Глава Хабаровского края показал тизер к боевику "Золото Умальты"
Губернатор Дегтярев показал тизер к историческому боевику "Золото Умальты"
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал тизер к готовящемуся к выходу 4 апреля историческому боевику "Золото Умальты" о похищенном в регионе золоте.
Премьера фильма "Золото Умальты" запланирована на 4 апреля 2024 года. В основу художественного фильма легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное в конце XIX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало 40 пудов золота (более 655 килограммов драгметалла; в 1 пуде 16,3804964 килограмма). Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено.
"Осталось чуть больше двух месяцев, и мы сможем увидеть наш долгожданный экшн. Приключенческий фильм "Золото Умальты" режиссера Андрея Богатырева расскажет нам увлекательную историю о том, как грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. И все это происходит не где-нибудь, а на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края. А пока смотрим тизер", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале, опубликовав 58-секундное видео.
Съемки картины стартовали в марте прошлого года в Карелии, затем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае, сообщал режиссер Андрей Богатырев.
В фильме приняли участие отечественные артисты: Павел Деревянко, Михаил Горевой, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и другие.
Ранее губернатор края Михаил Дегтярев заявлял, что после выхода полнометражного кино "Золото Умальты" рассматривается возможность съемок полноценного сериала и даже компьютерной игры по мотивам фильма. Генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов "Лендок" Алексей Тельнов отметил на пресс-конференции в Хабаровске, что у картины большой прокатный потенциал, интерес еще до съемочного периода был со стороны прокатчиков: ведущих российских ТВ-каналов и стриминговых платформ.