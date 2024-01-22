https://ria.ru/20240122/rossiya-1922711627.html

Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия"

Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 22.01.2024

Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия"

На выставке-форуме "Россия" начались отраслевые дни. Дискуссии, мастер-классы и концертные выступления — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:11

2024-01-22T11:11

2024-01-22T11:11

фото

выставка-форум "россия"

россия

александр ф. скляр

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

дамир юсупов

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На выставке-форуме "Россия" начались отраслевые дни. Дискуссии, мастер-классы и концертные выступления — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, россия, александр ф. скляр, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), дамир юсупов, егор бероев