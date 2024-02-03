ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых, пишут украинские СМИ
Синод ПЦУ исключил из церковного календаря имя Александра Невского
Репродукция картины "Александр Невский". Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского, сообщает агентство УНН.
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"Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября", — говорится в постановлении.
Вместо этого 23 ноября ПЦУ будет праздновать память другого Александра — первоначальника обители Неусыпных. До сих пор день его памяти отмечался 7 марта.
УНН назвало Александра Невского "образом российской пропаганды".
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного. В этом году исполняется 300 лет со дня перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург.
В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а Верховная рада приняла в первом чтении закон о полном запрете УПЦ на Украине.