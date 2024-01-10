https://ria.ru/20240110/reper-1920598488.html

Рэпер Vacio заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ

Рэпер Vacio заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ - РИА Новости, 10.01.2024

Рэпер Vacio заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ

Рэпер Vacio (Николай Васильев), который находится под административным арестом после посещения скандальной вечеринки в клубе "Мутабор" практически голым,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T19:03

2024-01-10T19:03

2024-01-10T19:03

шоубиз

москва

россия

vacio (рэпер)

анастасия ивлеева

общественная наблюдательная комиссия

общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Рэпер Vacio (Николай Васильев), который находится под административным арестом после посещения скандальной вечеринки в клубе "Мутабор" практически голым, заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ. "Я понимаю зону ответственности за мой поступок. Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал", - написал исполнитель в своем Telegram-канале. Рэпер отметил, что в тот момент "в погоне за хайпом и драйвом" он переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой. Он добавил, что стал смотреть на многие вещи совершенно по-другому и все переосмыслил. "Я смог побороть зависимости, которыми был пленен когда-то, и избавился от вредных привычек. В доказательство этому полицейские, проведя тест на наркотические вещества, получили отрицательный результат", - подчеркнул музыкант. "Поверьте, у меня было время подумать об этом, сидя здесь, в камере, где я провел все новогодние праздники. Я хочу, чтобы вы знали, что я — не такой человек, каким могу показаться вам на первый взгляд. Я надеюсь на ваше понимание", - заключил Vacio. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а Vacío, который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, был арестован на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (экстремистская организация, запрещена в РФ). 6 января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на 10 суток - за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции. 8 января рэперу вручили повестку, сообщил РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Лобарев.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

https://ria.ru/20231221/mizulina-1917216115.html

https://ria.ru/20231229/kirkorov-1918909668.html

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москва, россия, vacio (рэпер), анастасия ивлеева, общественная наблюдательная комиссия, общество