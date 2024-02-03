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ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
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Религия
 
09:38 03.02.2024 (обновлено: 12:36 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/nevskiy-1925173137.html
ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых, пишут украинские СМИ
ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых, пишут украинские СМИ
Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского, сообщает... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:38
2024-02-03T12:36
религия
в мире
украина
санкт-петербург
александр невский
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского, сообщает агентство УНН. &quot;Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября&quot;, — говорится в постановлении.Вместо этого 23 ноября ПЦУ будет праздновать память другого Александра — первоначальника обители Неусыпных. До сих пор день его памяти отмечался 7 марта. УНН назвало Александра Невского "образом российской пропаганды". В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а Верховная рада приняла в первом чтении закон о полном запрете УПЦ на Украине.
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в мире, украина, санкт-петербург, александр невский, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, В мире, Украина, Санкт-Петербург, Александр Невский, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых, пишут украинские СМИ

Синод ПЦУ исключил из церковного календаря имя Александра Невского

© РИА Новости / О. Игнатович | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Александр Невский"
Репродукция картины Александр Невский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / О. Игнатович
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Репродукция картины "Александр Невский". Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского, сообщает агентство УНН.
«

"Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября", — говорится в постановлении.

Вместо этого 23 ноября ПЦУ будет праздновать память другого Александра — первоначальника обители Неусыпных. До сих пор день его памяти отмечался 7 марта.
УНН назвало Александра Невского "образом российской пропаганды".

Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного. В этом году исполняется 300 лет со дня перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург.

В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а Верховная рада приняла в первом чтении закон о полном запрете УПЦ на Украине.
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