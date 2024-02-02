Мишустин заявил, что подход Пашиняна к ЕАЭС соответствует интересам России
Мишустин: подход Пашиняна к интеграции с ЕАЭС соответствует подходам РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Предложенные премьер-министром Армении Николом Пашиняном приоритеты дальнейшего развития интеграции ЕАЭС во многом соответствуют российским подходам, Москва готова оказать поддержку для их реализации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
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"С января председательские функции в органах Союза перешли к Армении. Уважаемый Никол Воваевич, хочу пожелать армянским коллегам успехов. Мы внимательно изучили предложенные вами приоритеты дальнейшего развития интеграции. Они преемственны, во многом совпадают с позицией российской стороны. Готовы, конечно, оказывать всяческую поддержку для их реализации", - сказал Мишустин.
С российской стороны в переговорах в расширенном составе также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр цифрового развития Максут Шадаев, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Александр Панкин, статс-секретарь - замминистра промышленности Виктор Евтухов, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.