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В "стеклянном" поезде предложили сделать лаунж-зону, кресла и игровую - РИА Новости, 02.02.2024
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03:14 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/poezd-1924934364.html
В "стеклянном" поезде предложили сделать лаунж-зону, кресла и игровую
В "стеклянном" поезде предложили сделать лаунж-зону, кресла и игровую - РИА Новости, 02.02.2024
В "стеклянном" поезде предложили сделать лаунж-зону, кресла и игровую
Кресла с высокими подголовниками, специальную лаунж-зону или детскую игровую можно разместить на втором этаже поезда с панорамной крышей, разработанного... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:14
2024-02-02T03:14
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Кресла с высокими подголовниками, специальную лаунж-зону или детскую игровую можно разместить на втором этаже поезда с панорамной крышей, разработанного российскими дизайнерами, сообщил РИА Новости шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Алексей Шаршаков. "2050.ЛАБ" разрабатывал дизайн новых пассажирских вагонов, в том числе трех вариантов плацкарта, один из которых с местами-капсулами, вагонов для метро Москвы и Санкт-Петербурга, интерьера поездов "Иволга 3.0" и др. Еще одной работой центра стал концепт двухэтажного электропоезда с панорамной крышей AirSCP (от слова Airscape, панорамный вид). Он был сделан несколько лет назад. "Панорамная площадка позволяет смотреть на дорогу глазами машиниста. Сценарии использования панорамной площадки различны. Можно установить кресла с высокими подголовниками, которые дают ощущение уединенности, чтобы подумать о важном и отдохнуть. А можно разместить там специальную лаунж-зону или даже детскую игровую", - описал Шаршаков варианты, которые можно реализовать на базе этого концепта. Он пояснил, что для AirSCP отдельно детально не разрабатывали интерьер. "Мы прописывали сценарии пользования. Формулировали так: поездка на таком поезде может принести новый эмоциональный опыт", - сказал шеф-дизайнер. Туристический вагон со стеклянной крышей летом 2023 года упоминал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. О готовности выпускать двухэтажные туристические поезда с панорамными крышами и окнами при наличии спроса на них еще в 2020 году говорил гендиректор российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа. Пока о запуске производства таких вагонов в России не сообщалось.
https://ria.ru/20240202/vagony-1924933900.html
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москва, санкт-петербург, технологии, олег белозеров, кирилл липа, россия, ржд, трансмашхолдинг, общество
Москва, Санкт-Петербург, Технологии, Олег Белозеров, Кирилл Липа, Россия, РЖД, Трансмашхолдинг, Общество
В "стеклянном" поезде предложили сделать лаунж-зону, кресла и игровую

Дизайнеры предлагают сделать в "стеклянном" поезде лаунж-зону, кресла и игровую

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрезентация головного вагона нового поезда "Иволга"
Презентация головного вагона нового поезда Иволга - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Презентация головного вагона нового поезда "Иволга". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Кресла с высокими подголовниками, специальную лаунж-зону или детскую игровую можно разместить на втором этаже поезда с панорамной крышей, разработанного российскими дизайнерами, сообщил РИА Новости шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ" Алексей Шаршаков.
"2050.ЛАБ" разрабатывал дизайн новых пассажирских вагонов, в том числе трех вариантов плацкарта, один из которых с местами-капсулами, вагонов для метро Москвы и Санкт-Петербурга, интерьера поездов "Иволга 3.0" и др. Еще одной работой центра стал концепт двухэтажного электропоезда с панорамной крышей AirSCP (от слова Airscape, панорамный вид). Он был сделан несколько лет назад.
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"Панорамная площадка позволяет смотреть на дорогу глазами машиниста. Сценарии использования панорамной площадки различны. Можно установить кресла с высокими подголовниками, которые дают ощущение уединенности, чтобы подумать о важном и отдохнуть. А можно разместить там специальную лаунж-зону или даже детскую игровую", - описал Шаршаков варианты, которые можно реализовать на базе этого концепта.
Он пояснил, что для AirSCP отдельно детально не разрабатывали интерьер. "Мы прописывали сценарии пользования. Формулировали так: поездка на таком поезде может принести новый эмоциональный опыт", - сказал шеф-дизайнер.
Туристический вагон со стеклянной крышей летом 2023 года упоминал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
О готовности выпускать двухэтажные туристические поезда с панорамными крышами и окнами при наличии спроса на них еще в 2020 году говорил гендиректор российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.
Пока о запуске производства таких вагонов в России не сообщалось.
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МоскваСанкт-ПетербургТехнологииОлег БелозеровКирилл ЛипаРоссияРЖДТрансмашхолдингОбщество
 
 
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