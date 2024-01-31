https://ria.ru/20240131/putin-1924615404.html

Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов

Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов - РИА Новости, 31.01.2024

Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов

Россия обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов за счет собственного производства, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:34

2024-01-31T16:34

2024-01-31T16:58

россия

владимир путин

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов за счет собственного производства, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин."Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже сколько - 75% обеспечиваем за счет собственного производства, 75%! Вот это все-таки прилично. Но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.Он добавил, что "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок, производство.

https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, здоровье - общество, общество