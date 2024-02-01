https://ria.ru/20240201/vstrecha-1924732212.html

Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации

Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации - РИА Новости, 01.02.2024

Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации

Президент Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:01

2024-02-01T10:01

2024-02-01T12:33

россия

религия

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации."Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. Пятнадцать лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели", — сказал глава государства.Он вручил патриарху букет белых роз."Спасибо вам за ваши труды", — добавил Путин.Предстоятель РПЦ согласился, что время прошло очень быстро."Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государствнных отношений, благодаря чему удалось достичь того, что в прошлом и представить невозможно. Это открытие новых епархий, храмов, монастырей. Но самое главное — это широкая работа с молодежью, с детьми, то, что действительно было под запретом долгие годы, и то, что сейчас развивается", — сказал он."Я вас сердечно благодарю за поддержку, которую вы оказываете гражданам России, особенно хотел бы отметить тех, кто принадлежит нашей Церкви, и помогаете самой Церкви как институции", — поблагодарил президента патриарх Кирилл.Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля состоялась его интронизация. В Русской церкви этот день отмечается как праздник, патриарх совершает богослужение в храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников.

https://ria.ru/20240201/pozdravlenie-1924715685.html

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Путин на встрече с патриархом Кириллом по случаю 15-летия его интронизации Путин на встрече с патриархом Кириллом по случаю 15-летия его интронизации 2024-02-01T10:01 true PT1M04S

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россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)