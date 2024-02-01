https://ria.ru/20240201/akifi-1924721353.html

Мурашко рассказал о состоянии раненного в Белгороде журналиста Sputnik

Мурашко рассказал о состоянии раненного в Белгороде журналиста Sputnik - РИА Новости, 01.02.2024

Мурашко рассказал о состоянии раненного в Белгороде журналиста Sputnik

У журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, раненного при ударе украинского беспилотника в Белгороде, были тяжелые травмы, но сейчас его жизни ничего не... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:49

2024-02-01T08:49

2024-02-01T11:18

здоровье - общество

белгород

афганистан

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михаил мурашко

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. У журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, раненного при ударе украинского беспилотника в Белгороде, были тяжелые травмы, но сейчас его жизни ничего не угрожает, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Действительно, у пациента были тяжелые травмы, которые вызывали на каких-то определенных этапах опасения за его жизнь, но медики боролись круглосуточно, и сегодня мы видим, что ничего не угрожает и абсолютно человек восстанавливается, как психологически, так и физически", — сказал он.По словам министра, потребуется еще комплекс реконструктивных операций. Имеющий российское гражданство Акифи и его жена Олеся получили тяжелые ранения в ночь на 12 октября при падении дрона ВСУ на дом на окраине Белгорода, где они находились. В огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители Олеси. Журналист получил тяжелую минно-взрывную травму, ожоги 15 процентов тела, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Его доставили на лечение в Москву.

https://ria.ru/20240131/akifi-1924562166.html

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Мурашко о состоянии журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи Мурашко о состоянии журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи 2024-02-01T08:49 true PT1M02S

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здоровье - общество, белгород, афганистан, россия, михаил мурашко