.ЛингвальныеВ отличие от предыдущего вида брекетов эти крепятся к внутренней поверхности зубов. То есть той, которая обращена к языку. Такие модели стоят дороже и требуют особого ухода.МеталлическиеЭто самые распространенные брекеты, которые к тому же считаются одними из самых надежных. Как следует из названия, они изготавливаются из металла. Такие модели доступнее в сравнении с другими материалами, но не каждому нравится их внешний вид.ЗолотыеДорогой и гипоаллергенный вид брекетов. Изготавливаются они из никельтитанового сплава и покрываются золотом 18 или 24 карата. Помимо эстетической привлекательности, такие модели подходят пациентам с аллергией на металл.ПластиковыеИзготавливаются из медицинской гипоаллергенной пластмассы. Скобы и замки подбирают под цвет зубов, поэтому пластиковые модели не так заметны. В сравнении с металлическими брекетами они менее надежны. Для их усиления может использоваться специальная подложка (между зубом и скобой), которая повторяет анатомическую форму поверхности зуба.КерамическиеИзготавливаются такие брекеты из стоматологической керамики. Их главное преимущество – по внешнему виду они практически не отличаются от естественной зубной эмали, что делает их максимально незаметными.СапфировыеЕще одна разновидность с высокой визуальной привлекательностью. Изготавливают такие брекеты из искусственных сапфиров. Они прозрачные, привлекательно переливаются и превращают брекеты в изысканный аксессуар.Классические системыПод классической брекет-системой подразумевают лигатурные модели. Их особенность кроется в конструкции – кольца очень плотно привязывают дугу к пазу брекета и не дают ей двигаться, поэтому, чтобы она выравнивала зубы, ей необходимо преодолевать значительное трение с брекетом и лигатурой. Все это увеличивает давление на зубы, что отлично подходит для исправления сильных искривлений.Самолигирующие системыВ отличие от лигатурных брекетов здесь дуга не прижата плотно к стенкам паза скобы, она свободно скользит без дополнительного трения, но не выпадает благодаря крышке. С такой системой выравнивание происходит с применением слабой силы, то есть более естественно и физиологично, что уменьшает дискомфорт для пациента.Индивидуализированные системыИндивидуализированные системы подразумевают предварительные ортодонтические расчеты плана лечения каждого пациенты в цифровом режиме. Это помогает избежать ошибок и сделать результат лечения полностью предсказуемым.Установка брекетовУстановка брекетов проходит по четкому алгоритму: подготовка, установка, активация. Как правило, на этапе планирования и во время лечения врач полностью рассказывает обо всех этапах и что он будет делать.Подготовка. Сюда входит подробный осмотр пациента, рентгенография верхней и нижней челюстей, консультация ортодонта. По итогу всех исследований составляется подробный план действий, куда входит не только установка брекет-системы, но и предварительное лечение всех больных зубов или их удаление при необходимости. После этого снимается слепок с обеих челюстей и изготавливается гипсовая модель. На основе всей полученной информации ортодонт подбирает подходящую брекет-систему.Установка. Брекет-системы устанавливаются в соответствии с основными этапами:Активация. После установки брекет-системы зубы под натяжением начинают постепенно менять свое положение, поэтому со временем сила натяжения дуги начинает снижаться. Именно ее коррекция и называется активацией. При лигатурных брекетах процедуру проводят раз в месяц, при безлигатурных – врач индивидуально назначает график.Когда можно и нельзя носить брекетыБрекеты можно устанавливать практически при любых патологических нарушениях расположения зубов и в любом возрасте. Некоторые ограничения могут быть при беременности и наличии имплантов. При определенных состояниях врач может отказаться от установки брекет-системы. В частности, это касается:В любом случае, установка брекетов без предварительной консультации врача невозможна, поэтому все индивидуальные особенности организма будут учтены заранее.Возраст для установки брекетовПо словам Максима Копылова, нет специального возраста для установки брекет-системы. Существует популярный миф, что брекеты лучше всего устанавливать в детстве или молодости. Многие специалисты, наоборот, против огульной установки ортодонтических конструкции детям, так как зубочелюстная система у детей очень активно меняется и формируется под воздействием правильного жевания, глотания и дыхания. Также не бывает слишком поздно. Пациенты часто удивляются: "Какие брекеты в моем возрасте? Мне уже 40!". Но никогда не поздно исправить прикус."По данным ВОЗ, качество жизни повышается, продолжительность жизни увеличивается, соответственно, мы рассчитываем, что наш пациент будет жить до 80–90 лет. И сейчас, оценивая зубочелюстную систему пациента, мы учитываем, что ему жить с этими зубами до глубокой старости. И в 40 лет зубы пациента должны прослужить еще столько же, то есть 30–40 лет. Поэтому безусловно это должно мотивировать пациента исправить прикус", – дополнил эксперт.Диана Чертанова, ортодонт-гнатолог и детский стоматолог, уточняет, что по мере роста и развития ребенка нужно помогать сформировать его здоровье, в том числе и правильный прикус. Он влияет на формирование лицевых признаков, осанку, наличие или отсутствие общесоматических проблем. Во взрослом же возрасте чаще всего приходится ломать и исправлять те моменты, которые упустили в детстве."В детском возрасте всегда происходит коррекция, в каких-то моментах легкое исправление, а если родитель ребенка вовремя обратился к ортодонту, то профилактика зубочелюстных аномалий, потому что врач уже видит первые признаки будущих проблем и может помочь не развиться им. Например, если у ребенка молочный прикус сопровождается глубоким прикусом, и к 6 годам не начинают появляться промежутки между зубами, то ортодонт это увидит. Постоянные зубы в полтора раза крупнее молочных и, если не появляются промежутки, значит постоянные зубы начнут расти криво, им будет недостаточно места", – отмечает Диана Чертанова.Брекеты могут быть установлены в раннем возрасте: в 7–9 лет. В этом случае устанавливаются частичные брекеты на новые (постоянные) прорезавшиеся зубы. Либо уже после полного формирования постоянного прикуса, то есть после 12 лет, тогда устанавливается уже полноценная брекет-система."Если лечение на брекетах было проведено правильно и были исправлены причины, приведшие к формированию неправильного прикуса, то эффект полностью сохраняется во взрослом возрасте. Например, у ребенка была проблема с носом, отсутствие носового дыхания, аденоиды, ребенок дышал через рот, верхняя челюсть сужена, соответственно после расширения верхней челюсти и создания правильной ширины, необходимо сформировать правильную привычку дыхания носом, поднять язык в правильное верхнее положение и сомкнуть губы. Если не пройти этот комплекс, то, конечно же, может произойти рецидив и эффект вряд ли сохранится", – добавила эксперт.Сколько лет носить брекетыПо словам Максима Копылова, в среднем брекеты носят от 16 до 24 месяцев, однако в процесс вмешиваются индивидуальные особенности организма, и у некоторых пациентов процесс занимает меньше времени, а у некоторых – больше.Стоимость брекетовИтоговая стоимость зависит от множества факторов: какая выбрана брекет-система, в какой клинике проходит лечение (в частности, какой прайс-лист действует на плановые посещения, а также все процедуры, которые необходимо пройти перед установкой системы) и т.д. В среднем стоимость на брекеты начинается от 120 000 рублей и доходит до 300 000 рублей и больше. Важно учесть сопутствующие расходы: средства гигиены (щетки и пасты), чистка после снятия брекетов и ретенционные аппараты, которые потребуются также после снятия.Правила уходаВо время ношения брекетов большое внимание уделяется гигиене. Заниматься чисткой лучше всего после каждого приема пищи, при этом обычная зубная щетка не подойдет. Нужна специальная ортодонтическая, а для очищения труднодоступных мест можно приобрести монопучковую или специальный ершик. Также очистить брекеты от остатков пищи поможет флосс (зубная нить) и ирригатор. Зубная паста должна быть реминерализующей с содержанием фтора в концентрации 1250–1450 ppm или медицинского наногидроксиапатита.К уходу относятся также и некоторые ограничения, например, в еде. Придется отказаться от твердой, вязкой и липкой пищи, не есть слишком горячие или слишком холодные блюда. Также во время ношения брекетов лучше не курить, не употреблять окрашивающие продукты – кофе, свекла, черный чай и т.д., не жевать жвачку. Избегать механических воздействий.Плюсы и минусыБрекет-система имеет свои плюсы и минусы. К главным достоинствам можно отнести:Показания и противопоказанияМаксим Копылов отмечает, что пациентам часто кажется – если визуально все в порядке, то брекеты не требуются. Однако функциональные проблемы также крайне важны.Самые частые показания – неправильный прикус и положение зубов, скученность. Исправленная защищенная окклюзия, когда у каждого зуба правильное положение, есть смыкание с зубом-антагонистом, позволяет сохранить здоровье зубочелюстной системы на долгие годы."Когда мы видим косвенный признаки нарушений прикуса, стираемость зубов, гипертонус мышц лица, щелчки в области височно-нижнечелюстного сустава, ограничение открывания рта, бруксизм – это показание к установке брекетов", – уточнил эксперт.Иногда у пациента отсутствует один зуб, но природа не любит пустот, поэтому соседние зубы начинают смещаться в область этого отсутствующего зуба, из-за чего нарушается смыкание зубов. В этом случае может потребоваться лечение не полной брекет-системой, а локальной ортодонтической конструкцией.У ортодонтического лечения нет абсолютных противопоказаний. Есть особенные ситуации, которые требуют дополнительной подготовки, например, устранение воспалительных процессов в полости рта, таких как пародонтит. Пародонтит – это воспалительный процесс тканей пародонта. Тяжелые формы заболевания сопровождаются подвижностью зубов, и, если их дополнительно двигать, то можно их потерять."Поэтому сначала мы проводим пародонтологическое лечение и стабилизируем ситуацию, учим пациента правильно ухаживать за полостью рта, корректной технике чистки зубов, подбираем средства домашнего ухода. И когда мы уверены, что воспалительный процесс купирован, а у пациента отработаны навыки домашнего ухода за зубами, мы приступаем к ортодонтии", – пояснил Максим Копылов.Снятие брекетовПо словам Максима Копылова, после снятия брекетов нужно носить ретенционные аппараты – несъемные проволочные ретейнеры, которые крепятся к зубам сзади, либо прозрачные съемные каппы. Это важно, чтобы удерживать положение зубов после лечения. Ретенционные аппараты следует носить в 2 раза больше, чем носили брекеты. Кроме того, после ортодонтического лечения рекомендовано проводить реминерализацию эмали специальными препаратами.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, врачи, зубы