https://ria.ru/20240129/vaco-1923748538.html

"Будут призывать": рэпер Vacío проходит медкомиссию в военкомате

"Будут призывать": рэпер Vacío проходит медкомиссию в военкомате - РИА Новости, 29.01.2024

"Будут призывать": рэпер Vacío проходит медкомиссию в военкомате

Адвокат рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов рассказал в интервью НСН, что музыкант сейчас проходит медкомиссию, которая определит его... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:26

2024-01-29T13:26

2024-01-29T13:39

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Адвокат рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов рассказал в интервью НСН, что музыкант сейчас проходит медкомиссию, которая определит его категорию годности."Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают — туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена", — сообщил адвокат.По словам Попова, в Екатеринбурге Vacío не призвали из-за проблем со здоровьем. Однако сотрудники столичных военкоматов сочли, что его физическое состояние позволяет пройти службу в рядах российской армии."За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации — службу пройдет!" — сказал Попов.В декабре прошлого года Vacío оказался в центре скандала за участие в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Следуя дресс-коду гости пришли в полуобнаженном виде. Образ исполнителя оказался самым эпатажным. Музыкант посетил праздник в одном носке, прикрывающем его гениталии. За это Васильева арестовали на 15 суток, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.Шестого января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на десять суток — за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции. Восьмого января рэперу вручили повестку для прохождения срочной службы.Позже рэпер признал, что "в погоне за хайпом и драйвом" он переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

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Алёна Пава

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