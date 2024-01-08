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Участнику "голой вечеринки" рэперу Vacio вручили повестку, заявили в ОНК - РИА Новости, 08.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:40 08.01.2024 (обновлено: 14:41 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/povestka-1920153860.html
Участнику "голой вечеринки" рэперу Vacio вручили повестку, заявили в ОНК
Участнику "голой вечеринки" рэперу Vacio вручили повестку, заявили в ОНК - РИА Новости, 08.01.2024
Участнику "голой вечеринки" рэперу Vacio вручили повестку, заявили в ОНК
Находящемуся под административным арестом рэперу Vacio (Николаю Васильеву), посетившему в конце декабря "почти голую вечеринку" в одном носке, вручили повестку, РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:40
2024-01-08T14:41
происшествия
москва
россия
анастасия ивлеева
шоубиз
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Находящемуся под административным арестом рэперу Vacio (Николаю Васильеву), посетившему в конце декабря "почти голую вечеринку" в одном носке, вручили повестку, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев. "Как Васильев рассказал посетившим его правозащитникам, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку", - сказал Лобарев. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а Vacío, который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, был арестован на 15 суток. Также его от штрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, запрещена в РФ). Шестого января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на 10 суток - за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.
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происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева
Происшествия, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева, Шоубиз
Участнику "голой вечеринки" рэперу Vacio вручили повестку, заявили в ОНК

Член ОНК Москвы: участнику "голой вечеринки" рэперу Vacio вручили повестку

© Московские суды общей юрисдикцииРэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
© Московские суды общей юрисдикции
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Находящемуся под административным арестом рэперу Vacio (Николаю Васильеву), посетившему в конце декабря "почти голую вечеринку" в одном носке, вручили повестку, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев.
"Как Васильев рассказал посетившим его правозащитникам, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку", - сказал Лобарев.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а Vacío, который пришел на вечеринку лишь в носке на половом органе, был арестован на 15 суток. Также его от штрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (экстремистская организация, запрещена в РФ). Шестого января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на 10 суток - за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
 
ШоубизПроисшествияМоскваРоссияАнастасия Ивлеева
 
 
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