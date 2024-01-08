https://ria.ru/20240108/povestka-1920153860.html

Участнику "голой вечеринки" рэперу Vacio вручили повестку, заявили в ОНК

Участнику "голой вечеринки" рэперу Vacio вручили повестку, заявили в ОНК - РИА Новости, 08.01.2024

Участнику "голой вечеринки" рэперу Vacio вручили повестку, заявили в ОНК

Находящемуся под административным арестом рэперу Vacio (Николаю Васильеву), посетившему в конце декабря "почти голую вечеринку" в одном носке, вручили повестку, РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:40

2024-01-08T14:40

2024-01-08T14:41

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Находящемуся под административным арестом рэперу Vacio (Николаю Васильеву), посетившему в конце декабря "почти голую вечеринку" в одном носке, вручили повестку, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев. "Как Васильев рассказал посетившим его правозащитникам, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку", - сказал Лобарев. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а Vacío, который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, был арестован на 15 суток. Также его от штрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, запрещена в РФ). Шестого января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на 10 суток - за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева