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Путин по видеосвязи открыл новые онкоцентры в российских регионах

Путин по видеосвязи открыл новые онкоцентры в российских регионах - РИА Новости, 02.02.2024

Путин по видеосвязи открыл новые онкоцентры в российских регионах

Президент РФ Владимир Путин, который в пятницу находится с рабочим визитом в Туле, в режиме видео-конференц-связи открыл несколько онкологических центров: в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T19:17

2024-02-02T19:17

2024-02-02T20:01

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который в пятницу находится с рабочим визитом в Туле, в режиме видео-конференц-связи открыл несколько онкологических центров: в Башкирии, Якутии и Томской области. Так, в работу был запущен новый центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы в Башкортостане. Также был открыт новый хирургический корпус томского областного онкологического диспансера. Кроме этого, в эксплуатацию было введено новое здание якутского республиканского онкологического диспансера. Ранее до этого глава государства осмотрел новый онкологический центр в Туле.Как рассказал президенту главврач томской больницы Максим Грищенко, новый девятиэтажный хирургический корпус в Томске оснащён по лучшим мировым стандартам. Его площадь - 18 тысяч квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 400 посещений в день, стационар - на 140 коек. Корпус оснащён 186 единицами крупного высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе российского производства, что позволит оказывать 54 вида медицинской помощи. В хирургическом корпусе оборудовано семь операционных. В течение года количество операций планируется расширить до 4 тысяч.Оборудование нового детского онкоцентра в Уфе позволяет проводить как диагностику, так и лечение, и в его стенах впервые в Башкирии будет проводиться трансплантация костного мозга, доложила главе государства главврач медучреждения Людмила Семавина. По её словам, на сегодняшний день центр укомплектован врачами на 85%, средним персоналом - на 88%.Глава Башкирии Радий Хабиров, в свою очередь, отметил, что новый медцентр является одним из самых высокотехнологичных в республике. Он сообщил, что показатели смертности в республике снизились благодаря мерам, которые предпринимали в течение последних пяти лет. "Развитие здравоохранения в целом - это наша обязанность, а что касается здоровья детей - это святая обязанность. Поэтому будем работать в этом направлении и дальше, безусловно", - сказал Путин.Главврача Якутского онкологического диспансера Татьяна Николаева отметила, что новое здание больницы можно назвать уникальным объектом, его площадь - более 25 тысяч квадратных метров, там находятся как консультативно-диагностические, так и стационарные отделения для пациентов и медпесонала. Поликлиника рассчитана на 210 помещений в смену, что позволит ежегодно принимать более 20 тысяч пациентов. Амбулаторный приём в поликлинике начнётся уже с понедельника, а стационар на 180 коек полностью заработает до конца февраля. Благодаря вводу нового здания врачи смогут производить более 4 тысяч операций в год."Конечно, слова благодарности всем, кто занимался этой работой. В центре кто организовал эту работу, на местах кто поддерживал, вовремя землю выделял, средства какие-то обеспечивал, решал проблемы, связанные с жильем, с обеспечением, другими вопросами социального характера. Все это чрезвычайно важно. Всё это только в комплексе даёт нужный результат... Так что всех хочу поблагодарить - от строителей до медиков", - подытожил Путин.

https://ria.ru/20240112/ugroza-1920862789.html

https://ria.ru/20240130/onkologiya-1924393557.html

https://ria.ru/20230912/meditsina-1895858340.html

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томская область

тула

республика башкортостан

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, томская область, тула, республика башкортостан, республика саха (якутия)