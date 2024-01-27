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Россия готова бороться с "болезнью Х", заявил глава Минздрава - РИА Новости, 27.01.2024
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06:10 27.01.2024 (обновлено: 12:34 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/bolezn-1923800458.html
Россия готова бороться с "болезнью Х", заявил глава Минздрава
Россия готова бороться с "болезнью Х", заявил глава Минздрава - РИА Новости, 27.01.2024
Россия готова бороться с "болезнью Х", заявил глава Минздрава
"Болезнь Х" представляет лишь гипотетическую угрозу, но отечественная система здравоохранения готова и к ней, заявил РИА Новости глава Минздрава России Михаил... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T06:10
2024-01-27T12:34
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус covid-19
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КЕМЕРОВО, 27 янв — РИА Новости. "Болезнь Х" представляет лишь гипотетическую угрозу, но отечественная система здравоохранения готова и к ней, заявил РИА Новости глава Минздрава России Михаил Мурашко."Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть", — сказал он.По словам министра, необходимо всегда быть готовыми к более серьезным вспышкам заболеваемости и в России все для этого делается.Участники Всемирного экономического форума в Давосе, который проходил с 15 по 19 января, обсуждали "болезнь X", способную по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. При этом, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.Кроме того, заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы: это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, добавили в ведомстве.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Коронавирус COVID-19
Россия готова бороться с "болезнью Х", заявил глава Минздрава

Мурашко: российская система здравоохранения готова к борьбе с "болезнью X"

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 27 янв — РИА Новости. "Болезнь Х" представляет лишь гипотетическую угрозу, но отечественная система здравоохранения готова и к ней, заявил РИА Новости глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«
"Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть", — сказал он.
По словам министра, необходимо всегда быть готовыми к более серьезным вспышкам заболеваемости и в России все для этого делается.
Участники Всемирного экономического форума в Давосе, который проходил с 15 по 19 января, обсуждали "болезнь X", способную по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. При этом, как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот термин существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать новую болезнь, никто не знает.
Кроме того, заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы: это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, добавили в ведомстве.
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Болезнь X. Зачем готовить мир к пандемии неизвестного вируса
17 января, 08:00
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаКоронавирус COVID-19
 
 
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