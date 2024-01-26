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В Бурятии подтвердили корь у семимесячного ребенка - РИА Новости, 26.01.2024
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10:53 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/kor-1923592196.html
В Бурятии подтвердили корь у семимесячного ребенка
В Бурятии подтвердили корь у семимесячного ребенка - РИА Новости, 26.01.2024
В Бурятии подтвердили корь у семимесячного ребенка
Корь лабораторно подтвердилась у семимесячного ребенка в Бурятии, сообщила журналистам пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:53
2024-01-26T10:53
здоровье - общество
республика бурятия
корь
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УЛАН-УДЭ, 26 янв – РИА Новости. Корь лабораторно подтвердилась у семимесячного ребенка в Бурятии, сообщила журналистам пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что у ребенка подозревается корь, однако диагноз не был подтвержден. "В республике Бурятия случай кори у семимесячного ребенка подтвержден лабораторно", - сообщили в ведомстве. Организован необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена иммунизация подлежащих лиц, продолжается медицинское наблюдение за контактными лицами. Весной прошлого года в Бурятии было обнаружено пять лабораторно подтвержденных случаев кори. В число контактных тогда попали свыше 600 человек. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
https://ria.ru/20230424/kor-1867454372.html
республика бурятия
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здоровье - общество, республика бурятия, корь
Здоровье - Общество, Республика Бурятия, Корь
В Бурятии подтвердили корь у семимесячного ребенка

В Бурятии лабораторные исследования подтвердили корь у семимесячного ребенка

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛаборант проводит исследование
Лаборант проводит исследование - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лаборант проводит исследование. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 26 янв – РИА Новости. Корь лабораторно подтвердилась у семимесячного ребенка в Бурятии, сообщила журналистам пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что у ребенка подозревается корь, однако диагноз не был подтвержден.
Корь у ребенка - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Корь у детей: как определить, первые симптомы, лечение и профилактика
24 апреля 2023, 20:58
"В республике Бурятия случай кори у семимесячного ребенка подтвержден лабораторно", - сообщили в ведомстве.
Организован необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена иммунизация подлежащих лиц, продолжается медицинское наблюдение за контактными лицами.
Весной прошлого года в Бурятии было обнаружено пять лабораторно подтвержденных случаев кори. В число контактных тогда попали свыше 600 человек.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
Корь: симптомы, осложнения и профилактикаКорь: симптомы, осложнения и профилактика
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Здоровье - ОбществоРеспублика БурятияКорь
 
 
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