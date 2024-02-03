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Впервые в Костромской области провели операцию на открытом сердце

Впервые в Костромской области провели операцию на открытом сердце - РИА Новости, 03.02.2024

Впервые в Костромской области провели операцию на открытом сердце

Российский кардиохируг, академик РАН Юрий Белов вместе с командой хирургов Костромской области провел первую в истории здравоохранения региона операцию на... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:13

2024-02-03T16:13

2024-02-03T16:14

костромская область

костромская область

кострома

санкт-петербург

сергей ситников

юрий белый

российская академия наук

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КОСТРОМА, 3 фев - РИА Новости. Российский кардиохируг, академик РАН Юрий Белов вместе с командой хирургов Костромской области провел первую в истории здравоохранения региона операцию на открытом сердце, сообщает областная администрация. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в Костромской области - приоритет, определенный губернатором Сергеем Ситниковым. Сейчас уровень оснащенности больниц и квалификации костромских врачей позволяет проводить 21 вид высокотехнологичной медицинской помощи. Направления в Кострому выдают, в том числе, врачи федеральных клиник. Операцию на открытом сердце проводили на базе кардиохирургической службы, сформированной в сотрудничестве нового современного онкологического центра и областной клинической больницы. Подготовку к операции контролировал ведущий российский кардиохируг, академик РАН Юрий Белов. Он специально приезжал в Кострому, чтобы проверить возможности медицинского учреждения и наличие необходимого оборудования. "Сегодня Юрий Владимирович вместе с командой костромичей провел первую операцию на открытом сердце в Костроме. Ему ассистировали костромские хирурги", - сообщает администрация Костромской области. Белов подчеркнул, что это первая подобная операция в Верхнем Поволжье. "Операция сложная, но она прошла в штатном режиме, без кровопотери, за минимальный период времени. Костромские врачи хорошие, чувствую, что они в теме. Материально техническое обеспечение в этом учреждении блестящее", - отметил кардиохируг. Пациенту Алексею 48 лет, у него была выявлена аневризма грудной аорты с расслоением. По оценкам специалистов, врачами проведена ювелирная работа. Необходимо было остановить сердце, подключить аппарат искусственного кровообращения, он замещает сердце во время таких операций, удалить аневризму и пришить искусственный сосуд. Теперь пациент сможет вновь жить полноценной жизнью, подчеркивает областная администрация. Завотделением сосудистой хирургии Костромской областной клинической больницы, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург региона Антон Казанцев отметил, что Юрий Белов на операции применял свою собственную методику шитья аорты, и впредь, по словам Казанцева, костромские врачи будут пользоваться его методом. "До настоящего момента такие пациенты ездили в другие города - Санкт-Петербург, Москву. Теперь с опытом, который мы приобрели, мы сможем это все делать здесь", - сказал Казанцев. Губернатор Сергей Ситников поблагодарил врачей, принимавших в подготовке и проведении операции. Костромских медиков он также поздравил с прорывным достижением в лечении пациентов. "Работа на открытом сердце - очень тяжелая и сложная. Но мы приняли решение, что такие операции будем проводить у нас в регионе, используя базу онкологического диспансера с привлечением специалистов отделения сосудистой хирургии областной больницы <…> Убежден, что расширение видов высокотехнологичной медицинской помощи положительно отражается на всей системе здравоохранения региона. Такие прорывные достижения мотивируют коллег к профессиональному росту, а это залог формирования передовых коллективов врачей", - прокомментировал губернатор у себя в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240116/zavod-1921696334.html

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костромская область

кострома

санкт-петербург

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костромская область, кострома, санкт-петербург, сергей ситников, юрий белый, российская академия наук