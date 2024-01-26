https://ria.ru/20240126/kor-1923592196.html

В Бурятии подтвердили корь у семимесячного ребенка

В Бурятии подтвердили корь у семимесячного ребенка - РИА Новости, 26.01.2024

В Бурятии подтвердили корь у семимесячного ребенка

Корь лабораторно подтвердилась у семимесячного ребенка в Бурятии, сообщила журналистам пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:53

2024-01-26T10:53

2024-01-26T10:53

здоровье - общество

республика бурятия

корь

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УЛАН-УДЭ, 26 янв – РИА Новости. Корь лабораторно подтвердилась у семимесячного ребенка в Бурятии, сообщила журналистам пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Ранее в ведомстве сообщали РИА Новости, что у ребенка подозревается корь, однако диагноз не был подтвержден. "В республике Бурятия случай кори у семимесячного ребенка подтвержден лабораторно", - сообщили в ведомстве. Организован необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена иммунизация подлежащих лиц, продолжается медицинское наблюдение за контактными лицами. Весной прошлого года в Бурятии было обнаружено пять лабораторно подтвержденных случаев кори. В число контактных тогда попали свыше 600 человек. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.

https://ria.ru/20230424/kor-1867454372.html

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, республика бурятия, корь