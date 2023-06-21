https://ria.ru/20230621/nargiz-1879516792.html

Наргиз публично оскорбила Ирину Дубцову из-за ее концерта в Ташкенте

Наргиз публично оскорбила Ирину Дубцову из-за ее концерта в Ташкенте - РИА Новости, 21.06.2023

Наргиз публично оскорбила Ирину Дубцову из-за ее концерта в Ташкенте

Советская и узбекская певица Наргиз Закирова в своем Telegram-канале матом оскорбила Ирину Дубцову. Ее возмутил анонс концерта российской коллеги,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:41

2023-06-21T14:41

2023-06-21T15:02

шоубиз

ташкент

ирина дубцова

наргиз (певица)

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россия

филипп киркоров

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Советская и узбекская певица Наргиз Закирова в своем Telegram-канале матом оскорбила Ирину Дубцову. Ее возмутил анонс концерта российской коллеги, запланированного на 25 июня в Ташкенте. "Чего вся эта ****** в Ташкент прется?" – написала Наргиз. К грубой подписи артистка приложили скрин с афишей выступления победительницы "Фабрики звезд — 4". Дубцова пока не отреагировала на высказывания Закировой в свой адрес. Наргиз не в первый раз позволяет себе оскорбления в адрес российских музыкантов. В октябре она подобным образом высказалась об афише Филиппа Киркорова на одной из улиц Ташкента. Король отечественной эстрады отреагировал сразу. Сначала он обвинил Наргиз в отсутствии совести и лицемерии, а затем на шоу призвал ее "подружиться с головой". После начала спецоперации Наргиз публично осудила ее и поддержала Украину. Затем ей запретили въезд в Россию до 2072 года. Она пыталась посетить страну 25 мая, однако ее задержали в аэропорту.

https://ria.ru/20221220/nargiz-1840016557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ташкент, ирина дубцова, наргиз (певица), украина, россия, филипп киркоров, новости шоу-бизнеса