https://ria.ru/20240129/nargiz-1924089593.html

Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию

Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию - РИА Новости, 29.01.2024

Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию

Певица Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова) разместила в своем Телеграм-канале пост, в котором обвинила в отмене своих концертов российские власти. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:14

2024-01-29T12:14

2024-01-29T13:42

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Певица Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова) разместила в своем Телеграм-канале пост, в котором обвинила в отмене своих концертов российские власти."Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей РФ об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично", — написала она.Тур исполнительницы по городам Германии, Швейцарии, Латвии и Чехии должен был начаться в середине ноября прошлого года и завершиться в первых числах декабря. Наргиз также планировала выступить в Дубае, но ей это не удалось. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на выступления Наргиз не продали и половины билетов. Весной 2022 года артистка осудила СВО, после чего ей закрыли въезд в Россию на 50 лет. В мае прошлого года Закирова пыталась вернуться в Москву, но ее депортировали в Ташкент.С тех пор Наргиз, не имеющая больше выступлений и доходов в России, постоянно негативно и резко высказывается в адрес бывших коллег.Прошлой осенью она нецензурными словами отреагировала на анонс концерта Филиппа Киркорова в Ташкенте. В ответ музыкант обвинил ее в отсутствии совести и призвал "подружиться с головой".Затем исполнительницу возмутила афиша выступления Ирины Дубцовой в столице Узбекистана. Она позволила себе мат в адрес коллеги. А позже пояснила, что ее высказывание относится ко всем российским музыкантам.

https://ria.ru/20240128/zapret-1924029285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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