https://ria.ru/20230621/nargiz-1879516792.html
Наргиз публично оскорбила Ирину Дубцову из-за ее концерта в Ташкенте
Наргиз публично оскорбила Ирину Дубцову из-за ее концерта в Ташкенте - РИА Новости, 21.06.2023
Наргиз публично оскорбила Ирину Дубцову из-за ее концерта в Ташкенте
Советская и узбекская певица Наргиз Закирова в своем Telegram-канале матом оскорбила Ирину Дубцову. Ее возмутил анонс концерта российской коллеги,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:41
2023-06-21T14:41
2023-06-21T15:02
шоубиз
ташкент
ирина дубцова
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Советская и узбекская певица Наргиз Закирова в своем Telegram-канале матом оскорбила Ирину Дубцову. Ее возмутил анонс концерта российской коллеги, запланированного на 25 июня в Ташкенте. "Чего вся эта ****** в Ташкент прется?" – написала Наргиз. К грубой подписи артистка приложили скрин с афишей выступления победительницы "Фабрики звезд — 4". Дубцова пока не отреагировала на высказывания Закировой в свой адрес. Наргиз не в первый раз позволяет себе оскорбления в адрес российских музыкантов. В октябре она подобным образом высказалась об афише Филиппа Киркорова на одной из улиц Ташкента. Король отечественной эстрады отреагировал сразу. Сначала он обвинил Наргиз в отсутствии совести и лицемерии, а затем на шоу призвал ее "подружиться с головой". После начала спецоперации Наргиз публично осудила ее и поддержала Украину. Затем ей запретили въезд в Россию до 2072 года. Она пыталась посетить страну 25 мая, однако ее задержали в аэропорту.
https://ria.ru/20221220/nargiz-1840016557.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ташкент, ирина дубцова, наргиз (певица), украина, россия, филипп киркоров, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Ташкент, Ирина Дубцова, Наргиз (певица), Украина, Россия, Филипп Киркоров, Новости шоу-бизнеса
Наргиз публично оскорбила Ирину Дубцову из-за ее концерта в Ташкенте
Осудившая СВО Наргиз оскорбила Ирину Дубцову из-за предстоящего концерта певицы в Ташкенте
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Советская и узбекская певица Наргиз Закирова в своем Telegram-канале матом оскорбила Ирину Дубцову. Ее возмутил анонс концерта российской коллеги, запланированного на 25 июня в Ташкенте.
«
"Чего вся эта ****** в Ташкент прется?" – написала Наргиз.
К грубой подписи артистка приложили скрин с афишей выступления победительницы "Фабрики звезд — 4".
Дубцова пока не отреагировала на высказывания Закировой в свой адрес.
Наргиз не в первый раз позволяет себе оскорбления в адрес российских музыкантов. В октябре она подобным образом высказалась об афише Филиппа Киркорова на одной из улиц Ташкента.
Король отечественной эстрады отреагировал сразу. Сначала он обвинил
Наргиз в отсутствии совести и лицемерии, а затем на шоу призвал ее "подружиться с головой".
После начала спецоперации Наргиз публично осудила ее и поддержала Украину. Затем ей запретили въезд в Россию до 2072 года. Она пыталась посетить страну 25 мая, однако ее задержали
в аэропорту.
Наргиз объяснила высказывание в адрес Киркорова