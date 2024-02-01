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Мурашко рассказал о состоянии раненного в Белгороде журналиста Sputnik - РИА Новости, 01.02.2024
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08:49 01.02.2024 (обновлено: 11:18 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/akifi-1924721353.html
Мурашко рассказал о состоянии раненного в Белгороде журналиста Sputnik
Мурашко рассказал о состоянии раненного в Белгороде журналиста Sputnik - РИА Новости, 01.02.2024
Мурашко рассказал о состоянии раненного в Белгороде журналиста Sputnik
У журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, раненного при ударе украинского беспилотника в Белгороде, были тяжелые травмы, но сейчас его жизни ничего не... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:49
2024-02-01T11:18
здоровье - общество
белгород
афганистан
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. У журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, раненного при ударе украинского беспилотника в Белгороде, были тяжелые травмы, но сейчас его жизни ничего не угрожает, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. &quot;Действительно, у пациента были тяжелые травмы, которые вызывали на каких-то определенных этапах опасения за его жизнь, но медики боролись круглосуточно, и сегодня мы видим, что ничего не угрожает и абсолютно человек восстанавливается, как психологически, так и физически&quot;, — сказал он.По словам министра, потребуется еще комплекс реконструктивных операций. Имеющий российское гражданство Акифи и его жена Олеся получили тяжелые ранения в ночь на 12 октября при падении дрона ВСУ на дом на окраине Белгорода, где они находились. В огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители Олеси. Журналист получил тяжелую минно-взрывную травму, ожоги 15 процентов тела, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Его доставили на лечение в Москву.
https://ria.ru/20240131/akifi-1924562166.html
белгород
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Мурашко о состоянии журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи
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здоровье - общество, белгород, афганистан, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Белгород, Афганистан, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о состоянии раненного в Белгороде журналиста Sputnik

Мурашко: жизни раненного в Белгороде журналиста Sputnik Акифи ничего не угрожает

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. У журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, раненного при ударе украинского беспилотника в Белгороде, были тяжелые травмы, но сейчас его жизни ничего не угрожает, рассказал в интервью РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«

"Действительно, у пациента были тяжелые травмы, которые вызывали на каких-то определенных этапах опасения за его жизнь, но медики боролись круглосуточно, и сегодня мы видим, что ничего не угрожает и абсолютно человек восстанавливается, как психологически, так и физически", — сказал он.

По словам министра, потребуется еще комплекс реконструктивных операций.
Имеющий российское гражданство Акифи и его жена Олеся получили тяжелые ранения в ночь на 12 октября при падении дрона ВСУ на дом на окраине Белгорода, где они находились. В огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители Олеси. Журналист получил тяжелую минно-взрывную травму, ожоги 15 процентов тела, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Его доставили на лечение в Москву.
Дмитрий Киселев навестил журналиста Sputnik Хайбара Акифи в больнице - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить
Вчера, 13:15
 
Здоровье - ОбществоБелгородАфганистанРоссияМихаил Мурашко
 
 
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