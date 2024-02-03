https://ria.ru/20240203/nevskiy-1925173137.html

ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых, пишут украинские СМИ

ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 03.02.2024

ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых, пишут украинские СМИ

Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского, сообщает... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:38

2024-02-03T09:38

2024-02-03T12:36

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского, сообщает агентство УНН. "Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября", — говорится в постановлении.Вместо этого 23 ноября ПЦУ будет праздновать память другого Александра — первоначальника обители Неусыпных. До сих пор день его памяти отмечался 7 марта. УНН назвало Александра Невского "образом российской пропаганды". В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а Верховная рада приняла в первом чтении закон о полном запрете УПЦ на Украине.

https://ria.ru/20240201/pribaltika-1924721804.html

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в мире, украина, санкт-петербург, александр невский, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц