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Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации
Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации - РИА Новости, 01.02.2024
Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации
Президент Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:01
2024-02-01T10:01
2024-02-01T12:33
россия
религия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации."Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. Пятнадцать лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели", — сказал глава государства.Он вручил патриарху букет белых роз."Спасибо вам за ваши труды", — добавил Путин.Предстоятель РПЦ согласился, что время прошло очень быстро."Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государствнных отношений, благодаря чему удалось достичь того, что в прошлом и представить невозможно. Это открытие новых епархий, храмов, монастырей. Но самое главное — это широкая работа с молодежью, с детьми, то, что действительно было под запретом долгие годы, и то, что сейчас развивается", — сказал он."Я вас сердечно благодарю за поддержку, которую вы оказываете гражданам России, особенно хотел бы отметить тех, кто принадлежит нашей Церкви, и помогаете самой Церкви как институции", — поблагодарил президента патриарх Кирилл.Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля состоялась его интронизация. В Русской церкви этот день отмечается как праздник, патриарх совершает богослужение в храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников.
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Путин на встрече с патриархом Кириллом по случаю 15-летия его интронизации
Путин на встрече с патриархом Кириллом по случаю 15-летия его интронизации
2024-02-01T10:01
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россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Религия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации
Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с годовщиной интронизации
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации.
«
"Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. Пятнадцать лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели", — сказал глава государства.
Он вручил патриарху букет белых роз.
"Спасибо вам за ваши труды", — добавил Путин.
Предстоятель РПЦ согласился, что время прошло очень быстро.
"Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государствнных отношений, благодаря чему удалось достичь того, что в прошлом и представить невозможно. Это открытие новых епархий, храмов, монастырей. Но самое главное — это широкая работа с молодежью, с детьми, то, что действительно было под запретом долгие годы, и то, что сейчас развивается", — сказал он.
"Я вас сердечно благодарю за поддержку, которую вы оказываете гражданам России, особенно хотел бы отметить тех, кто принадлежит нашей Церкви, и помогаете самой Церкви как институции", — поблагодарил президента патриарх Кирилл.
Интронизация, или настолование, — это торжественное чинопоследование, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру.
Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля состоялась его интронизация. В Русской церкви этот день отмечается как праздник, патриарх совершает богослужение в храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников.
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации