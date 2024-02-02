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Мишустин заявил, что подход Пашиняна к ЕАЭС соответствует интересам России - РИА Новости, 02.02.2024
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14:18 02.02.2024 (обновлено: 14:35 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/eaes-1925034850.html
Мишустин заявил, что подход Пашиняна к ЕАЭС соответствует интересам России
Мишустин заявил, что подход Пашиняна к ЕАЭС соответствует интересам России - РИА Новости, 02.02.2024
Мишустин заявил, что подход Пашиняна к ЕАЭС соответствует интересам России
Предложенные премьер-министром Армении Николом Пашиняном приоритеты дальнейшего развития интеграции ЕАЭС во многом соответствуют российским подходам, Москва... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:18
2024-02-02T14:35
в мире
россия
евразийский экономический союз
никол пашинян
казахстан
армения
михаил мишустин
алексей оверчук
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Предложенные премьер-министром Армении Николом Пашиняном приоритеты дальнейшего развития интеграции ЕАЭС во многом соответствуют российским подходам, Москва готова оказать поддержку для их реализации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе."С января председательские функции в органах Союза перешли к Армении. Уважаемый Никол Воваевич, хочу пожелать армянским коллегам успехов. Мы внимательно изучили предложенные вами приоритеты дальнейшего развития интеграции. Они преемственны, во многом совпадают с позицией российской стороны. Готовы, конечно, оказывать всяческую поддержку для их реализации", - сказал Мишустин.С российской стороны в переговорах в расширенном составе также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр цифрового развития Максут Шадаев, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Александр Панкин, статс-секретарь - замминистра промышленности Виктор Евтухов, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, гендиректор РЖД Олег Белозеров.Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
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в мире, россия, евразийский экономический союз, никол пашинян, казахстан, армения, михаил мишустин, алексей оверчук
В мире, Россия, Евразийский экономический союз, Никол Пашинян, Казахстан, Армения, Михаил Мишустин, Алексей Оверчук
Мишустин заявил, что подход Пашиняна к ЕАЭС соответствует интересам России

Мишустин: подход Пашиняна к интеграции с ЕАЭС соответствует подходам РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Предложенные премьер-министром Армении Николом Пашиняном приоритеты дальнейшего развития интеграции ЕАЭС во многом соответствуют российским подходам, Москва готова оказать поддержку для их реализации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
«
"С января председательские функции в органах Союза перешли к Армении. Уважаемый Никол Воваевич, хочу пожелать армянским коллегам успехов. Мы внимательно изучили предложенные вами приоритеты дальнейшего развития интеграции. Они преемственны, во многом совпадают с позицией российской стороны. Готовы, конечно, оказывать всяческую поддержку для их реализации", - сказал Мишустин.
С российской стороны в переговорах в расширенном составе также участвуют вице-премьер Алексей Оверчук, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр цифрового развития Максут Шадаев, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Александр Панкин, статс-секретарь - замминистра промышленности Виктор Евтухов, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Мишустин прибыл в Казахстан 1 февраля. Глава правительства уже провел двусторонние встречи с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым и с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым и выступил на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии встречи глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Россия ожидает участия Пашиняна в юбилейном саммите ЕАЭС в Москве
19 января, 08:10
 
В миреРоссияЕвразийский экономический союзНикол ПашинянКазахстанАрменияМихаил МишустинАлексей Оверчук
 
 
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