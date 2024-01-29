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"Будут призывать": рэпер Vacío проходит медкомиссию в военкомате - РИА Новости, 29.01.2024
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Шоубиз
 
13:26 29.01.2024 (обновлено: 13:39 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/vaco-1923748538.html
"Будут призывать": рэпер Vacío проходит медкомиссию в военкомате
"Будут призывать": рэпер Vacío проходит медкомиссию в военкомате - РИА Новости, 29.01.2024
"Будут призывать": рэпер Vacío проходит медкомиссию в военкомате
Адвокат рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов рассказал в интервью НСН, что музыкант сейчас проходит медкомиссию, которая определит его... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:26
2024-01-29T13:39
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Адвокат рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов рассказал в интервью НСН, что музыкант сейчас проходит медкомиссию, которая определит его категорию годности."Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают — туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена", — сообщил адвокат.По словам Попова, в Екатеринбурге Vacío не призвали из-за проблем со здоровьем. Однако сотрудники столичных военкоматов сочли, что его физическое состояние позволяет пройти службу в рядах российской армии."За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации — службу пройдет!" — сказал Попов.В декабре прошлого года Vacío оказался в центре скандала за участие в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Следуя дресс-коду гости пришли в полуобнаженном виде. Образ исполнителя оказался самым эпатажным. Музыкант посетил праздник в одном носке, прикрывающем его гениталии. За это Васильева арестовали на 15 суток, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.Шестого января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на десять суток — за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции. Восьмого января рэперу вручили повестку для прохождения срочной службы.Позже рэпер признал, что "в погоне за хайпом и драйвом" он переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой.* Экстремистская организация, запрещена в России
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знаменитости, новости шоу-бизнеса, анастасия ивлеева, екатеринбург, "голая вечеринка", скандал, москва
Шоубиз, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Анастасия Ивлеева, Екатеринбург, "Голая вечеринка", скандал, Москва
"Будут призывать": рэпер Vacío проходит медкомиссию в военкомате

Адвокат Vacío сообщил, что рэпер проходит медкомиссию для службы в армии

© Фото : соцсети музыкантаРэп-исполнитель Vacio (Николай Васильев)
Рэп-исполнитель Vacio (Николай Васильев) - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : соцсети музыканта
Рэп-исполнитель Vacio (Николай Васильев)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Адвокат рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов рассказал в интервью НСН, что музыкант сейчас проходит медкомиссию, которая определит его категорию годности.
«
"Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают — туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена", — сообщил адвокат.
По словам Попова, в Екатеринбурге Vacío не призвали из-за проблем со здоровьем. Однако сотрудники столичных военкоматов сочли, что его физическое состояние позволяет пройти службу в рядах российской армии.
«
"За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации — службу пройдет!" — сказал Попов.
В декабре прошлого года Vacío оказался в центре скандала за участие в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Следуя дресс-коду гости пришли в полуобнаженном виде.
Образ исполнителя оказался самым эпатажным. Музыкант посетил праздник в одном носке, прикрывающем его гениталии.
За это Васильева арестовали на 15 суток, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.
Шестого января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на десять суток — за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.
Восьмого января рэперу вручили повестку для прохождения срочной службы.
Позже рэпер признал, что "в погоне за хайпом и драйвом" он переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой.
* Экстремистская организация, запрещена в России
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"
13 января, 08:00
 
ШоубизЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаАнастасия ИвлееваЕкатеринбург"Голая вечеринка"скандалМосква
 
 
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