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Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию - РИА Новости, 29.01.2024
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Шоубиз
 
12:14 29.01.2024 (обновлено: 13:42 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/nargiz-1924089593.html
Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию
Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию - РИА Новости, 29.01.2024
Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию
Певица Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова) разместила в своем Телеграм-канале пост, в котором обвинила в отмене своих концертов российские власти. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:14
2024-01-29T13:42
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Певица Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова) разместила в своем Телеграм-канале пост, в котором обвинила в отмене своих концертов российские власти.&quot;Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей РФ об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично&quot;, — написала она.Тур исполнительницы по городам Германии, Швейцарии, Латвии и Чехии должен был начаться в середине ноября прошлого года и завершиться в первых числах декабря. Наргиз также планировала выступить в Дубае, но ей это не удалось. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на выступления Наргиз не продали и половины билетов. Весной 2022 года артистка осудила СВО, после чего ей закрыли въезд в Россию на 50 лет. В мае прошлого года Закирова пыталась вернуться в Москву, но ее депортировали в Ташкент.С тех пор Наргиз, не имеющая больше выступлений и доходов в России, постоянно негативно и резко высказывается в адрес бывших коллег.Прошлой осенью она нецензурными словами отреагировала на анонс концерта Филиппа Киркорова в Ташкенте. В ответ музыкант обвинил ее в отсутствии совести и призвал "подружиться с головой".Затем исполнительницу возмутила афиша выступления Ирины Дубцовой в столице Узбекистана. Она позволила себе мат в адрес коллеги. А позже пояснила, что ее высказывание относится ко всем российским музыкантам.
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Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию

Обиженная Наргиз заявила, что в отмене ее концертов в Европе виновата Россия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наргиз
Певица Наргиз - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Наргиз
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Певица Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова) разместила в своем Телеграм-канале пост, в котором обвинила в отмене своих концертов российские власти.
«

"Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей РФ об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично", — написала она.

Тур исполнительницы по городам Германии, Швейцарии, Латвии и Чехии должен был начаться в середине ноября прошлого года и завершиться в первых числах декабря. Наргиз также планировала выступить в Дубае, но ей это не удалось.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на выступления Наргиз не продали и половины билетов.
Весной 2022 года артистка осудила СВО, после чего ей закрыли въезд в Россию на 50 лет. В мае прошлого года Закирова пыталась вернуться в Москву, но ее депортировали в Ташкент.
С тех пор Наргиз, не имеющая больше выступлений и доходов в России, постоянно негативно и резко высказывается в адрес бывших коллег.
Прошлой осенью она нецензурными словами отреагировала на анонс концерта Филиппа Киркорова в Ташкенте. В ответ музыкант обвинил ее в отсутствии совести и призвал "подружиться с головой".
Затем исполнительницу возмутила афиша выступления Ирины Дубцовой в столице Узбекистана. Она позволила себе мат в адрес коллеги. А позже пояснила, что ее высказывание относится ко всем российским музыкантам.
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ШоубизРоссияЛатвияГерманияНаргиз (певица)Новости шоу-бизнесаШоу-бизнесЗнаменитостискандалТашкентФилипп КиркоровИрина Дубцова
 
 
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