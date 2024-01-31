https://ria.ru/20240131/tizer-1924486013.html

Глава Хабаровского края показал тизер к боевику "Золото Умальты"

Глава Хабаровского края показал тизер к боевику "Золото Умальты" - РИА Новости, 31.01.2024

Глава Хабаровского края показал тизер к боевику "Золото Умальты"

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал тизер к готовящемуся к выходу 4 апреля историческому боевику "Золото Умальты" о похищенном в регионе... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T04:25

2024-01-31T04:25

2024-01-31T14:25

культура

санкт-петербург

хабаровский край

верхнебуреинский район

михаил дегтярев

андрей богатырев (режиссер)

павел деревянко

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ХАБАРОВСК, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал тизер к готовящемуся к выходу 4 апреля историческому боевику "Золото Умальты" о похищенном в регионе золоте. Премьера фильма "Золото Умальты" запланирована на 4 апреля 2024 года. В основу художественного фильма легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное в конце XIX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало 40 пудов золота (более 655 килограммов драгметалла; в 1 пуде 16,3804964 килограмма). Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено. "Осталось чуть больше двух месяцев, и мы сможем увидеть наш долгожданный экшн. Приключенческий фильм "Золото Умальты" режиссера Андрея Богатырева расскажет нам увлекательную историю о том, как грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. И все это происходит не где-нибудь, а на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края. А пока смотрим тизер", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале, опубликовав 58-секундное видео. Съемки картины стартовали в марте прошлого года в Карелии, затем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае, сообщал режиссер Андрей Богатырев. В фильме приняли участие отечественные артисты: Павел Деревянко, Михаил Горевой, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и другие. Ранее губернатор края Михаил Дегтярев заявлял, что после выхода полнометражного кино "Золото Умальты" рассматривается возможность съемок полноценного сериала и даже компьютерной игры по мотивам фильма. Генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов "Лендок" Алексей Тельнов отметил на пресс-конференции в Хабаровске, что у картины большой прокатный потенциал, интерес еще до съемочного периода был со стороны прокатчиков: ведущих российских ТВ-каналов и стриминговых платформ.

https://ria.ru/20240129/agutin-1924157555.html

санкт-петербург

хабаровский край

верхнебуреинский район

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санкт-петербург, хабаровский край, верхнебуреинский район, михаил дегтярев, андрей богатырев (режиссер), павел деревянко