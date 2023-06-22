https://ria.ru/20230622/nargiz-1879748334.html
Наргиз пытается сорвать гастроли российских артистов в Узбекистане
Наргиз пытается сорвать гастроли российских артистов в Узбекистане - РИА Новости, 22.06.2023
Наргиз пытается сорвать гастроли российских артистов в Узбекистане
Советская и узбекская певица Наргиз Закирова в своем Telegram-канале уточнила, что ранее оскорбила не только Ирину Дубцову, но и всех приезжающих в Узбекистан... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T11:36
2023-06-22T11:36
2023-06-22T11:40
шоубиз
донбасс
ташкент
россия
наргиз (певица)
знаменитости
ирина дубцова
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Советская и узбекская певица Наргиз Закирова в своем Telegram-канале уточнила, что ранее оскорбила не только Ирину Дубцову, но и всех приезжающих в Узбекистан российских артистов. "Езжайте в Донбасс. Зачем вы претесь в Ташкент? Тут в СМИ написали, что я обозвала Дубцову. А я подразумевала не только ее, а всех, кто сюда прется", – высказалась исполнительница. В конце своего обращения она произнесла лозунг украинских националистов. После начала спецоперации Наргиз осудила ее. Затем артистке запретили въезд в Россию до 2072 года. Она пыталась посетить страну 25 мая, но Закирова задержали в аэропорту.Наргиз пришлось вернуться в родной Узбекистан.Недавно Наргиз матом оскорбила Ирину Дубцову, которая анонсировала концерт в Ташкенте 25 июня. Исполнительница хита "О нем" не отреагировала на резкие слова в свой адрес.
https://ria.ru/20221220/nargiz-1840016557.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, ташкент, россия, наргиз (певица), знаменитости, ирина дубцова
Шоубиз, Донбасс, Ташкент, Россия, Наргиз (певица), Знаменитости, Ирина Дубцова
Наргиз пытается сорвать гастроли российских артистов в Узбекистане
Наргиз пытается сорвать гастроли российских артистов в Ташкенте оскорбительными постами