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В России планируют расширить календарь прививок - РИА Новости, 03.02.2024
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03:12 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/privivki-1925157372.html
В России планируют расширить календарь прививок
В России планируют расширить календарь прививок - РИА Новости, 03.02.2024
В России планируют расширить календарь прививок
Календарь профилактических прививок в России планируется в перспективе расширить, планы утверждены, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T03:12
2024-02-03T03:12
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Календарь профилактических прививок в России планируется в перспективе расширить, планы утверждены, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. "В нашей части это еще и вакцинопрофилактика - расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, что будет делать Минздрав для реализации указа президента РФ о поддержке многодетных семей. Он добавил, что в программе государственных гарантий сегодня уже заложен ряд мер, которые касаются обеспечения детей лекарственными препаратами, но есть еще и ряд поручений президента по расширению данного направления.
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
В России планируют расширить календарь прививок

Мурашко: календарь прививок в России планируют расширить, планы утверждены

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЕжегодная кампания по вакцинации против гриппа
Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Календарь профилактических прививок в России планируется в перспективе расширить, планы утверждены, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В нашей части это еще и вакцинопрофилактика - расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, что будет делать Минздрав для реализации указа президента РФ о поддержке многодетных семей.
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Мурашко отчитался о прорывных результатах медицины в области онкологии
Вчера, 18:51
Он добавил, что в программе государственных гарантий сегодня уже заложен ряд мер, которые касаются обеспечения детей лекарственными препаратами, но есть еще и ряд поручений президента по расширению данного направления.
 
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