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Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов - РИА Новости, 31.01.2024
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16:34 31.01.2024 (обновлено: 16:58 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/putin-1924615404.html
Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов
Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов - РИА Новости, 31.01.2024
Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов
Россия обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов за счет собственного производства, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:34
2024-01-31T16:58
россия
владимир путин
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов за счет собственного производства, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин."Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже сколько - 75% обеспечиваем за счет собственного производства, 75%! Вот это все-таки прилично. Но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.Он добавил, что "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок, производство.
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россия, владимир путин, здоровье - общество, общество
Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Общество
Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов

Путин: 75 процентов жизненно важных препаратов Россия производит сама

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов за счет собственного производства, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин.
"Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже сколько - 75% обеспечиваем за счет собственного производства, 75%! Вот это все-таки прилично. Но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
Он добавил, что "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок, производство.
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