https://ria.ru/20240131/putin-1924615404.html
Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов
Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов - РИА Новости, 31.01.2024
Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов
Россия обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов за счет собственного производства, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:34
2024-01-31T16:34
2024-01-31T16:58
россия
владимир путин
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов за счет собственного производства, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин."Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже сколько - 75% обеспечиваем за счет собственного производства, 75%! Вот это все-таки прилично. Но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.Он добавил, что "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок, производство.
https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, здоровье - общество, общество
Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Общество
Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов
Путин: 75 процентов жизненно важных препаратов Россия производит сама
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия обеспечивает 75% жизненно важных необходимых препаратов за счет собственного производства, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин.
"Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже сколько - 75% обеспечиваем за счет собственного производства, 75%! Вот это все-таки прилично. Но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
Он добавил, что "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок, производство.
Минздрав изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств