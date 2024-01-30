Рейтинг@Mail.ru
Спецпредставитель России рассказал о созидательной философии ШОС - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 30.01.2024 (обновлено: 17:32 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/shos-1924408599.html
Спецпредставитель России рассказал о созидательной философии ШОС
Спецпредставитель России рассказал о созидательной философии ШОС - РИА Новости, 30.01.2024
Спецпредставитель России рассказал о созидательной философии ШОС
Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не направлена против кого-либо, у организации созидательная философия, заявил специальный представитель РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:24
2024-01-30T17:32
в мире
россия
пекин
индия
шос
бахтиер хакимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924420308_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_60c6e37a83700632889b9360c2350506.jpg
ПЕКИН, 30 янв – РИА Новости. Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не направлена против кого-либо, у организации созидательная философия, заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов. Очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС состоялось 30 января в Пекине. "У ШОС созидательная философия. Мы не направлены против кого-либо. Мы, конечно, будем защищать свои интересы с точки зрения политических возможностей", - сказал Хакимов журналистам. ШОС не военно-политическая организация и даже не экономическое интеграционное объединение, подчеркнул дипломат. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.
https://ria.ru/20231212/shos-1915221202.html
россия
пекин
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924420308_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cecbd445a13e83540f424423bd0ddba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, пекин, индия, шос, бахтиер хакимов
В мире, Россия, Пекин, Индия, ШОС, Бахтиер Хакимов
Спецпредставитель России рассказал о созидательной философии ШОС

Хакимов: ШОС не направлена против кого-то, у нее созидательная философия

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов
Специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 янв – РИА Новости. Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не направлена против кого-либо, у организации созидательная философия, заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов.
Очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС состоялось 30 января в Пекине.
«
"У ШОС созидательная философия. Мы не направлены против кого-либо. Мы, конечно, будем защищать свои интересы с точки зрения политических возможностей", - сказал Хакимов журналистам.
ШОС не военно-политическая организация и даже не экономическое интеграционное объединение, подчеркнул дипломат.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Повестка ШОС давно вышла за рамки региональной, заявил замгенсека
12 декабря 2023, 09:02
 
В миреРоссияПекинИндияШОСБахтиер Хакимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала