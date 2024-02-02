https://ria.ru/20240202/onkotsentr-1925045391.html
Путин посетит новый онкологический центр в Туле
Путин посетит новый онкологический центр в Туле - РИА Новости, 02.02.2024
Путин посетит новый онкологический центр в Туле
Президент РФ Владимир Путин заедет в новый онкологический центр в Туле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:11
2024-02-02T15:11
2024-02-02T15:29
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заедет в новый онкологический центр в Туле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Тема программы строительства онкологических центров, онкологических диспансеров по всей территории страны. Программа, которая очень эффективно работает. Мы с вами были свидетелями открытия одного из объектов такой программы, который был в рамках программы открыт в Калининграде, недавно мы там были. И вот такой же онкологический центр есть здесь, туда заедет Путин тоже", - сказал он журналистам. Песков отметил, что этот центр "открыт уже какое-то время и очень активно работает", является весьма востребованным медицинским объектом. "Там ему покажут все, он пообщается с врачами", - добавил Песков.Здание онкологического центра возведено в рамках национального проекта "Здравоохранение". Строительные работы стартовали в октябре 2020 года и были завершены на год раньше запланированного срока. Первые пациенты были госпитализированы на стационарное лечение в отделение противоопухолевой лекарственной терапии 1 декабря 2023 года, а 5 декабря в медучреждении уже провели первые операции. До конца 2023 года врачами онкоцентра было выполнено более 220 операций.С 9 января начали функционировать вновь созданные отделения – онкоурологии, гематологии, отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделения реабилитации, паллиативной помощи, торакальная группа в составе отделения абдоминальной хирургии, патоморфологическая, микробиологическая и генетическая лаборатории.В штате нового онкоцентра – 230 врачей и 370 средних медицинских работников. Их набор начался заранее. Для этого была разработана программа по привлечению в регион медицинских кадров. В новом онкологическом центре установлено 2424 единиц медицинского оборудования, из них 40 - высокотехнологичное.
https://ria.ru/20231108/putin-1908135214.html
https://ria.ru/20240125/tsentr-1923528424.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тула, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Тула, Россия, Здоровье - Общество, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин посетит новый онкологический центр в Туле
Песков анонсировал визит Путина в новый онкологический центр в Туле
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заедет в новый онкологический центр в Туле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Тема программы строительства онкологических центров, онкологических диспансеров по всей территории страны. Программа, которая очень эффективно работает. Мы с вами были свидетелями открытия одного из объектов такой программы, который был в рамках программы открыт в Калининграде
, недавно мы там были. И вот такой же онкологический центр есть здесь, туда заедет Путин тоже", - сказал он журналистам.
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Песков отметил, что этот центр "открыт уже какое-то время и очень активно работает", является весьма востребованным медицинским объектом. "Там ему покажут все, он пообщается с врачами", - добавил Песков.
Здание онкологического центра возведено в рамках национального проекта "Здравоохранение". Строительные работы стартовали в октябре 2020 года и были завершены на год раньше запланированного срока. Первые пациенты были госпитализированы на стационарное лечение в отделение противоопухолевой лекарственной терапии 1 декабря 2023 года, а 5 декабря в медучреждении уже провели первые операции. До конца 2023 года врачами онкоцентра было выполнено более 220 операций.
С 9 января начали функционировать вновь созданные отделения – онкоурологии, гематологии, отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделения реабилитации, паллиативной помощи, торакальная группа в составе отделения абдоминальной хирургии, патоморфологическая, микробиологическая и генетическая лаборатории.
В штате нового онкоцентра – 230 врачей и 370 средних медицинских работников. Их набор начался заранее. Для этого была разработана программа по привлечению в регион медицинских кадров. В новом онкологическом центре установлено 2424 единиц медицинского оборудования, из них 40 - высокотехнологичное.
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