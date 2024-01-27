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Матвиенко назвала день снятия блокады Ленинграда особенным для всех россиян - РИА Новости, 27.01.2024
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08:50 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923807688.html
Матвиенко назвала день снятия блокады Ленинграда особенным для всех россиян
Матвиенко назвала день снятия блокады Ленинграда особенным для всех россиян - РИА Новости, 27.01.2024
Матвиенко назвала день снятия блокады Ленинграда особенным для всех россиян
Россия гордится подвигом защитников Ленинграда, память о них всегда будет жить в сердцах россиян, заявила в телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T08:50
2024-01-27T08:50
общество
ленинград
россия
санкт-петербург
валентина матвиенко
александр беглов
совет федерации рф
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия гордится подвигом защитников Ленинграда, память о них всегда будет жить в сердцах россиян, заявила в телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председатель Совфеда Валентина Матвиенко. 27 января 1943 года Ленинград был полностью освобожден от блокады. "Трудно сказать словами, сколько боли и страданий людей вместили в себя те страшные дни. Память о героических защитниках города всегда будет жить в наших сердцах. Мы гордимся их бессмертным подвигом, преклоняемся перед их мужеством, стойкостью и духовной силой", - написала Матвиенко в телеграмме.Председатель Совфеда отметила, что 27 января - особенный день для всех граждан России. Ленинградцы делали всё, чтобы "сокрушить ненавистного врага и приблизить час Великой Победы", подчеркнула политик. "Германское командование придавало захвату города на Неве огромное стратегическое и политическое значение. Немецкие войска вели варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы, стремясь уничтожить объекты, необходимые для жизнедеятельности города. Иссякли запасы топлива, прекратилась подача света и тепла, начался голод. Но ленинградцы не сдались", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
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общество, ленинград, россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Ленинград, Россия, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Александр Беглов, Совет Федерации РФ, Блокада Ленинграда (1941-1944), Великая Отечественная война (1941-1945)
Матвиенко назвала день снятия блокады Ленинграда особенным для всех россиян

Матвиенко: память о защитниках Ленинграда всегда будет жить в сердцах россиян

© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанкЗащитники блокадного Ленинграда. Советские моряки общаются с детьми на набережной реки Невы
Защитники блокадного Ленинграда. Советские моряки общаются с детьми на набережной реки Невы - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Александр Бродский
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Защитники блокадного Ленинграда. Советские моряки общаются с детьми на набережной реки Невы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия гордится подвигом защитников Ленинграда, память о них всегда будет жить в сердцах россиян, заявила в телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
27 января 1943 года Ленинград был полностью освобожден от блокады.
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"Трудно сказать словами, сколько боли и страданий людей вместили в себя те страшные дни. Память о героических защитниках города всегда будет жить в наших сердцах. Мы гордимся их бессмертным подвигом, преклоняемся перед их мужеством, стойкостью и духовной силой", - написала Матвиенко в телеграмме.
Председатель Совфеда отметила, что 27 января - особенный день для всех граждан России. Ленинградцы делали всё, чтобы "сокрушить ненавистного врага и приблизить час Великой Победы", подчеркнула политик.
"Германское командование придавало захвату города на Неве огромное стратегическое и политическое значение. Немецкие войска вели варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы, стремясь уничтожить объекты, необходимые для жизнедеятельности города. Иссякли запасы топлива, прекратилась подача света и тепла, начался голод. Но ленинградцы не сдались", - добавила Матвиенко.
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ОбществоЛенинградРоссияСанкт-ПетербургВалентина МатвиенкоАлександр БегловСовет Федерации РФБлокада Ленинграда (1941-1944)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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