https://ria.ru/20240202/vaktsina-1925018136.html
Гинцбург рассказал о ходе создания универсальных вакцин от гриппа и ковида
Гинцбург рассказал о ходе создания универсальных вакцин от гриппа и ковида - РИА Новости, 02.02.2024
Гинцбург рассказал о ходе создания универсальных вакцин от гриппа и ковида
Пандемия коронавируса дала мощный толчок для развития науки - появились перспективы создания универсальных вакцин, например, вакцины против гриппа, состав... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:21
2024-02-02T13:21
2024-02-02T13:21
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса дала мощный толчок для развития науки - появились перспективы создания универсальных вакцин, например, вакцины против гриппа, состав которой не нужно будет менять каждый год, и против ковида, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Прошедшая пандемия, а на самом деле, продолжающаяся, потому что возбудитель никуда не делся, дала мощнейший толчок многим технологическим направлениям в здравоохранении и науке", - сказал Гинцбург на пленарной сессия "Здравоохранение России: достижения и возможности" в день здоровья на выставке "Россия". Он отметил, что перспективные технологии дают возможность в ближайшие 3-4 года создать универсальные вакцины против гриппа, состав такого препарата не нужно будет менять каждый год, как это делается сейчас, а также вакцины от ковида. Кроме того, по словам Гинцбурга, в настоящее время есть уже довольно чёткие представления, как можно создать вакцину против вируса иммунодефицита человека.
https://ria.ru/20240202/lekarstva-1924939749.html
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здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19
Выставка-форум "Россия", Здоровье - Общество, Александр Гинцбург, Коронавирус COVID-19
Гинцбург рассказал о ходе создания универсальных вакцин от гриппа и ковида
Гинцбург: появились перспективы создания универсальных вакцин от гриппа и ковида
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса дала мощный толчок для развития науки - появились перспективы создания универсальных вакцин, например, вакцины против гриппа, состав которой не нужно будет менять каждый год, и против ковида, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«
"Прошедшая пандемия, а на самом деле, продолжающаяся, потому что возбудитель никуда не делся, дала мощнейший толчок многим технологическим направлениям в здравоохранении и науке", - сказал Гинцбург на пленарной сессия "Здравоохранение России: достижения и возможности" в день здоровья на выставке "Россия".
Он отметил, что перспективные технологии дают возможность в ближайшие 3-4 года создать универсальные вакцины против гриппа, состав такого препарата не нужно будет менять каждый год, как это делается сейчас, а также вакцины от ковида.
Кроме того, по словам Гинцбурга, в настоящее время есть уже довольно чёткие представления, как можно создать вакцину против вируса иммунодефицита человека.
В Минздраве заявили, что российские лекарства смогут заменить зарубежные