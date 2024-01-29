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Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию
Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию - РИА Новости, 29.01.2024
Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию
Певица Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова) разместила в своем Телеграм-канале пост, в котором обвинила в отмене своих концертов российские власти. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:14
2024-01-29T12:14
2024-01-29T13:42
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Певица Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова) разместила в своем Телеграм-канале пост, в котором обвинила в отмене своих концертов российские власти."Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей РФ об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично", — написала она.Тур исполнительницы по городам Германии, Швейцарии, Латвии и Чехии должен был начаться в середине ноября прошлого года и завершиться в первых числах декабря. Наргиз также планировала выступить в Дубае, но ей это не удалось. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на выступления Наргиз не продали и половины билетов. Весной 2022 года артистка осудила СВО, после чего ей закрыли въезд в Россию на 50 лет. В мае прошлого года Закирова пыталась вернуться в Москву, но ее депортировали в Ташкент.С тех пор Наргиз, не имеющая больше выступлений и доходов в России, постоянно негативно и резко высказывается в адрес бывших коллег.Прошлой осенью она нецензурными словами отреагировала на анонс концерта Филиппа Киркорова в Ташкенте. В ответ музыкант обвинил ее в отсутствии совести и призвал "подружиться с головой".Затем исполнительницу возмутила афиша выступления Ирины Дубцовой в столице Узбекистана. Она позволила себе мат в адрес коллеги. А позже пояснила, что ее высказывание относится ко всем российским музыкантам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, германия, наргиз (певица), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, скандал, ташкент, филипп киркоров, ирина дубцова
Шоубиз, Россия, Латвия, Германия, Наргиз (певица), Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости, скандал, Ташкент, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова
Отменена везде. Наргиз обвинила в своих неудачах Россию
Обиженная Наргиз заявила, что в отмене ее концертов в Европе виновата Россия
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Певица Наргиз (настоящее имя — Наргиз Закирова) разместила в своем Телеграм-канале пост, в котором обвинила в отмене своих концертов российские власти.
«
"Организаторы туров и концертов, получив распоряжение от властей РФ об отмене, не нашли нужным сообщить об этом мне лично", — написала она.
Тур исполнительницы по городам Германии, Швейцарии, Латвии и Чехии должен был начаться в середине ноября прошлого года и завершиться в первых числах декабря. Наргиз также планировала выступить в Дубае, но ей это не удалось.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на выступления Наргиз не продали и половины билетов.
Весной 2022 года артистка осудила СВО, после чего ей закрыли въезд в Россию на 50 лет. В мае прошлого года Закирова пыталась вернуться в Москву, но ее депортировали в Ташкент.
С тех пор Наргиз, не имеющая больше выступлений и доходов в России, постоянно негативно и резко высказывается в адрес бывших коллег.
Прошлой осенью она нецензурными словами отреагировала на анонс концерта Филиппа Киркорова в Ташкенте. В ответ музыкант обвинил
ее в отсутствии совести и призвал "подружиться с головой".
Затем исполнительницу возмутила
афиша выступления Ирины Дубцовой в столице Узбекистана. Она позволила себе мат в адрес коллеги. А позже пояснила
, что ее высказывание относится ко всем российским музыкантам.
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