https://ria.ru/20240203/privivki-1925157372.html

В России планируют расширить календарь прививок

В России планируют расширить календарь прививок - РИА Новости, 03.02.2024

В России планируют расширить календарь прививок

Календарь профилактических прививок в России планируется в перспективе расширить, планы утверждены, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T03:12

2024-02-03T03:12

2024-02-03T03:12

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Календарь профилактических прививок в России планируется в перспективе расширить, планы утверждены, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. "В нашей части это еще и вакцинопрофилактика - расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, что будет делать Минздрав для реализации указа президента РФ о поддержке многодетных семей. Он добавил, что в программе государственных гарантий сегодня уже заложен ряд мер, которые касаются обеспечения детей лекарственными препаратами, но есть еще и ряд поручений президента по расширению данного направления.

https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html

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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество