https://ria.ru/20240202/meditsina-1925088789.html

Медицину Петербурга представили на выставке "Россия" на ВДНХ

Медицину Петербурга представили на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 02.02.2024

Медицину Петербурга представили на выставке "Россия" на ВДНХ

На стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве представили тематический сезон "Здоровый", посвященный истории и... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:31

2024-02-02T17:31

2024-02-02T17:31

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. На стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве представили тематический сезон "Здоровый", посвященный истории и современным достижениям города в области здравоохранения, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве в пятницу проходит тематический день здоровья. Как сообщает пресс-служба, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил стенд Санкт‑Петербурга, на котором проходит тематический сезон "Здоровый". Здесь министр встретился с главными врачами петербургских поликлиник и представителями городской администрации. "Как меняется внешний вид Санкт‑Петербурга, с такой же быстротой меняется и облик здравоохранения города. Мне очень приятно, что к сегодняшнему дню здоровья на площадке ВДНХ Санкт‑Петербург открыл две отремонтированные поликлиники с новейшим оборудованием. Модернизация коснулась практически каждого элемента. Сегодня Санкт‑Петербург уделяет внимание и диагностике, и лечению, и реабилитации. Поэтому те успехи, которые мы сегодня видим в городском здравоохранении, внушают уверенность, что петербуржцы будут жить дольше, а продолжительность их здоровой жизни станет выше, и, конечно, маленьких пациентов - о них мы заботимся больше всего. Я очень признателен губернатору Санкт‑Петербурга, поскольку именно его усилия, его вложения души и средств в развитие города, являются ключевыми", – сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к собравшимся с приветственным словом по видеосвязи и рассказал о развитии здравоохранения в городе. "Внимание к жизни и здоровью людей – безусловный приоритет для нашего города. По поручению президента России мы последовательно повышаем доступность и качество медицинской помощи. За последние 20 лет Петербург в полтора раза расширил сеть амбулаторных учреждений – поликлиник, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий и женских консультаций. За три последних года мы значительно ускорили эту работу благодаря нашей совместной с Минздравом программе модернизации первичного звена", – сказал Беглов. Губернатор отметил, что по этой программе в городе уже отремонтировали 81 поликлинику и закупили для них более 3 тысяч медицинских приборов и оборудования. Петербург первым в стране внедрил вызов участкового врача на дом через голосового помощника по единому номеру телефона. В настоящее время осуществляется переход на электронные рецепты и электронные медкарты. Ключевым результатом модернизации первичного звена губернатор назвал рекордный охват петербуржцев профилактическими осмотрами и диспансеризацией. В прошлом году их прошли более 3 миллионов жителей. "Поддержка президента России помогла нам сделать стационарами XXI века детские и взрослые больницы Петербурга. Во время пандемии COVID-19 мы построили 6 госпиталей-трансформеров, оборудовали операционные блоки по последнему слову техники, оснастили самыми современными аппаратами отделения реанимации и интенсивной терапии. Сегодня уровень стационаров позволяет нашим врачам проводить за год больше ста тысяч оперативных вмешательств, оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам со всей страны. Сейчас Петербург – важнейший центр лечения наших раненых бойцов и восстановления ветеранов боевых действий", – отметил Беглов. Сообщается, что за последние годы в Петербурге на 10% снизилась смертность горожан от болезней сердца и сосудов, до исторического минимума сократилась заболеваемость туберкулезом. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" усилилась борьба с онкологией: в каждом районе города работает Центр амбулаторной онкологической помощи. Выявляемость на ранних стадиях составляет 60% процентов и выше. Также отмечается, что в Петербурге самая низкая в России детская смертность. В рамках недели здоровья на стенде Петербурга на ВДНХ можно познакомиться с историей и достижениями в области городского здравоохранения, получить необходимые консультации от реальных и виртуальных экспертов, поучаствовать в мастер-классах. На экспозиции ежедневно работает зона чек-апа, где каждый гость сможет измерить показатели своего здоровья: от веса и артериального давления до уровня глюкозы и процента жировой ткани в организме. С помощью специальных наушников гости могут узнать, как слышат привычные звуки люди с нарушениями слуха, а через VR-очки – посмотреть на мир глазами пациентов с патологиями зрения. Также на стенде представлен уникальный бюст Петра I, который ранее был удостоен места в "Книге рекордов России". Это первый и единственный в мире арт-объект такого масштаба, выполненный из отслуживших свой срок хирургических инструментов.

https://ria.ru/20240202/medkarta-1925028906.html

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выставка-форум "россия", санкт-петербург, россия, москва, александр беглов