https://ria.ru/20240127/bolezn-1923800458.html

Россия готова бороться с "болезнью Х", заявил глава Минздрава

Россия готова бороться с "болезнью Х", заявил глава Минздрава - РИА Новости, 27.01.2024

Россия готова бороться с "болезнью Х", заявил глава Минздрава

"Болезнь Х" представляет лишь гипотетическую угрозу, но отечественная система здравоохранения готова и к ней, заявил РИА Новости глава Минздрава России Михаил... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T06:10

2024-01-27T06:10

2024-01-27T12:34

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

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КЕМЕРОВО, 27 янв — РИА Новости. "Болезнь Х" представляет лишь гипотетическую угрозу, но отечественная система здравоохранения готова и к ней, заявил РИА Новости глава Минздрава России Михаил Мурашко."Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть", — сказал он.По словам министра, необходимо всегда быть готовыми к более серьезным вспышкам заболеваемости и в России все для этого делается.Участники Всемирного экономического форума в Давосе, который проходил с 15 по 19 января, обсуждали "болезнь X", способную по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. При этом, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.Кроме того, заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы: это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19