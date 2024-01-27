https://ria.ru/20240127/leningrad-1923396119.html

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - РИА Новости, 27.01.2024

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T02:18

2024-01-27T02:18

2024-01-27T02:18

справки

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

ладожское озеро

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27 января отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Он был установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России" и сначала назывался Днем снятия блокады города Ленинграда (1944 год). В ноябре 2013 года наименование дня воинской славы было изменено на "День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944)". По многочисленным просьбам жителей города, прежде всего блокадников, в декабре 2014 года название дня воинской славы снова было откорректировано, он стал называться "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)". Новое наименование этого дня наиболее точно отражает не только роль советских войск в освобождении Ленинграда от фашистской блокады, но и заслугу жителей блокадного Ленинграда в защите города. Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Предпринимая нападение на СССР, руководство Германии придавало исключительно важное значение захвату Ленинграда. Оно планировало ударом группы армий "Север" из восточной Пруссии в северо-восточном направлении и двух финских из юго-восточной части Финляндии в южном и юго-восточном направлениях уничтожить находившиеся в Прибалтике советские войска, овладеть портами на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт, приобрести наиболее удобные морские и сухопутные коммуникации для снабжения своих войск и выгодный исходный район для удара в тыл войскам Красной Армии, прикрывавшим Москву. Наступление немецко-фашистских войск непосредственно на Ленинград началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже на ближних подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась почти 900-дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Борьба за Ленинград носила ожесточенный характер. Был разработан план, предусматривавший мероприятия по укреплению обороны Ленинграда. На территории города было сооружено свыше 4,1 тысячи дотов и дзотов, в зданиях оборудовано около 22 тысяч огневых точек, на улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. 300 тысяч ленинградцев участвовало в отрядах местной противовоздушной обороны города. Днем и ночью они несли свою вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах. Население Ленинграда было основным источником пополнения войск Ленинградского фронта, в городе сформировали 10 дивизий народного ополчения, в зиму и весну 1941/1942 на фронт ушли свыше 100 тысяч ленинградцев.Положение Ленинграда было чрезвычайно тяжелым. Если на севере фронт в отдельных местах проходил в 45-50 километрах от него, то на юге передний край находился всего в нескольких километрах от городской черты. Кроме того, не сумев взять Ленинград с ходу, германское командование приняло решение стереть его с лица земли вместе с жителями. С 4 сентября 1941 года город стал подвергаться интенсивным артобстрелам, а с 8 сентября воздушным бомбардировкам (за время блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб). Германской авиации 10 сентября удалось разбомбить Бадаевские склады, пожар на которых уничтожил значительные запасы продовольствия в городе. Создались крайне тяжелые условия для оборонявших город войск и жителей, которых осталось 2,887 миллиона человек, в том числе 400 тысяч детей, хотя эвакуация и продолжалась.Запасы продовольствия были крайне ограничены, а их подвоз был нерегулярным. С начала введения карточной системы распределения основных продуктов питания в Ленинграде (с 18 июля 1941 года) нормы выдачи продовольствия населению города неоднократно сокращались. В ноябре-декабре 1941 года рабочие могли получить лишь 250-350 граммов хлеба в день, а все остальное население (2/3 жителей блокированного города) 125 граммов. Хлеб был суррогатным, содержавшим до 40% примесей. Он был почти единственным продуктом питания большинства блокадников, другое продовольствие (мясо, жиры, сахар) выдавалось в крайне ограниченном количестве, с перебоями. В городе начался голод, который вызывал цингу и дистрофию.Снабжение Ленинграда продовольствием стало одной из важнейших государственных задач. Осенью 1941 года по Ладожскому озеру и по воздуху в город доставили свыше 60 тысяч тонн грузов, а из него эвакуировали тысячи больных и раненых детей. До ледостава перевозки по озеру производились по водной трассе на кораблях Ладожской военной флотилии и судах Северо-западного речного пароходства. После прекращения навигации с 22 ноября 1941 года начала действовать военно-автомобильная дорога по льду озера. По ней осуществлялась эвакуация населения, оборудования фабрик и заводов, подвозились продовольствие, топливо, подкрепление, вооружения. Трасса, проходящая по Ладожскому озеру, являлась единственной военно-стратегической транспортной магистралью, связывающей в сентябре 1941 года – марте 1943 года блокадный Ленинград со страной. Она была названа ленинградцами "Дорогой жизни". За весь период действия магистрали по ней перевезли в Ленинград более 1,6 миллиона тонн грузов, эвакуировали около 1,4 миллиона человек. Работа трассы не прекращалась, несмотря на плохую погоду, бомбежки, обстрелы. Германское командование прилагало большие усилия, чтобы ее парализовать. "Дорогу жизни" подвергалась систематическим ударам авиации и обстрелу тяжелой артиллерией противника, который пытался также перерезать магистраль высадкой десантов и постановкой мин, но все его попытки были успешно отражены советскими войсками. Благодаря подвозу продовольствия по "Дороге жизни", с 25 декабря 1941 года нормы выдачи хлеба в Ленинграде стали постепенно увеличиваться.Нарушение устойчивого сообщения со страной, прекращение регулярного подвоза топлива, сырья и продовольствия катастрофически отразились на жизни города. Иссякли запасы топлива. В жилые дома прекратилась подача электроэнергии, остановились трамваи и троллейбусы. В январе 1942 года из-за сильных морозов вышли из строя центральное отопление, водопроводная и канализационная сети. Жители ходили за водой на Неву, Фонтанку, на другие речки и каналы. В жилых домах были установлены временные печки. На топливо разбирали деревянные здания.Острый недостаток питания, рано наступившие холода, изнурительные пешие переходы на работу и домой, постоянное нервное напряжение подрывали здоровье людей. Смертность росла с каждой неделей. Наиболее ослабленные люди направлялись в больницы, создавались стационары для больных дистрофией, детей помещали в детские дома и ясли.Ленинградцы самоотверженно преодолевали последствия блокадной зимы. В конце марта – начале апреля 1942 года они выполнили огромную работу по санитарной очистке города. Весной 1942 года началась навигация на Ладожском озере. Водные перевозки стали основным средством преодоления последствий блокадной зимы и возрождения городского хозяйства. Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, осенью – энергетический кабель. В декабре 1942 года началось подключение к электросети жилых домов.Несмотря на тяжелейшие условия, промышленность Ленинграда не прекращала свою работу. Трудящиеся города давали фронту вооружение, снаряжение, обмундирование, боеприпасы. За весь период блокады ленинградцы изготовили и отремонтировали около двух тысяч танков, 1,5 тысячи самолетов, 4,6 тысячи морских и полевых орудий, 850 боевых кораблей и судов различных классов; произвели 225 тысяч автоматов, 12 тысяч минометов, 7,5 миллиона снарядов и мин.Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года в ходе военной операции под кодовым названием "Искра", к которой привлекались войска Ленинградского и Волховского фронтов, часть сил Балтийского флота и авиация дальнего действия. Утром 12 января 1943 года одновременно навстречу друг другу начали наступление войска Волховского и Ленинградского фронтов. Их отделял 15-километровый коридор шлиссельбургско-синявинского выступа (между городом Мга и Ладожским озером), замыкавший кольцо блокады Ленинграда с суши. Наступление поддерживали часть сил Балтийского флота, а также авиация дальнего действия.Утром 18 января 1943 года в районе Рабочего поселка № 1 под Шлиссельбургом после решительной атаки части Ленинградского и Волховского фронтов соединились. В тот же день был полностью освобожден Шлиссельбург и очищено от врага все южное побережье Ладожского озера. Сухопутная связь Ленинграда со страной была восстановлена. Дальнейшее наступление советских войск на юг развития не получило, и они 30 января перешли к обороне, чтобы исключить возможные попытки противника восстановить блокаду. Несмотря на то, что в ходе операции "Искра" противник был отброшен от южного побережья Ладожского озера на 10-12 километров, Ленинград по-прежнему оставался прифронтовым городом. Через образовавшийся коридор в течение 17 суток были проложены железная дорога и автомобильная трасса, подвергавшиеся постоянным обстрелам германской артиллерии. Установление сухопутных коммуникаций облегчило положение населения и войск в Ленинграде.Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции, проведенной советскими войсками 14 января – 1 марта 1944 года. В результате нее враг был отброшен на 220-280 километров от города, прекратились артиллерийские обстрелы Ленинграда, от которых погибли около 17 тысяч человек и около 34 тысяч были ранены. Планы германского командования уничтожить город, вынудить оборонявшиеся советские войска к капитуляции потерпели провал.В честь полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года в городе был дан праздничный салют (единственное исключение в ходе Великой Отечественной войны, прочие салюты производились в Москве). Блокада Ленинграда, длившаяся почти 900 дней, стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества: погибли от голода и обстрелов свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, до 1,5 миллиона человек). На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. Жертв блокады хоронили на всех городских и пригородных кладбищах, места наиболее массовых захоронений – Пискаревское кладбище, Серафимовское кладбище.Подвиг защитников города был высоко оценен: свыше 350 тысяч воинов Ленинградского фронта награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Медалью "За оборону Ленинграда", которая была учреждена в декабре 1942 года, награждено около 1,5 миллиона человек.26 января 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. В приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года он был назван в числе первых городов-героев. В мае 1965 года это звание Ленинграду было присвоено официально и вручена медаль "Золотая Звезда". Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского и Серафимского кладбищ, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан "Зеленый пояс Славы".Годовщина начала блокады Ленинграда 8 сентября в Петербурге с 1990 года отмечается как День памяти жертв блокады. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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ладожское озеро

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Артем Смирнов

справки, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), ладожское озеро