https://ria.ru/20240202/vaktsina-1925018136.html

Гинцбург рассказал о ходе создания универсальных вакцин от гриппа и ковида

Гинцбург рассказал о ходе создания универсальных вакцин от гриппа и ковида - РИА Новости, 02.02.2024

Гинцбург рассказал о ходе создания универсальных вакцин от гриппа и ковида

Пандемия коронавируса дала мощный толчок для развития науки - появились перспективы создания универсальных вакцин, например, вакцины против гриппа, состав... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:21

2024-02-02T13:21

2024-02-02T13:21

выставка-форум "россия"

здоровье - общество

александр гинцбург

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса дала мощный толчок для развития науки - появились перспективы создания универсальных вакцин, например, вакцины против гриппа, состав которой не нужно будет менять каждый год, и против ковида, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Прошедшая пандемия, а на самом деле, продолжающаяся, потому что возбудитель никуда не делся, дала мощнейший толчок многим технологическим направлениям в здравоохранении и науке", - сказал Гинцбург на пленарной сессия "Здравоохранение России: достижения и возможности" в день здоровья на выставке "Россия". Он отметил, что перспективные технологии дают возможность в ближайшие 3-4 года создать универсальные вакцины против гриппа, состав такого препарата не нужно будет менять каждый год, как это делается сейчас, а также вакцины от ковида. Кроме того, по словам Гинцбурга, в настоящее время есть уже довольно чёткие представления, как можно создать вакцину против вируса иммунодефицита человека.

https://ria.ru/20240202/lekarstva-1924939749.html

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здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19