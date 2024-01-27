https://ria.ru/20240127/leningrad-1923807688.html

Матвиенко назвала день снятия блокады Ленинграда особенным для всех россиян

Матвиенко назвала день снятия блокады Ленинграда особенным для всех россиян - РИА Новости, 27.01.2024

Матвиенко назвала день снятия блокады Ленинграда особенным для всех россиян

Россия гордится подвигом защитников Ленинграда, память о них всегда будет жить в сердцах россиян, заявила в телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:50

2024-01-27T08:50

2024-01-27T08:50

общество

ленинград

россия

санкт-петербург

валентина матвиенко

александр беглов

совет федерации рф

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия гордится подвигом защитников Ленинграда, память о них всегда будет жить в сердцах россиян, заявила в телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председатель Совфеда Валентина Матвиенко. 27 января 1943 года Ленинград был полностью освобожден от блокады. "Трудно сказать словами, сколько боли и страданий людей вместили в себя те страшные дни. Память о героических защитниках города всегда будет жить в наших сердцах. Мы гордимся их бессмертным подвигом, преклоняемся перед их мужеством, стойкостью и духовной силой", - написала Матвиенко в телеграмме.Председатель Совфеда отметила, что 27 января - особенный день для всех граждан России. Ленинградцы делали всё, чтобы "сокрушить ненавистного врага и приблизить час Великой Победы", подчеркнула политик. "Германское командование придавало захвату города на Неве огромное стратегическое и политическое значение. Немецкие войска вели варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы, стремясь уничтожить объекты, необходимые для жизнедеятельности города. Иссякли запасы топлива, прекратилась подача света и тепла, начался голод. Но ленинградцы не сдались", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923730744.html

ленинград

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинград, россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945)