https://ria.ru/20240130/shos-1924408599.html

Спецпредставитель России рассказал о созидательной философии ШОС

Спецпредставитель России рассказал о созидательной философии ШОС - РИА Новости, 30.01.2024

Спецпредставитель России рассказал о созидательной философии ШОС

Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не направлена против кого-либо, у организации созидательная философия, заявил специальный представитель РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:24

2024-01-30T17:24

2024-01-30T17:32

в мире

россия

пекин

индия

шос

бахтиер хакимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924420308_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_60c6e37a83700632889b9360c2350506.jpg

ПЕКИН, 30 янв – РИА Новости. Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не направлена против кого-либо, у организации созидательная философия, заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов. Очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС состоялось 30 января в Пекине. "У ШОС созидательная философия. Мы не направлены против кого-либо. Мы, конечно, будем защищать свои интересы с точки зрения политических возможностей", - сказал Хакимов журналистам. ШОС не военно-политическая организация и даже не экономическое интеграционное объединение, подчеркнул дипломат. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.

https://ria.ru/20231212/shos-1915221202.html

россия

пекин

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, пекин, индия, шос, бахтиер хакимов