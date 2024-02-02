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В Минздраве заявили, что российские лекарства смогут заменить зарубежные
В Минздраве заявили, что российские лекарства смогут заменить зарубежные - РИА Новости, 02.02.2024
В Минздраве заявили, что российские лекарства смогут заменить зарубежные
Россия обладает значительными компетенциями в фармацевтике, и если какая-либо зарубежная компания покидает российский рынок, то правительство может принять... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T06:17
2024-02-02T06:17
2024-02-02T10:50
экономика
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия обладает значительными компетенциями в фармацевтике, и если какая-либо зарубежная компания покидает российский рынок, то правительство может принять решение о запуске собственного производства аналогичного препарата, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Мы понимаем, что в случае, если мы не нарушаем международное законодательство, в том числе патентное право, когда идет работа планово и по-партнерски, но при этом компания принимает решение поступить иным образом, то у правительства Российской Федерации уже есть практика, когда мы в интересах населения принимаем собственные решения и, соответственно, производство", — сказал он. Министр напомнил, что, по мировым оценкам, Россия входит в группу лидеров в области фармацевтики. Все страны прекрасно это понимают, поэтому и компании осознают, что нецелесообразно оставлять российский рынок, заключил Мурашко.Как отмечал на этой неделе президент Владимир Путин, сейчас Россия обеспечивает за счет собственного производства 75 процентов жизненно важных необходимых лекарственных препаратов. Но этого недостаточно, нужно поддерживать науку, развитие технологий, внутренний рынок и производство, подчеркнул глава государства.
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экономика, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Минздраве заявили, что российские лекарства смогут заменить зарубежные
Мурашко: при проблемах с зарубежными лекарствами их будут заменять российские
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Россия обладает значительными компетенциями в фармацевтике, и если какая-либо зарубежная компания покидает российский рынок, то правительство может принять решение о запуске собственного производства аналогичного препарата, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Мы понимаем, что в случае, если мы не нарушаем международное законодательство, в том числе патентное право, когда идет работа планово и по-партнерски, но при этом компания принимает решение поступить иным образом, то у правительства Российской Федерации уже есть практика, когда мы в интересах населения принимаем собственные решения и, соответственно, производство", — сказал он.
Министр напомнил, что, по мировым оценкам, Россия входит в группу лидеров в области фармацевтики. Все страны прекрасно это понимают, поэтому и компании осознают, что нецелесообразно оставлять российский рынок, заключил Мурашко.
Как отмечал на этой неделе президент Владимир Путин
, сейчас Россия обеспечивает за счет собственного производства 75 процентов жизненно важных необходимых лекарственных препаратов. Но этого недостаточно, нужно поддерживать науку, развитие технологий, внутренний рынок и производство, подчеркнул глава государства.
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