Спецпредставитель России рассказал о созидательной философии ШОС
Хакимов: ШОС не направлена против кого-то, у нее созидательная философия
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов
Специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов. Архивное фото
ПЕКИН, 30 янв – РИА Новости. Деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не направлена против кого-либо, у организации созидательная философия, заявил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов.
Очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС состоялось 30 января в Пекине.
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"У ШОС созидательная философия. Мы не направлены против кого-либо. Мы, конечно, будем защищать свои интересы с точки зрения политических возможностей", - сказал Хакимов журналистам.
ШОС не военно-политическая организация и даже не экономическое интеграционное объединение, подчеркнул дипломат.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.